Minimum Deposit Casinos met en garde : les nouvelles règles américaines sur les portefeuilles numériques pourraient contraindre les casinos en ligne à adopter des solutions de paiement bancaires coûteuses

WATERFORD, Irlande, 04 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC), une division du OneTwenty Group, a publié une nouvelle analyse montrant comment la prochaine supervision fédérale des portefeuilles numériques non bancaires pourrait profondément remodeler la structure des coûts liés aux paiements des casinos en ligne.

Le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) a récemment finalisé une règle visant à superviser les grands fournisseurs de portefeuilles fintech, ceux traitant plus de 50 millions de transactions par an. Cette réglementation soumet les principaux acteurs à un contrôle fédéral direct en matière de sécurité des données, de protection contre la fraude et de résolution des erreurs, les plaçant ainsi sur un pied d’égalité avec les banques traditionnelles.

« L’initiative du CFPB en faveur d’une plus grande transparence des paiements non bancaires est nécessaire, mais elle entraîne des répercussions directes sur le commerce numérique », a déclaré un porte-parole de MDC. « Pour le secteur des casinos, cela marque la fin des passerelles de paiement tierces faciles et peu coûteuses. Les opérateurs qui n’investissent pas dès maintenant dans des solutions Account-to-Account (A2A) transparentes et de niveau bancaire devront bientôt assumer des coûts de conformité croissants. Les joueurs en ressentiront les effets, que ce soit via des retraits plus lents ou des processus de vérification plus stricts. »

Bien que la règle ait fait l’objet d’une résolution du Congressional Review Act (CRA) en mai, le MDC note que le débat a définitivement modifié les attentes du secteur. L’intention déclarée du CFPB d’instaurer davantage de protections a déjà poussé les fournisseurs de portefeuilles à renforcer leurs protocoles internes de gestion des risques, augmentant les coûts opérationnels à tous les niveaux de la chaîne.

« La plupart des joueurs ne verront pas apparaître de nouveaux frais du jour au lendemain », a ajouté le porte-parole de MDC. « Mais une courbe de coûts cachés est en train de se former. Les processeurs de paiement doivent moderniser leur infrastructure, et ces dépenses se répercuteront inévitablement sur les utilisateurs. Les plateformes à faible dépôt doivent tout particulièrement s’y préparer. »

Le rapport de MDC met en avant la transition vers des solutions A2A basées sur l’open banking comme l’une des réponses les plus efficaces. En réduisant le nombre d’intermédiaires et en améliorant la traçabilité des transactions, ces outils permettent aux plateformes de répondre aux exigences croissantes en matière de conformité sans dégrader l’expérience utilisateur.

À propos de MDC

