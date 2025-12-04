Minimum Deposit Casinos 警告：美國新電子錢包規則或迫使網上賭場採用昂貴銀行級支付方案

愛爾蘭沃特福德, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OneTwenty Group 旗下部門 Minimum Deposit Casinos (MDC) 發佈最新分析，指出聯邦政府即將監管非銀行數碼錢包，此可能大幅重塑網上賭場支付的成本結構。

消費者金融保護局 (Consumer Financial Protection Bureau，CFPB) 近日最終落實一項規則，旨在監管每年處理超過 5,000 萬宗交易的大型金融科技錢包供應商。 規管措施令主要機構受到聯邦直接審查，範圍涵蓋數據安全、防詐騙保障及錯誤處理，使其地位與傳統銀行看齊。

MDC 發言人表示：「CFPB 推動非銀行支付透明化是實屬必要，但這對數碼商務造成明顯的下游效應。 對於賭場業來說，這代表簡便廉宜的第三方支付渠道將就此告終。 營運商如不及早投資公開透明的銀行級帳戶對帳戶 (Account-to-Account，A2A) 解決方案，很快便會面臨越來越高的合規成本。 玩家將親身感受到此改變，因為提款速度會減慢或驗證程序會收緊。」

雖然該規則在 5 月經歷了《國會審查法案》(Congressional Review Act，CRA) 決議，但 MDC 表示，這場辯論已徹底改變行業的預期。 CFPB 表明有意尋求進一步保障，這已促使錢包供應商收緊內部風險協議，導致整個鏈條的營運成本上升。

MDC 發言人補充道：「大多數玩家不會看到以粗體文字顯示的新增費用。 然而，一條隱藏的成本曲線正在醞釀。 支付處理商必須提升基礎設施，而相關開支將逐漸轉嫁。 低存款平台尤其需要為此作好準備。」

MDC 的報告指出，轉向開放銀行技術驅動的 A2A 解決方案，是其中一種最具成效的應對方法。 透過減少中介環節並提升交易可審計性，這些工具能幫助平台滿足越來越嚴謹的合規要求，同時避免影響用戶體驗。

關於 MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC)，隸屬於 OneTwenty Group，是一個值得信賴的全球平台，主張提供公開透明並遵循監管規定的持牌網上賭場服務。 MDC 專注審核並推薦那些遵循最高標準的「認識你的客戶」(Know Your Customer，KYC)、負責任博彩及安全支付處理的平台，引領玩家選擇安全穩妥而受到監管的低存款選項。

聯絡電郵：jonathan@onetwentygroup.com