Minimum Deposit Casinos מזהירה: חוקי הארנק החדשים בארצות הברית עלולים לאלץ בתי קזינו מקוונים לאמץ תשלומים יקרים ברמת בנק

ווטרפורד, אירלנד, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC), חטיבה של קבוצת OneTwenty, פרסמה ניתוח שוק חדש על האופן שבו הפיקוח הפדרלי המתקרב ובא על ארנקים דיגיטליים שאינם בנקאיים עשוי לעצב מחדש באופן משמעותי את מבנה העלויות של תשלומי קזינו מקוונים.

הלשכה להגנה פיננסית על הצרכן (CFPB) סיימה לאחרונה להגדיר את כללי הפיקוח על ספקיות ארנקי פינטק גדולים - אלו שמעבדים למעלה מ-50 מיליון עסקאות בשנה. הרגולציה מעמידה את השחקניות הראשיות תחת פיקוח פדרלי ישיר בכל הנוגע לאבטחת מידע, הגנה מפני הונאות ופתרון שגיאות, וממקמת אותו ברמה זהה לזו של בנקים מסורתיים.

"הדחיפה של CFPB לשקיפות בתשלומים שאינם בנקאיים היא הכרחית, אך יש לה השפעה ברורה במורד הזרם על המסחר הדיגיטלי", אמר דובר MDC. "עבור תעשיית הקזינו, זה מסמן את סופם של מסלולי תשלום מצד שלישי קלים, ובעלות נמוכה. מפעילות שלא משקיעות כעת בפתרונות שקופים ברמת בנק מחשבון לחשבון (A2A) יתמודדו בקרוב עם עלויות ציות לרגולציה שיעלו. השחקן ירגיש זאת באמצעות משיכות איטיות יותר או תהליכי אימות מחמירים יותר".

בעוד שהכלל היה כפוף להחלטת חוק הביקורת של הקונגרס (CRA) במאי, ב- MDC מציינים שהדיון שינה לצמיתות את ציפיות התעשייה. הכוונה המוצהרת של ה-CFPB לקדם הגנות נוספות כבר גרמה לספקי ארנקים להדק את פרוטוקולי הסיכון הפנימיים – מה שמעלה את עלויות התפעול בכל השרשרת.

"רוב השחקנים לא יראו תשלום חדש בטקסט מודגש," הוסיף דובר MDC. "אבל נוצרת עקומת עלות נסתרת. מעבדי תשלומים חייבים לשדרג את התשתית, וההוצאות הללו יזלגו למטה. פלטפורמות עם הפקדה נמוכה במיוחד צריכות להתכונן לכך".

דוח MDC מדגיש את המעבר לפתרונות A2A מבוססי בנקאות פתוחה כאחת התגובות היעילות ביותר. על ידי הפחתת מתווכים והגברת יכולת ביקורת העסקאות, כלים אלו מסייעים לפלטפורמות לעמוד בדרישות התאימות הגוברות מבלי לפגוע בחוויית המשתמש.

