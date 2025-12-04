Jitterbit sichert sich zum dritten Mal in Folge den ersten Platz im G2 Enterprise Implementation Index für iPaaS

Drittes Quartal in Folge die Nummer 1 bei der Enterprise Implementierung für iPaaS

ROI von 6,86 Monaten ist 2,5-mal schneller als der Branchendurchschnitt

Time-to-go-live ist mit 1,74 Monaten schneller als die Hälfte des Kategoriedurchschnitts

Führend bei der Benutzerakzeptanz mit 73 %, im Vergleich zum Kategoriedurchschnitt von 54 %

Mit 37 Auszeichnungen in den Kategorien iPaaS, APIM und Automatisierung ausgezeichnet

ALAMEDA, Kalifornien, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit , ein weltweit führendes Unternehmen in der Beschleunigung von Geschäftstransformation für Unternehmenssysteme , gab heute bekannt, dass es erneut die Nummer 1 im G2 Enterprise Implementation Index für iPaaS, Winter 2026 , ist.

Dieser bedeutende Erfolg markiert das dritte Quartal in Folge , in dem sich Jitterbit den Spitzenplatz in diesem hart umkämpften Index gesichert hat. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Integrationslösungen für Unternehmen zu liefern, die weltweit einen unvergleichlichen ROI und eine schnelle Wertschöpfung für die Kunden bieten.

„Drei Quartale konsequenter Anerkennung als Anbieter Nummer 1 im G2 Enterprise Implementation Index für iPaaS sind eine starke Aussage über den erkennbaren Mehrwert, den unsere Kunden erhalten“, sagte Bill Conner, President und CEO von Jitterbit. „Dies ist kein einmaliger Sieg; es ist der Beweis, dass Jitterbit Harmony die zuverlässigste, am einfachsten einzuführende und am schnellsten einzuführende Plattform für Unternehmensintegration und -automatisierung ist. Unsere Ergebnisse im Index zeigen genau, warum Jitterbit Unternehmen dabei hilft, messbare Resultate schneller als der Branchendurchschnitt zu erzielen“.

Jitterbit iPaaS wurde auch mit dem Best Estimated ROI-Abzeichen im Enterprise Results Index für iPaaS ausgezeichnet , was seine Fähigkeit unter Beweis stellt, Unternehmen dabei zu helfen, messbare Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen.

Jitterbit erreicht iPaaS-„Three-Peat“ mit unübertroffenen Implementierungsstatistiken

Die Rankings im Winter 2026 Enterprise Implementation Index für iPaaS werden durch den Gesamt-Implementierungswert (Implementation Score) des Anbieters bestimmt. Dieser basiert auf authentischen Kundenrezensionen, die Schlüsselfaktoren wie einfache Einrichtung (Ease of Setup), Benutzerakzeptanz (User Adoption) und Amortisationszeit (Speed to Value) bewerten.

Zum dritten Mal in Folge übertraf Jitterbit den Kategorien Durchschnitt in jeder wichtigen Implementierungskennzahl deutlich:

Implementierungswert (Implementation Score): 80 % (gegenüber 70 % Kategoriedurchschnitt)

80 % (gegenüber 70 % Kategoriedurchschnitt) Einfache Einrichtung (Ease of Setup): 93 % (gegenüber 86 % Kategoriedurchschnitt)

93 % (gegenüber 86 % Kategoriedurchschnitt) Durchschnittliche Benutzerakzeptanz (Average User Adoption): 73 % (gegenüber 54 % Kategoriedurchschnitt)

73 % (gegenüber 54 % Kategoriedurchschnitt) Durchschnittliche Monate bis zum Go-Live (Average Months to Go Live): 1,74 (gegenüber 3,5 Kategoriedurchschnitt). Dies ist schneller als die Hälfte des Kategoriedurchschnitts.

