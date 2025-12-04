Bombardier poursuit l’expansion de ses services avec l’accélération de la construction d’un établissement phare à Abu Dhabi

La construction avance à l’aéroport d’affaires Al Bateen (AZI), où l’établissement est en voie d’ouvrir pendant la seconde moitié de 2026 (1)

Le nouveau centre de service servira de plaque tournante clé pour les opérations des avions d’affaires Bombardier au Moyen-Orient

L’établissement de service de 11 150 m² (120 000 pi²) offrira des capacités de maintenance de calibre mondial pour tout le portefeuille d’avions Bombardier, y compris l’avion Global 8000(2) qui doit bientôt entrer en service





Des dirigeants d’Abu Dhabi Airports se joignent à la direction de Bombardier sur le site du centre de service phare à Abu Dhabi



ABU DHABI, Émirats arabes unis, 04 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui de grands progrès pour son nouveau centre de service à la fine pointe de la technologie à l’aéroport d’affaires Al Bateen (AZI). La construction a progressé, la structure du bâtiment principal et du hangar étant désormais en place. Dans les délais prévus pour son ouverture à la seconde moitié de 2026(1), cet établissement phare représente une étape majeure dans la stratégie d’expansion de Bombardier de son réseau mondial de service et de soutien à la clientèle et dans l’offre de capacités de maintenance de calibre mondial au Moyen-Orient.

« Voir cet établissement phare prendre forme est un puissant symbole de l’engagement de Bombardier à livrer des capacités de maintenance de calibre mondial au Moyen-Orient », a déclaré Paul Sislian, vice-président exécutif, Service après-vente et Stratégie. « Chez Bombardier, notre priorité est d’être les alliés les plus fiables de nos clients durant tout leur cheminement en aviation. Nous nous efforçons de rendre chaque expérience de service fluide, guidée par l’attention, la commodité et la confiance. Ce nouveau centre de service est un témoignage éloquent de cet engagement – renforcé par notre position au premier rang en matière de soutien des produits pour deux années consécutives. »

S’étendant sur environ 11 150 m² (120 000 pi²), le nouveau centre de service sera doté d’un hangar de 5 110 m² (55 000 pi²) et d’un dépôt de pièces dédié, et offrira une série complète de services de maintenance – dont la révision générale programmée ou non programmée, les modifications d’avion et les interventions pour avions immobilisés au sol. L’établissement pourra accueillir le plus récent ajout au portefeuille de Bombardier – l’avion Global 8000(2), aux côtés des gammes d’avions complètes Learjet, Challenger et Global. Une fois opérationnel en 2026, le centre créera près de 100 emplois hautement qualifiés à Abu Dhabi, renforçant la présence de Bombardier dans ce pôle financier clé et complétant son escale de maintenance en ligne existante à Dubaï.

Ce projet à Abu Dhabi s’inscrit dans la stratégie mondiale de Bombardier qui vise à renforcer son empreinte de soutien à la clientèle et à livrer un service de calibre mondial. Il s’intègre également au plan directeur élargi d’Abu Dhabi Airports pour l’aéroport d’affaires Al Bateen, visant à rehausser la position de l’aéroport comme plaque tournante de premier plan pour l’aviation d’affaires grâce à des infrastructures améliorées, à des capacités de service avancées et à des installations de calibre mondial.

Par ailleurs, Bombardier a récemment annoncé une initiative d’expansion majeure en plusieurs phases aux États-Unis, qui a débuté cet automne avec l’introduction d’un nouvel établissement de service à Fort Wayne (Indiana). Bombardier a également dévoilé l’ajout d’un atelier de peinture de pointe à son centre de service de Londres-Biggin Hill. Ces investissements soulignent l’engagement de Bombardier à fournir des solutions après-vente complètes et à rehausser la commodité pour ses clients du monde entier.

Bombardier, Learjet, Challenger, Global et Global 8000 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

(1) Énoncé prospectif. Voir la mise en garde sur les énoncés prospectifs ci-dessous.

(2) L’avion Global 8000 a reçu la certification de type de Transports Canada le 5 novembre 2025; la certification par la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis et l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) est en cours. Toutes les spécifications et données sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions. Son entrée en service est prévue pour 2025. Voir la mise en garde sur les énoncés prospectifs ci-dessous.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Voir la mise en garde sur les « Énoncés prospectifs » dans le plus récent rapport financier publié par Bombardier Inc. pour en savoir plus.

