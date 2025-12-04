Malaysia Memajukan Kedaulatan AI melalui Pusat Data Dikuasakan Nvidia; Sidang Kemuncak BOOKMAP Bakal Mendorong Pertumbuhan Pelaburan

KUALA LUMPUR, Malaysia, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BOOKMAP Malaysia akan menganjurkan sidang kemuncak pelabur bertajuk “AI-Driven Investment Opportunities” pada 3 Disember di Melia Hotel Kuala Lumpur. Kerajaan Malaysia, melalui kerjasama strategik dengan Nvidia dan YTL Power International Bhd., telah melancarkan pusat data berkuasa Nvidia berkapasiti 600MW di Kulai, Johor. Terletak di Green Data Center Park YTL, fasiliti ini menampilkan GPU Nvidia NVL72 Grace Blackwell (GB200) untuk latihan dan penyebaran model AI. Langkah ini menandakan pencapaian penting dalam strategi kedaulatan AI Malaysia.



Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dalam pertemuan di Korea Selatan bersama pengasas Nvidia, Jensen Huang, serta pegawai lain, menekankan kepentingan kedaulatan AI: “Membangunkan AI milik negara adalah penting untuk mewujudkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai. Pembangunan ini mempercepatkan inovasi AI untuk rakyat Malaysia.”



Berikutan pelancaran model bahasa besar pertama yang dibangunkan secara tempatan, ILMU, pada Sidang Kemuncak AI ASEAN pada Ogos lalu, pusat data ini mengukuhkan matlamat Malaysia untuk menjadi peneraju AI di ASEAN menjelang tahun 2030. Kerajaan telah memperuntukkan RM5.9 bilion dalam Belanjawan 2026 bagi memperkukuh infrastruktur dan penerapan AI, sekali gus mempertingkatkan produktiviti industri serta meningkatkan daya saing Malaysia di peringkat global.

Fasa awal pembinaan AirTrunk JHB1 turut sedang dijalankan.

Inisiatif ini adalah sebahagian daripada strategi lebih luas “Malaysia Digital,” yang meletakkan Kuala Lumpur sebagai hab teknologi yang pesat berkembang di ASEAN. Kos tenaga yang kompetitif dan ekonomi yang pelbagai terus menarik minat syarikat multinasional terkemuka seperti Nvidia. Penganalisis meramalkan nilai pasaran AI global akan melebihi USD 1.8 trilion menjelang tahun 2030, dengan Malaysia berada pada kedudukan yang kukuh untuk meraih manfaat.



Selaras dengan dorongan nasional terhadap AI, BOOKMAP Malaysia Sdn. Bhd., anak syarikat jenama Bookmap milik VeloxPro, memperkasakan pelabur dengan alat visualisasi aliran pesanan yang canggih. Selepas memperoleh pelaburan strategik daripada Nelogica pada tahun 2024, syarikat tersebut kini mengembangkan perkhidmatan pertukaran hibrid dalam talian serta penyelesaian data kewangan, yang merangkumi Bursa Malaysia dan wang kripto global.



Leon akan menyampaikan ucaptama mengenai penerapan Elliott Wave Theory dalam saham AI, menggunakan Axiata Group Berhad sebagai kajian kes. Axiata, yang mendapat manfaat daripada pengoptimuman rangkaian AI, pengembangan 5G dan pelaburan pusat data, kini berada dalam “Wave 3 impulse phase,” dengan sasaran harga yang dijangka mencecah RM4.50.

BookMap

David Lin

support@malaysia-bookmap.com

malaysia-bookmap.com

+60116616663

Kuala Lumpur

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/90ef4535-0077-4887-955c-5e9dc6e0abeb