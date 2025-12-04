Minimum Deposit Casinos Memperingatkan: Aturan Baru Dompet Digital di AS Dapat Memaksa Kasino Online Mengadopsi Sistem Pembayaran Sekelas Bank yang Mahal

WATERFORD, Irlandia, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC), divisi dari OneTwenty Group, telah merilis analisis baru mengenai bagaimana pengawasan federal mendatang terhadap dompet digital non-bank dapat secara signifikan mengubah struktur biaya pembayaran kasino online.

Biro Perlindungan Keuangan Konsumen AS (CFPB) baru-baru ini merampungkan sebuah aturan untuk mengawasi penyedia dompet digital teknologi keuangan besar, yaitu yang memproses lebih dari 50 juta transaksi per tahun. Peraturan tersebut membuat para pemain besar kini berada di bawah pengawasan langsung federal terkait keamanan data, perlindungan terhadap penipuan, dan penyelesaian kesalahan, sehingga mereka berada setara dengan bank tradisional.

“Upaya CFPB untuk mendorong transparansi pembayaran non-bank memang diperlukan, tetapi hal itu justru menimbulkan dampak lanjutan yang jelas terhadap perdagangan digital,” ujar juru bicara MDC. “Bagi industri kasino, ini menandakan berakhirnya jalur pembayaran pihak ketiga yang mudah diakses dan berbiaya rendah. Operator yang tidak mulai berinvestasi dalam solusi Account-to-Account (A2A) yang transparan dan sekelas bank akan segera menghadapi kenaikan biaya kepatuhan. Para pemain akan merasakan dampaknya melalui penarikan dana yang lebih lambat atau proses verifikasi yang lebih ketat.”

Meskipun aturan tersebut sempat menjadi subjek resolusi dalam Undang-Undang Peninjauan Kongres AS (CRA) pada bulan Mei, MDC menyebutkan bahwa perdebatan tersebut telah secara permanen mengubah ekspektasi industri. Pernyataan CFPB tentang niatnya untuk menerapkan perlindungan tambahan telah mendorong para penyedia dompet digital memperketat protokol risiko internal mereka. Hal ini pada akhirnya berujung pada kenaikan biaya operasional di seluruh rantai layanan.

“Sebagian besar pemain tidak akan melihat adanya biaya baru yang ditampilkan secara mencolok,” tambah juru bicara MDC. “Namun, ada kurva biaya tersembunyi yang mulai terbentuk. Para pemroses pembayaran harus meningkatkan infrastruktur mereka, sehingga konsekuensi biaya-biaya tersebut akan dibebankan ke pengguna. Secara khusus platform dengan deposit rendah perlu mempersiapkan diri menghadapi hal ini.”

Laporan MDC menyoroti peralihan menuju solusi A2A berbasis perbankan terbuka sebagai salah satu respons yang paling efektif. Dengan mengurangi perantara dan meningkatkan kemampuan audit transaksi, alat-alat ini membantu platform memenuhi tuntutan kepatuhan yang semakin besar tanpa mengorbankan pengalaman pengguna.

Tentang MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC), sebuah divisi dari OneTwenty Group, adalah portal global tepercaya yang mendorong pengalaman kasino online yang transparan, berlisensi, dan patuh pada peraturan. MDC berfokus pada meninjau dan merekomendasikan platform yang mematuhi standar tertinggi dalam KYC, perjudian yang bertanggung jawab, serta pemrosesan pembayaran yang aman, yang memandu pemain menuju opsi deposit rendah yang aman dan teregulasi.

Hubungi Email: jonathan@onetwentygroup.com