Le pionnier suisse de la sécurité 3D AG lance soorce3D pour accélérer l’économie circulaire et permettre la conformité au Passeport numérique des produits (DPP) de l’UE

BAAR, Suisse, 04 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 3D AG, une entreprise suisse spécialisée dans la sécurité et forte de plus de 35 ans d’expérience dans la protection de l’intégrité des produits et des devises, annonce le lancement de soorce3D, une plateforme de traçabilité basée sur la blockchain. Celle-ci permet aux fabricants de se préparer en toute confiance aux futures exigences du Passeport numérique des produits (DPP) de l’Union européenne et de répondre aux nouvelles réglementations mondiales. La plateforme soorce3D permet une duplication numérique sécurisée de chaque produit du stock d’un fabricant et connecte le produit physique à son enregistrement numérique vérifié via une étiquette holographique inviolable. Les étiquettes holographiques personnalisées de 3D AG utilisent des structures optiques exclusives intégrant une puce NFC : toute tentative de séparation du produit légitime détruit l’étiquette, rendant définitivement invalide le passeport numérique des produits associé.

À partir de 2027, la quasi-totalité des produits vendus dans l’Union européenne devra être accompagnée d’un DPP. Cet outil numérique, propre à chaque unité de produit, contiendra des informations complètes sur le cycle de vie du produit : origine des matériaux, données de fabrication, impact environnemental, réparabilité, recyclabilité, historique de propriété et preuve d’authenticité, entre autres.

Cette nouvelle réglementation constitue l’une des plus grandes transformations de l’industrie et des chaînes d’approvisionnement depuis des décennies, présentant des risques importants pour les entreprises qui s’y prépareraient trop rapidement ou trop tardivement. La mise en œuvre du DPP se fera par étapes : les producteurs de textiles devront être en conformité d’ici 2027, suivis par l’électronique grand public, les batteries et d’autres catégories de produits, jusqu’à ce que la mesure s’applique à tous les biens vendus dans l’UE.

Pour tout fabricant, importateur ou distributeur qui ne respectera pas les différentes échéances progressives fixées à partir de 2027 par le DPP, les conséquences seront immédiates, sévères et financières. La non-conformité ne sera pas qu’un simple problème administratif ; elle entraînera un arrêt total des ventes au sein de l’Union européenne.

La sanction la plus critique entraînera l’interdiction d’accéder au marché. Les produits dépourvus d’un DPP requis et vérifié, ou présentant des données insuffisantes ou non traçables, seront très probablement bloqués aux frontières de l’UE et retirés des réseaux de distribution par les autorités nationales. Le message est clair : pas de DPP, pas d’entrée.

Ces manquements entraînent également de lourdes sanctions financières. Le Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR ou règlement européen sur l’écoconception des produits durables), qui impose le DPP, donne aux États membres de l’UE le pouvoir d’infliger des amendes considérables. Les entreprises non conformes s’exposent à des pénalités comparables aux violations graves des lois sur la protection des données : jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus élevé prévaut.

Certains pays de l’UE adoptent déjà une approche stricte en matière de transparence. Par exemple, la loi AGEC (loi anti-gaspillage pour une économie circulaire) en France impose aux secteurs tels que le textile des obligations sévères en matière de traçabilité et de durabilité, avec des amendes pouvant atteindre 15 000 € par infraction. Cette expérience réglementaire montre que les autorités sont prêtes et équipées pour faire appliquer le DPP dans tous les secteurs concernés, en sanctionnant les données fragmentées ou non sécurisées.

Au-delà des sanctions, les fabricants dépourvus d’une solution robuste et sécurisée par blockchain s’exposent à des retards d’expédition massifs, à une atteinte à leur réputation et à des actions juridiques coûteuses de la part de leurs partenaires commerciaux. Retarder la mise en œuvre n’équivaut pas à une économie : c’est un risque financier futur majeur. soorce3D fournit une sécurité inviolable et la chaîne de données vérifiée nécessaires pour éviter ces risques et transformer la conformité en moteur de croissance.

