EBC Financial Group entra en Sudáfrica, avanzando en su expansión estratégica en África

JOHANNESBURGO, Sudáfrica, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group SA (Pty) Ltd obtuvo la aprobación de la Autoridad de Conducta del Sector Financiero ("FSCA") como Proveedor de Servicios Financieros Autorizado, lo que marca un hito estratégico en los planes de expansión de la firma en África. Esta aprobación regulatoria representa un primer paso esencial mientras EBC Financial Group ("EBC") trabaja para establecer una presencia en el ecosistema fintech de rápido crecimiento en Sudáfrica.

David Barrett, director ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd., dijo: "La aprobación de la FSCA representa un hito importante en nuestra expansión global. Esto complementa nuestras licencias existentes, como las otorgadas por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) para EBC Financial Group (UK) Ltd, así como las de otras entidades dentro de nuestro grupo reguladas por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA), la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) y la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC). Esta adquisición nos posiciona para atender uno de los mercados de trading más activos del continente, manteniendo los estándares regulatorios y la transparencia que definen nuestras operaciones en todo el mundo".

Entrada estratégica al mercado financiero de Sudáfrica

Sudáfrica representa una atractiva oportunidad de crecimiento, con una población de 63 millones y una penetración de Internet del 76%, lo que crea un mercado digitalmente conectado de gran escala. Se proyecta que el sector fintech del país más que se duplicará, pasando de 7.08 mil millones de dólares en 2023 a 14.86 mil millones de dólares para 2033, reflejando la rápida transformación digital de los servicios financiero en toda la región. Dentro de este ecosistema en expansión, EBC observa que la comunidad de traders sudafricanos muestra una fuerte participación en materias primas, índices y activos digitales emergentes, generando demanda de acceso al mercado que sea confiable y regulado.

"Los traders de Sudáfrica son sofisticados y con mentalidad global, con tres cuartas partes de la población conectada en línea", continuó Barrett. "Esta madurez digital, combinada con el apetito de la región por oportunidades de trading diversificadas, se alinea estrechamente con nuestra oferta. A medida que completamos el proceso de integración, esperamos llevar nuestras capacidades de ejecución y acceso integral a mercados multiactivos a los traders sudafricanos que buscan soluciones de trading confiables y transparentes".

Educación y empoderamiento: Pilares de la filosofía de EBC

Más allá del acceso al mercado, EBC continúa impulsando la educación del trader como piedra angular de la participación responsable. Durante el último trimestre, EBC ha auspiciado más de 1,000 seminarios web multilingües. Sus iniciativas educativas también incluyen la serie de pódcast Pulse 360º en Spotify, perspectiva de mercado y formación para traders en EBC Trading Academy. EBC también colabora con el Departamento de Economía de la University of Oxford para organizar la serie ‘What Economists Really Do’ (Lo que realmente hacen los economistas). Su reciente seminario titulado "Think Like an Economist (Piense como un economista): Educación financiera y comprensión económica en una era de complejidad’ se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2025. Las iniciativas educativas digitales de EBC están especialmente bien diseñadas para empoderar a los traders con información esencial, prácticas sólidas de gestión de riesgos y educación financiera.

"La educación y la toma de decisiones informadas son fundamentales para el éxito del trading a largo plazo", señaló Barrett. "A través de nuestros programas educativos, nuestro objetivo es equipar a los traders de todos los niveles con el conocimiento para navegar los mercados de manera efectiva, gestionar el riesgo con prudencia y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado".

Guiados por una misión clara

Más allá del hito regulatorio, esta adquisición posiciona a los traders sudafricanos para acceder al galardonado ecosistema de EBC que combina la excelencia tecnológica con la profundidad educativa. La infraestructura de EBC ofrece velocidades de ejecución tan bajas como 20 ms, junto con enrutamiento inteligente de liquidez y soporte multilingüe ampliado. Las herramientas patentadas, como Trading Black Box y Private Room, mejoran el control del trader sobre los precios y la ejecución, respaldando el compromiso de la plataforma con la transparencia y el rendimiento. Este enfoque integral se ha ganado validación externa mediante tres años consecutivos de reconocimiento por parte de World Finance, incluidos los premios Most Trusted Broker y Best Trading Platform en 2025, así como el premio Best CFD Provider en los Online Money Awards 2025.

"Esta adquisición refleja nuestro compromiso de ofrecer excelencia tecnológica y apoyo educativo", agregó Barrett. "A medida que establecemos nuestra presencia en Sudáfrica, traemos no solo una infraestructura galardonada, sino un enfoque integral del trading que prioriza la transparencia, la calidad de la ejecución y la innovación continua para ayudar a los traders a dominar los mercados. Nuestro compromiso es servir a los traders sudafricanos con los mismos estándares que nos han hecho merecedores de reconocimiento a nivel mundial.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en Londres, EBC Financial Group (EBC) es una marca global reconocida por su experiencia en servicios en corretaje financiero y gestión de activos. A través de sus entidades reguladas que operan en las principales jurisdicciones financieras, incluyendo el Reino Unido, Australia, Islas Caimán, Mauricio y otras, EBC permite a los inversores minoristas, profesionales e institucionales acceder a mercados globales y oportunidades de trading, incluyendo divisas, materias primas, CFDs y más.



Con la confianza de inversores en más de 100 países y reconocido con premios globales, incluido el reconocimiento de varios años por parte de World Finance, EBC es ampliamente considerado como uno de los mejores brókers del mundo con títulos que incluyen Best Trading Platform y Most Trusted Broker. Con su sólida posición regulatoria y su compromiso con la transparencia, EBC también se ha clasificado constantemente entre los principales brókers de confianza por su capacidad para ofrecer soluciones de trading seguras, innovadoras y centradas en el cliente en mercados internacionales competitivos.



Las subsidiarias de EBC están autorizadas y reguladas dentro de sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (Reino Unido); Limited está regulado por la Autoridad Conductual Financiera (FCA) del Reino Unido, EBC Financial Group (Caimán) Limited está regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd. y EBC Asset Management Pty Ltd están regulados por la Autoridad de la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC).



En el núcleo de EBC está un equipo de veteranos de la industria con más de 40 años de experiencia en las instituciones financieras líderes. Habiendo navegado por ciclos económicos clave desde el Acuerdo Plaza y la crisis del franco suizo de 2015 hasta los trastornos del mercado causados por la pandemia de COVID-19. Promovemos una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada relación con los inversores sea manejada con la máxima seriedad que merece.



EBC es un orgulloso socio oficial de divisas extranjeras del FC Barcelona y continúa impulsando asociaciones impactantes para empoderar a las comunidades, a través de la iniciativa United to Beat Malaria de la Fundación de las Naciones Unidas, el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford y una diversa variedad de socios para defender iniciativas en salud global, economía, educación y sostenibilidad.

