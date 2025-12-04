Minimum Deposit Casinos 警告：美国钱包新规或将迫使在线博彩采用成本高昂的银行级支付方式

爱尔兰沃特福德, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OneTwenty Group 旗下子公司 Minimum Deposit Casinos (MDC) 发布最新分析报告，指出美国联邦政府即将针对非银行数字钱包出台监管措施，可能会显著改变在线博彩支付的成本结构。

美国消费者金融保护局 (CFPB) 近期敲定一项法规，旨在监管每年处理超过 5000 万笔交易的大型金融科技钱包供应商。 该法规将主要玩家纳入美国联邦政府的直接审查范围，审查内容包括数据安全、欺诈保护和差错处理，对标传统银行。

MDC 发言人表示：“CFPB 推动非银行支付透明化的举措是必要的，但这会对数字商务产生明显的下游影响。” “对于博彩行业而言，这标志着便捷、低成本的第三方支付渠道时代走向终结。 现在拒绝投资透明、银行级账户间 (A2A) 解决方案的运营商很快将面临不断上涨的合规成本。 提现速度变慢或验证流程渐趋严格将令玩家感受到上述影响。”

尽管该法规受到五月份《国会审查法》(CRA) 决议的约束，但 MDC 指出，这场辩论永久性地改变了行业预期。 CFPB 明确表示将加强保护措施，这已促使钱包供应商收紧内部风险协议，导致整条产业链的运营成本上升。

MDC 发言人补充道：“大多数玩家不会看到以粗体字显示的新增费用。” “但隐藏的成本曲线正在形成。 支付处理商必须升级基础设施，而这些费用将逐步转嫁到玩家身上。 低押金平台尤其需要为此做好准备。”

MDC 的报告强调，向开放银行驱动的 A2A 解决方案转型是最有效的应对措施之一。 通过减少中介机构并提高交易可审计性，这些工具可以帮助平台在不影响用户体验的前提下，满足日益增长的合规要求。

关于 MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC) 是 OneTwenty Group 旗下子公司，作为值得信赖的全球行业门户，致力于推动透明、持牌且符合监管要求的在线博彩体验。 MDC 专注于审核并推荐符合最高客户身份识别 (KYC)、负责任博彩和安全支付处理标准的平台，引导玩家选择安全可靠的低押金方案。

联系电邮：jonathan@onetwentygroup.com