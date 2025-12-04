4 december 2025 – 7:45 uur CET

Gereglementeerde informatie

Agfa kondigt bijkomende maatregelen aan om de kostenbasis van zijn traditionele filmactiviteiten aan te passen aan de realiteit in de markt

Mortsel, België – 4 december 2025 – 7u45

Agfa kondigde vandaag aan dat het van plan is bijkomende maatregelen te nemen om de kostenbasis van zijn traditionele filmactiviteiten aan te passen aan de versnelde achteruitgang van de wereldwijde markten. Deze maatregelen vormen een uitbreiding op het plan dat werd aangekondigd in november 2024.

Op 4 december werd de intentie om deze bijkomende maatregelen te nemen voorgesteld aan de sociale partners in België tijdens een Bijzondere Ondernemingsraad.

Het voorbije jaar versnelde de achteruitgang van de wereldwijde markten voor traditionele filmproducten – vooral medische film – aanzienlijk. Daardoor is Agfa van plan om het in november 2024 aangekondigde plan uit te breiden. Het originele plan wordt bovendien versneld uitgevoerd.

De voorgenomen bijkomende maatregelen zouden in 2026 en 2027 uitgevoerd worden. Ze zouden gevolgen hebben voor maximaal 145 werknemers in België. Agfa heeft de intentie om zoveel mogelijk naakte ontslagen te vermijden door gebruik te maken van de natuurlijke uitstroom van personeel en ook door mutaties en hertewerkstelling aan te moedigen.

“De sterke versnelling van de achteruitgang van de wereldwijde filmmarkten vereist doortastende maatregelen om de toekomst van onze onderneming veilig te stellen. We zullen ons uiterste best doen om een constructieve sociale dialoog te onderhouden met de betrokken sociale partners en om de periode van onzekerheid die door deze aankondiging kan ontstaan zo kort mogelijk te houden,” zei Pascal Juéry, CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

(einde bericht)

Over Agfa

De Agfa-Gevaert Groep is een toonaangevend onderneming in beeldtechnologie, met bijna 160 jaar ervaring. Agfa ontwikkelt, produceert en verkoopt analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorg, de drukindustrie, de groene waterstofindustrie en voor specifieke industriële toepassingen. In 2024 realiseerde de Groep een omzet van 1.138 miljoen euro.

Contact:

Viviane Dictus

Director Corporate Communications

tel. +32 0 3 444 7124

e-mail: viviane.dictus@agfa.com

Bijlage