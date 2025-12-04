EBC Financial Group s’implante en Afrique du Sud et renforce son développement stratégique sur le continent africain

JOHANNESBURG, Afrique du Sud, 04 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group SA (Pty) Ltd obtient l’agrément de l’autorité de tutelle sud-africaine, la Financial Sector Conduct Authority (ou « FSCA ») au titre de prestataire de services financiers. Cette étape constitue une avancée stratégique dans le plan de développement du groupe en Afrique. L’agrément obtenu représente une première étape clé à l’heure où EBC Financial Group, ci-après « EBC », s’efforce de s’implanter au cœur de l’environnement sud-africain de la fintech, en plein boom.

Pour David Barrett, PDG d’EBC Financial Group (UK) Ltd., « L’agrément de la FSCA se veut une étape majeure dans la trajectoire d’expansion mondiale de notre entreprise. Il vient compléter nos actuels agréments, notamment ceux que l’autorité de tutelle britannique, la Financial Conduct Authority (la FCA) a délivrés à EBC Financial Group (UK) Ltd et d’autres entités de notre groupe réglementées par la Cayman Islands Monetary Authority (la CIMA), l’Australian Securities and Investments Commission (l’ASIC) ou encore la Financial Services Commission of Mauritius (la FSC). Ce nouvel agrément nous permet un ancrage sur l’un des marchés de trading les plus dynamiques du continent, et dans le respect des normes réglementaires et de transparence propres à nos opérations d’envergure mondiale. »

Une entrée stratégique sur le marché financier sud-africain

L’Afrique du Sud présente des opportunités de croissance majeures. À raison d’une population chiffrée à 63 millions d’habitants et connectée à Internet à 76 %, le territoire s’inscrit nettement dans l’ère numérique. La progression du secteur de la fintech devrait plus que doubler, dont la valorisation établie à 7,08 milliards de dollars en 2023 devrait passer à 14,86 milliards de dollars à l’horizon 2033. Cette tendance traduit le rythme de la transformation numérique des services financiers de la région. Au sein de cet environnement en plein essor, EBC constate que le collectif de traders sud-africain privilégie nettement les matières premières, les indices et les nouveaux actifs numériques, ce qui appuie la demande pour un accès fiable et réglementé au marché.

« Les traders sud-africains sont sophistiqués et ouverts sur le monde, les trois quarts de la population disposant d’une connexion en ligne », poursuit David Barrett. « Conjuguée à l’engouement régional en faveur de la diversification des opportunités de trading, une telle maturité numérique s’aligne parfaitement sur notre offre. À l’heure où nous finalisons le processus d’intégration, nous nous réjouissons d’apporter nos facultés d’exécution et un accès multi-actifs aux traders sud-africains en quête de solutions de trading fiables et transparentes. »

Éducation et valorisation : des valeurs au cœur de la philosophie d’EBC

Outre la simple notion d’accès au marché, EBC maintient sa promotion en faveur de la formation des traders comme levier d’une participation responsable au marché. Au cours du trimestre écoulé, EBC a animé plus de 1 000 webinaires en plusieurs langues. Ses projets éducatifs intègrent également la série de podcasts Pulse 360º diffusée sur Spotify, des analyses de marché et des programmes de formation dispensés via son antenne EBC Trading Academy. EBC participe également à l’organisation de la série « What Economists Really Do » (tout sur le métier d’économiste) en partenariat avec le département d’économie de l’université d’Oxford. Son dernier webinaire intitulé « Think Like an Economist: Financial Literacy and Economic Understanding in an Age of Complexity » (au cœur de la pensée d’un économiste : le bagage économique et financier à l’ère des enjeux) a eu lieu le 11 novembre 2025. Ses projets éducatifs numériques sont spécialement adaptés en vue de permettre aux traders d’acquérir les connaissances essentielles, d’adopter des pratiques rigoureuses de gestion des risques et de bâtir une solide culture financière.

« L’éducation et la prise de décision éclairée conditionnent fondamentalement une réussite durable dans le domaine du trading » souligne M. Barrett. « Nos programmes éducatifs entendent apporter aux traders de tous niveaux confondus les connaissances nécessaires pour faire preuve d’une gestion efficace sur les marchés, appréhender les risques avec prudence et s’adapter à un contexte de marché en permanente évolution. »

Une mission claire

Outre l’avancée réglementaire, l’obtention de ce nouvel agrément permet aux traders sud-africains d’accéder à l’écosystème plébiscité d’EBC, qui allie excellence technologique et profondeur éducative. L’infrastructure d’EBC propose une vitesse d’exécution pouvant descendre jusqu’à 20 ms, mais aussi une circulation intelligente des liquidités, sans oublier une assistance multilingue renforcée. Les modules propriétaires, dont le Trading Black Box et le Private Room, apportent aux traders un contrôle renforcé des cours des transactions et viennent appuyer l’engagement de la plateforme envers la transparence et la performance. Cette approche globale s’est vue récompensée trois années de suite par World Finance, remportant tour à tour les prix Most Trusted Broker et Best Trading Platform en 2025 et décrochant le prix Best CFD Provider 2025 lors des Online Money Awards.

