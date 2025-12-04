الأنشطة الدولية للترويج والتبادل الثقافي لفنون القتال الصينية تُقام في دبي

DUBAI, United Arab Emirates, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

في 27 نوفمبر، أُقيمت فعالية "تنمية الصداقة عبر الفنون القتالية – تناغم طريق الحرير" ضمن عروض التبادل القتالي الصيني–الإماراتي 2025 في مركز شانغوو كونغ فو في دبي، الإمارات العربية المتحدة. نظّمت الفعالية شأنشي للإعلام المتكامل، وحضره ممثلون من مركز إدارة رياضات الفنون القتالية بمقاطعة شانشي، إضافة إلى نحو 200 من عشاق الفنون القتالية من الصين والدول العربية.





موقع فعالية “تنمية الصداقة عبر الفنون القتالية – تناغم طريق الحرير – التبادل القتالي الصيني–الإماراتي 2025”

شهدت الفعالية تبادلًا للمهارات بين محبّي الفنون القتالية من الجانبين العربي والصيني. وقدّم طلاب مركز شانغوو كونغ فو في دبي عروضًا أظهرت قوة أساسهم التدريبي من خلال حركات قوية ومتقنة. كما قدّم رياضيو مقاطعة شانشي مزيجًا من أساليب الفنون القتالية التقليدية وحركات التاي تشي، في تعبير جمالي يجمع بين القوة والليونة وفقًا للذائقة الشرقية، ما عكس الجاذبية المتنوعة والإرث الثقافي العميق للفنون القتالية الصينية.





التعليم التفاعلي في الموقع

خلال فقرة التجربة التعليمية، قام رياضيو شانشي بشرح الحركات الأساسية لتمارين بادوانجين خطوة بخطوة، بدءًا من إيقاع التنفس ووصولًا إلى تنسيق حركات الجسد. وقد حرص الطلاب في دبي على التعلم والممارسة المتكررة، ما أتاح لهم اختبار دقة وعمق الفنون القتالية الشرقية من خلال ضبط كل حركة بعناية.





مراسم إزاحة الستار

في الفعالية، قام كلٌّ من يو بين، مدير المشروع في شأنشي للإعلام المتكامل، وفِنغ يِنشيانغ، مدير مركز شانغوو كونغ فو في دبي، بإزاحة الستار عن لوحة "مشروع الترويج والتبادل الثقافي الدولي لفنون القتال الصينية". وتجدر الإشارة إلى أن شأنشي للإعلام المتكامل ستعتمد على نموذج ثلاثي الأبعاد قائم على "الرقمنة + المحلية + الملكية الفكرية (IP)" لتطوير منتجات تجريبية غامرة للفنون القتالية باستخدام تقنية XR، كما تخطط لإنشاء مساحة دائمة لتجربة الثقافة القتالية في دبي، بهدف تعزيز التبادل العميق والمستمر بين مجتمعَي الفنون القتالية في الصين والعالم العربي.