Le mandat 2027 de l’Union européenne concernant les Passeports numériques des produits présente un défi sans précédent pour les fabricants du monde entier. Les entreprises doivent transformer fondamentalement la manière dont elles collectent, sécurisent et partagent les données sur les produits, un changement qui touche notamment l’infrastructure informatique, l’acquisition de données et la coordination entre chaînes d’approvisionnement mondiales. De nombreuses organisations étant confrontées à une forte incertitude, le besoin d’une solution claire, solide et fiable n’a jamais été aussi urgent.

La plateforme soorce3D répond à l’un des enjeux centraux de la réglementation : relier un produit physique à un enregistrement numérique infalsifiable et non duplicable. Cela permet de sceller et d’authentifier le passeport numérique de chaque produit, garantissant des informations fiables aux clients finaux et aux autorités de contrôle qui doivent auditer ou vérifier les données. Un produit correspond à un passeport numérique, dont l’intégrité est inviolable et ne peut être corrompue.

L’approche de 3D AG repose sur des étiquettes holographiques personnalisées combinées à des puces NFC ou à des codes QR pour sécuriser le lien entre le produit physique et l’application soorce3D.

La société protège ses clients depuis des années à l’aide d’hologrammes sur mesure déjà largement éprouvés dans des applications gouvernementales et commerciales sensibles. Avec soorce3D, cette protection devient plus facile à déployer, encore plus sécurisée, tout en ouvrant de nouveaux canaux de communication entre marques et consommateurs. Les étiquettes holographiques reposent sur des structures optiques extrêmement complexes et coûteuses à reproduire, rendant la contrefaçon extrêmement difficile. « Lorsque vous passez des décennies à devancer les opérations criminelles de contrefaçon, vous développez une compréhension approfondie de la sécurité », a expliqué Martina Mueller, PDG de soorce3D. « Nous construisons une infrastructure de confiance pour les clients, les marques et les institutions du monde entier. »

Si la conformité réglementaire constitue le point d’entrée, 3D AG sait que la transparence est désormais un avantage stratégique. La plateforme soorce3D ne se contente pas d’assurer la conformité : elle aide aussi les fabricants à protéger la valeur de leur marque, à renforcer la relation client grâce à des communications post-achat et à instaurer la confiance par des informations produit fiables et vérifiables.

Les entreprises peuvent utiliser les données certifiées pour détecter les distributions non autorisées, suivre les produits dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et fournir aux consommateurs des informations fiables sur les allégations de durabilité. La plateforme simplifie également l’enregistrement des garanties et permet une relation numérique continue entre marques et clients.

Le DPP est l’un des piliers de la stratégie d’économie circulaire de l’UE, qui vise à prolonger la durée de vie des produits, réduire les déchets et promouvoir un recyclage de haute qualité. En intégrant des données vérifiées sur le cycle de vie dans chaque produit, les fabricants peuvent démontrer leur conformité et mettre en évidence la valeur environnementale de leurs produits.

Selon 3D AG, la transition vers la transparence favorisera les entreprises qui investissent tôt dans la durabilité et l’intelligence produit. Les produits affichant des performances environnementales vérifiables bénéficieront probablement d’un avantage concurrentiel lorsque la transparence deviendra la norme. « Les fabricants qui réussiront ne sont pas ceux qui voient la transparence comme une contrainte », a affirmé Martina Mueller. « Ce sont ceux qui y perçoivent une opportunité stratégique pour bâtir des entreprises plus fortes et plus durables. »

La plateforme soorce3D est désormais commercialisée et conçue pour s’intégrer aux systèmes de fabrication et de gestion (ERP) existants. La société propose une mise en œuvre progressive conforme au calendrier de déploiement de l’UE en fonction des catégories de produits. 3D AG n’a pas encore communiqué les détails tarifaires ni ses premiers partenariats commerciaux.

3D AG est une société suisse indépendante et familiale basée à Baar. Elle est spécialisée dans la sécurité holographique de pointe et la digitalisation des produits. Depuis plus de trois décennies, elle développe des solutions anti-contrefaçon pour les gouvernements, les banques centrales et les secteurs à haute sécurité du monde entier. Avec le lancement de soorce3D, 3D AG étend son expertise vers les infrastructures numériques et les solutions de conformité, alliant sécurité physique et technologies de données modernes.

