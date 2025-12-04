Minimum Deposit Casinos advierte: las nuevas normas sobre billeteras electrónicas en EE. UU. podrían obligar a los casinos en línea a adoptar costosos sistemas de pago de nivel bancario

WATERFORD, Irlanda, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC), una división de OneTwenty Group, publicó un nuevo análisis sobre cómo la próxima supervisión federal de las billeteras digitales no bancarias podría modificar de forma considerable la estructura de costos de los pagos en los casinos en línea.

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) hace poco finalizó una norma para supervisar a los grandes proveedores de billeteras electrónicas fintech, aquellos que procesan más de 50 millones de transacciones al año. La normativa somete a las principales entidades a la supervisión directa del Gobierno federal en materia de seguridad de los datos, protección contra el fraude y resolución de errores, lo que las equipara a los bancos tradicionales.

"La presión de la CFPB para lograr la transparencia en los pagos no bancarios es necesaria, pero tiene un claro efecto negativo en el comercio digital", afirmó un portavoz de MDC. "Para el sector de los casinos, esto supone el fin de los sistemas de pago de terceros fáciles y de bajo costo. Los operadores que no inviertan ahora en soluciones transparentes y de nivel bancario de cuenta a cuenta (A2A) pronto se enfrentarán a un aumento de los costos de cumplimiento normativo. El jugador lo notará mediante retiros más lentos o procesos de verificación más estrictos".

Si bien la norma estuvo sujeta a una resolución de la Ley de Revisión del Congreso (CRA) en mayo, MDC señala que el debate alteró de forma permanente las expectativas del sector. La intención declarada de la CFPB de buscar más protecciones ya ha llevado a los proveedores de billeteras a reforzar los protocolos internos de riesgo, lo que ha aumentado los costos operativos en toda la cadena.

"La mayoría de los jugadores no verán una nueva comisión en negritas", agregó el portavoz de MDC. "Pero se está formando una curva de costos ocultos. Los procesadores de pagos deben actualizar su infraestructura, y esos gastos se irán reduciendo. Las plataformas con depósitos bajos, en particular, deben prepararse para esto".

El informe de MDC destaca el cambio hacia soluciones A2A impulsadas por la banca abierta como una de las respuestas más eficaces. Al reducir los intermediarios y aumentar la auditabilidad de las transacciones, estas herramientas ayudan a las plataformas a cumplir con las crecientes exigencias de cumplimiento normativo sin comprometer la experiencia del usuario.

Acerca de MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC), una división de OneTwenty Group, es un portal mundial de confianza que aboga por experiencias de casino en línea transparentes, con licencia y que cumplan con la normativa. MDC se centra en revisar y recomendar plataformas que cumplen con los más altos estándares de KYC, juego responsable y procesamiento seguro de pagos, y guía a los jugadores hacia opciones seguras y reguladas con depósitos bajos.

Correo electrónico de contacto: jonathan@onetwentygroup.com