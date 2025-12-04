ミニマム・デポジット・カジノの警告: オンラインカジノは、米国の新しいウォレット規則により、費用の嵩む銀行グレード決済の採用が強いられる可能性がある

アイルランド、ウオーターフォード発, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ワン・トゥウェンティ・グループ (OneTwenty Group) 傘下のミニマム・デポジット・カジノ (MDC) は、ノンバンクのデジタルウォレットに対する今後の連邦政府の監督が、オンラインカジノ決済のコスト構造を大きく変える可能性があるという、新たな分析を発表した。

消費者金融保護局 (Consumer Financial Protection Bureau: CFPB) は最近、大手フィンテックウォレット事業者 (年間5,000万件以上の取引を処理する事業者) を監督する規則を最終決定した。 この規制により、データセキュリティ、詐欺防止、エラー解決について、大手事業者は従来の銀行と同様に、連邦政府の直接監視下に置かれることになる。

MDCの広報担当者は次のように述べている。「CFPBによるノンバンク決済の透明化推進は必要なことですが、デジタル商取引にも明らかに川下の影響が及んできます。 その結果、カジノ業界では、簡単かつ低コストのサードパーティ決済レールの終焉を告げることになります。 今すぐに透明性の高い銀行グレードの口座から口座への決済 (Account-to-Account: A2A) のソリューションに投資しない事業者は、間もなくコンプライアンスコストの上昇に直面します。 プレイヤーとしては、引き出しスピードの低下、確認プロセスの厳格化などを実感することになります。」

このルールは5月の議会審査法 (Congressional Review Act: CRA) での決議対象なったが、MDCは、この議論が業界の期待を恒久的に変化させたと指摘している。 CFPBがさらなる保護を追求する意向を表明したことに対応して、ウォレットプロバイダーはすでに社内のリスクプロトコルを厳格化しており、チェーン全体で運営コストが上がっている。

MDCの広報担当者は次のように付け加えている。「ほとんどのプレイヤーは、新料金の太字表示を目にすることはないと思います。 しかし、隠れた費用曲線が形成されつつあるのです。 決済処理会社がインフラをアップグレードしなければならないため、このような費用が川下にも影響してくるわけです。 少額デポジットのプラットフォームは特に、このことに備える必要があります。」

MDCの報告書は、最も効果的な対応策の一つとして、オープンバンキングを活用したA2Aソリューションへの移行を強調している。 これらのツールは、仲介者を減らし、トランザクションの監査可能性を高めることで、プラットフォームがユーザーエクスペリエンスを損なわずに、高まりつつあるコンプライアンス要件を満たすのに役立つ。

MDCについて

ミニマム・デポジット・カジノ (MDC) は、ワン・トゥウェンティ・グループの一部門であり、透明性が高く、認可を受け、規制に準拠したオンラインカジノ体験を推進する、信頼性の高いグローバルポータルである。 MDCは、KYC、責任あるゲーミング、および安全な決済処理の最高基準を遵守するプラットフォームのレビューと推奨に重点を置き、安全で規制された少額デポジットオプションへとプレイヤーを導いている。

問い合わせ先メール: jonathan@onetwentygroup.com