Schweizer Sicherheitspionier 3D AG führt soorce3D ein, um Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen und EU-Vorschriften für digitale Produktpässe zu erfüllen

BAAR, Schweiz, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 3D AG, ein Schweizer Sicherheitsunternehmen mit über 35 Jahren Erfahrung im Schutz von Produkt- und Währungsintegrität, hat soorce3D eingeführt. Die blockchain-basierte Plattform zur Rückverfolgbarkeit von Produkten ermöglicht es Herstellern, sich zuverlässig auf die bevorstehenden Anforderungen des Digital Product Passport (DPP) der Europäischen Union vorzubereiten und gleichzeitig weltweit neue Vorschriften einzuhalten. Die soorce3D-Plattform erlaubt die sichere digitale Abbildung jedes Produkts im Bestand eines Herstellers. Jedes physische Produkt wird dabei über ein manipulationssicheres Hologramm-Etikett mit seinem verifizierten digitalen Datensatz verknüpft. Die kundenspezifischen Hologramm-Etiketten der 3D AG kombinieren firmeneigene optische Strukturen mit einem integrierten NFC-Chip. So wird sichergestellt, dass das physische Etikett zerstört wird, sobald ein Versuch unternommen wird, es vom Originalprodukt zu entfernen – der zugehörige digitale Pass verliert damit dauerhaft seine Gültigkeit.

Ab 2027 wird nahezu jedes in der Europäischen Union verkaufte Produkt einen Digital Product Passport (DPP) benötigen. Dieses digitale Werkzeug, das jeder einzelnen Produkteinheit zugeordnet wird, speichert umfassende Informationen zum Lebenszyklus des Produkts: von der Herkunft der Materialien über Herstellungsdaten, Umweltauswirkungen, Reparatur- und Recyclingfähigkeit, Besitzhistorie bis hin zum Echtheitsnachweis.

Die neue Verordnung gilt als eine der bedeutendsten Umwälzungen in Fertigung und Lieferkettenmanagement der letzten Jahrzehnte und kann für Unternehmen, die sie zu spät oder zu hastig implementieren, erhebliche Herausforderungen mit sich bringen. Die DPP-Anforderungen werden schrittweise umgesetzt. Textilhersteller müssen die Vorschriften bis 2027 erfüllen, gefolgt von Unterhaltungselektronik, Batterien und weiteren Produktkategorien in den darauffolgenden Jahren. Letztlich wird die Verordnung auf alle in der EU verkauften Waren ausgeweitet.

Verpasst ein Hersteller, Importeur oder Händler die DPP-Frist 2027, drohen sofortige, ernsthafte und teure Konsequenzen. Die Nichteinhaltung ist kein einfaches Problem – sie führt zu einem vollständigen Verkaufsstopp innerhalb der Europäischen Union.

Die schwerwiegendste Sanktion ist die Verweigerung des Marktzugangs. Produkte ohne verifizierten DPP oder mit unvollständigen, nicht nachvollziehbaren Daten werden voraussichtlich an den EU-Grenzen gestoppt und von den nationalen Behörden aus den Vertriebskanälen entfernt. Die Botschaft ist eindeutig: Ohne DPP kein Zutritt.

Verstöße gegen die Vorschriften ziehen erhebliche finanzielle Sanktionen nach sich. Die Verordnung über das umweltgerechte Design nachhaltiger Produkte (ESPR), die der Digital Product Passport (DPP) vorschreibt, erlaubt es den EU-Mitgliedstaaten, erhebliche Geldstrafen zu verhängen. Unternehmen, die gegen die Vorschriften verstoßen, müssen mit Strafen rechnen, die denen bei schwerwiegenden Datenschutzverletzungen ähneln und bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens betragen können – je nachdem, welcher Betrag höher ist.

Einige führende EU-Staaten zeigen bereits, dass sie bei Transparenz keine Kompromisse eingehen. So schreibt beispielsweise das französische AGEC-Gesetz (Anti-Verschwendungsgesetz für eine Kreislaufwirtschaft) strenge Anforderungen an Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeitsangaben, etwa in der Textilindustrie, und sieht bei Verstößen Geldbußen von bis zu 15.000 Euro vor. Diese Entwicklungen auf nationaler Ebene signalisieren, dass die Behörden bereit und in der Lage sind, das DPP-Mandat in allen relevanten Sektoren durchzusetzen und fragmentierte oder unsichere Daten zu sanktionieren.

Darüber hinaus riskieren Hersteller ohne eine robuste, blockchain-gestützte Lösung erhebliche Lieferverzögerungen, Reputationsverlust und kostspielige Rechtsstreitigkeiten mit Geschäftspartnern. Eine verspätete Umsetzung spart kurzfristig nichts, kann aber langfristig zu erheblichen finanziellen Belastungen führen. soorce3D liefert die manipulationssichere Sicherheit und die verifizierte Datenkette, die Unternehmen benötigen, um Risiken zuverlässig zu vermeiden und Compliance als Grundlage für Wachstum zu nutzen.