« Ce nouvel agrément répond à notre engagement à fournir à la fois une excellence technologique et un accompagnement éducatif » ajoute également M. Barrett. « En asseyant notre présence en Afrique du Sud, nous introduisons une infrastructure récompensée, mais aussi une conception intégrale du trading privilégiant la transparence, la qualité d’exécution et l’innovation continue pour aider les traders dans leur conquête des marchés. Nous nous engageons au service des traders sud-africains à l’appui de ces mêmes standards qui nous ont valu une reconnaissance internationale. »

Pour en savoir plus, visitez la page : https://www.ebc.com/.

Mise en garde : ce document s’entend exclusivement à titre informatif et ne saurait constituer une recommandation ni un conseil d’EBC Financial Group ou d’une quelconque de ses filiales (ci-après « EBC »). La négociation de devises et de contrats sur différence (CFD) avec effet de levier présente un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les pertes encourues peuvent dépasser les sommes investies. Avant de réaliser des opérations boursières, vous devez considérer vos objectifs de trading, votre degré de maturité et votre appétence au risque, et consulter un conseiller financier indépendant si nécessaire. Les statistiques ou les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. EBC décline toute responsabilité pour tout dommage issu de l’exploitation des présentes informations.

À propos d’EBC Financial Group

Fondée à Londres, EBC Financial Group (EBC) est une enseigne d’envergure mondiale réputée pour son expertise en courtage financier et gestion d’actifs. Grâce à ses entités réglementées réparties dans les principaux centres financiers du monde, comme le Royaume-Uni, l’Australie, les Îles Caïmans ou l’Île Maurice, entre autres, EBC permet aux investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels d’accéder à un large panel de marchés mondiaux et d’opportunités de trading, notamment dans le domaine des devises, des matières premières, des contrats sur différence et bien d’autres encore.



Des investisseurs de plus de 100 pays lui font confiance. Récompensée par de nombreux prix internationaux, dont une distinction pluriannuelle décernée par World Finance, EBC est largement reconnue parmi les meilleurs courtiers du monde à l’appui de prix tels que Best Trading Platform and Most Trusted Broker (meilleure plateforme de trading et courtier le plus fiable). À l’appui de son solide ancrage réglementaire et de son engagement en faveur de la transparence, EBC se distingue régulièrement dans le classement des meilleurs courtiers du monde. Elle est reconnue pour sa capacité à proposer des solutions de trading sécurisées, innovantes et centrées sur le client sur des marchés internationaux compétitifs.



Les filiales d’EBC Financial Group sont réglementées et agréées dans leurs juridictions respectives. Au Royaume-Uni, EBC Financial Group (UK) Limited est réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA »), aux Îles Caïmans, EBC Financial Group (Cayman) Limited l’est par la Cayman Islands Monetary Authority (« CIMA »), en Australie, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd et EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementées par la Securities and Investments Commission (« ASIC ») d’Australie, et à l’Île Maurice, EBC Financial (MU) Ltd est autorisée et réglementée par la Financial Services Commission Mauritius (« FSC »).



EBC tire sa force d’une équipe d’experts chevronnés du secteur, nourris de plus de 40 ans d’exercice au sein de grandes institutions financières. Ils ont traversé des cycles économiques majeurs, depuis les Accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015, en passant par les bouleversements du marché liés à la pandémie de COVID-19. La culture d’entreprise d’EBC repose avant tout sur l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs des clients et veille à ce que la relation avec chaque investisseur soit traité avec le sérieux qu’elle mérite.



EBC est fière d’être le partenaire officiel de change du FC Barcelone et poursuit la promotion de partenariats efficaces visant à rendre les populations du monde plus autonomes, notamment par le biais du projet United to Beat Malaria de la Fondation des Nations Unies, du département d’économie de l’Université d’Oxford et d’un large éventail d’autres partenaires visant à défendre des projets axés sur la santé mondiale, l’économie, l’éducation et/ou la durabilité.

https://www.ebc.com/

Contact médias :

Susindhraseghar Chandrasekar

Responsable relations publiques internationales

susindhra.c@ebc.com

Aldric Tinker

Responsable mondial des relations publiques

aldric.tinker@ebc.com