1,74 (gegenüber 3,5 Kategoriedurchschnitt). Dies ist schneller als die Hälfte des Kategoriedurchschnitts. Geschätzter ROI (Estimated ROI): 6,86 Monate (gegenüber 15,6 Monaten im Durchschnitt). Dies ist 2,5-mal schneller als der Branchendurchschnitt.

Die Implementierungserfahrung spiegelt die Designphilosophie von Jitterbit wider und wird durch G2-Bewertungen von verifizierten Nutzern unterstützt. Ein Kunde erklärte: „Die Jitterbit-Benutzeroberfläche ist sehr benutzerfreundlich und ermöglicht dennoch die Konfiguration komplexer Integrationen“.

Jitterbit Harmony erhält 37 Auszeichnungen in den G2-Berichten Winter 2026

Zusätzlich zur Sicherung des ersten Platzes für die Enterprise-Implementierung in iPaaS erhielt die einheitliche, mit KI angereicherte Low-Code-Plattform Harmony von Jitterbit eine Gesamtzahl von 37 Auszeichnungen in verschiedenen Winter 2026 Grid- und Index-Berichten weltweit, darunter:

12 Leader Badges in den Kategorien iPaaS, API Management (APIM), Electronic Data Interchange (EDI) und Workplace Innovation

in den Kategorien iPaaS, API Management (APIM), Electronic Data Interchange (EDI) und Workplace Innovation 16 Higher Performer Badges in den Kategorien iPaaS, APIM, App Development, Workplace Innovation, Low-Code und No-Code Development

in den Kategorien iPaaS, APIM, App Development, Workplace Innovation, Low-Code und No-Code Development 3 Badges für iPaaS – Best Estimated ROI, Most Implementable und Fastest Implementation

für iPaaS – Best Estimated ROI, Most Implementable und Fastest Implementation 3 Badges für Low-Code Development – Best Estimated ROI, Fastest Implementation und Easiest Setup

für Low-Code Development – Best Estimated ROI, Fastest Implementation und Easiest Setup 2 Badges für EDI – Best Estimated ROI und Highest User Adoption

für EDI – Best Estimated ROI und Highest User Adoption 1 Badge für APIM – Best Estimated ROI

„Unsere Kunden bestätigen ständig die Zuverlässigkeit und Effizienz unserer Plattform“, sagte Manoj Chaudhary, Chief Technology Officer von Jitterbit. „Unser Fokus liegt auf der Bereitstellung von Technologie, die die Produktivität steigert, Integrationsprozesse optimiert und konstant Höchstleistung für das Unternehmen liefert“.

Die hohen Bewertungen von Kunden unterstreichen die Werte der Plattform. Benutzer beschreiben Jitterbit als „zuverlässig, effizient und erheblich produktivitätssteigernd – ein hervorragendes Werkzeug für jedes Unternehmen, das seine Integrationsprozesse optimieren möchte“.

Das Engagement von Jitterbit für den Kundenerfolg wird durch das Support-Team hervorgehoben: „[Jitterbit Support ist] immer reaktionsschnell, proaktiv bei der Erkennung potenzieller Probleme und liefert schnell maßgeschneiderte Lösungen, die uns voranbringen“.

Um mehr über Jitterbit Harmony zu erfahren, besuchen Sie jitterbit.com/harmony .

Über Jitterbit

Für Unternehmen, die bereit für Modernisierung und Innovation sind, bietet Jitterbit eine einheitliche, KI gestützte Low-Code-Plattform für Integration, Orchestrierung, Automatisierung und App-Entwicklung. Diese beschleunigt die Geschäftstransformation, steigert die Produktivität und hebt Potenziale. Die Jitterbit Harmony-Plattform, einschließlich iPaaS, API Manager, App Builder und EDI, macht Abläufe zukunftssicher, vereinfacht die Komplexität und fördert Innovationen für Organisationen weltweit. Erfahren Sie mehr unter www.jitterbit.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.