Das EU-Mandat für digitale Produktpässe bis 2027 stellt Hersteller weltweit vor eine beispiellose Herausforderung. Unternehmen müssen die Art und Weise, wie sie Produktdaten erfassen, sichern und weitergeben, grundlegend neu denken – von der IT-Infrastruktur bis hin zur Datenerfassung in komplexen globalen Lieferketten. Da viele Unternehmen unsicher sind, wie sie die Vorschriften einhalten können, steigt der Bedarf an klaren, robusten und zuverlässigen Lösungen stetig.

Die soorce3D-Plattform adressiert eine der zentralen Anforderungen der Verordnung: die verbindliche Verknüpfung eines physischen Produkts mit einem digitalen Datensatz, der nicht manipuliert oder kopiert werden kann. So kann der digitale Pass jedes Produkts versiegelt und authentifiziert werden, wodurch vertrauenswürdige Informationen für Endkunden und Aufsichtsbehörden garantiert sind. Jede Produkteinheit erhält einen eigenen digitalen Pass mit manipulationssicherer Integrität, der nicht beschädigt werden kann.

Dazu kombiniert die 3D AG maßgeschneiderte holografische Etiketten mit NFC-Chips oder QR-Codes, um eine sichere Verbindung zwischen dem physischen Produkt und der soorce3D-Plattform herzustellen.

Das Unternehmen schützt seine Kunden seit Jahren mit maßgeschneiderten Hologrammen, die sich in globalen staatlichen und kommerziellen Anwendungen bewährt haben. Mit soorce3D lässt sich dieser Schutz nun noch einfacher und sicherer umsetzen – und zugleich eröffnen sich neue Kommunikationskanäle zwischen Marken und ihren Endkunden. Die holografischen Etiketten basieren auf optischen Strukturen, deren Nachbildung extrem schwierig und teuer ist, wodurch Fälschungen praktisch unmöglich werden. „Wer jahrzehntelang kriminellen Fälschungsaktivitäten einen Schritt voraus ist, entwickelt ein tiefes Verständnis für Sicherheit“, erklärt Martina Müller, CEO von soorce3D. „Wir schaffen eine vertrauenswürdige Infrastruktur für Kunden, Marken und Institutionen weltweit.“

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bildet nur den Ausgangspunkt. Die 3D AG weiß, dass Transparenz heute ein strategisches Unterscheidungsmerkmal ist. Die soorce3D-Plattform sorgt nicht nur für regulatorische Compliance, sondern hilft Herstellern auch, ihren Markenwert zu schützen, Kundenbeziehungen nach dem Kauf zu stärken und Vertrauen aufzubauen – indem sie sichere, überprüfbare Produktinformationen bereitstellt.

Unternehmen können verifizierte Produktdaten nutzen, um unautorisierten Vertrieb zu erkennen, Artikel über globale Lieferketten zu verfolgen und Verbrauchern verlässliche Informationen zu Nachhaltigkeit und Produktlebenszyklus bereitzustellen. Gleichzeitig vereinfacht die Plattform die Registrierung von Garantien und ermöglicht eine fortlaufende digitale Interaktion zwischen Marken und Kunden.

Das DDP-Mandat ist ein zentraler Baustein der EU-Kreislaufwirtschaftsstrategie, die darauf abzielt, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, Abfall zu reduzieren und hochwertiges Recycling zu fördern. Durch die Einbettung verifizierter Lebenszyklusdaten in jedes Produkt können Hersteller nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften nachweisen, sondern auch den ökologischen Wert ihrer Artikel belegen.

Laut 3D AG werden Unternehmen, die frühzeitig in Nachhaltigkeit und Produktintelligenz investieren, langfristig belohnt. Es wird erwartet, dass Produkte mit nachweisbarer Umweltleistung einen klaren Marktvorteil erzielen, sobald Transparenz zum Standard wird. „Erfolgreich sein werden nicht die Hersteller, die Transparenz als Belastung sehen“, so Martina Müller. „Es sind die, die sie als strategische Chance begreifen, um stärkere und nachhaltigere Unternehmen aufzubauen.“

Die soorce3D-Plattform ist im Handel verfügbar und für die Integration in bestehende Fertigungs- und ERP-Systeme ausgelegt. Das Unternehmen unterstützt die schrittweise Einführung gemäß dem Zeitplan der EU für unterschiedliche Produktkategorien. Preisdetails und erste Kundenpartnerschaften wurden von der 3D AG bislang noch nicht bekanntgegeben.

Die 3D AG ist ein unabhängiges, familiengeführtes Schweizer Unternehmen mit Sitz in Baar, das sich auf fortschrittliche holografische Sicherheit und Produktdigitalisierung spezialisiert hat. Seit über drei Jahrzehnten entwickelt das Unternehmen fälschungssichere Lösungen für Regierungen, Zentralbanken und Branchen mit hohen Sicherheitsanforderungen weltweit. Mit der Einführung von soorce3D erweitert die 3D AG ihr Portfolio in den Bereich digitale Infrastruktur- und Compliance-Lösungen und verbindet dabei langjährige Expertise in physischer Sicherheit mit modernen Datentechnologien.

