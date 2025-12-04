קבוצת EBC Financial נכנסת לדרום אפריקה ומקדמת התרחבות אסטרטגית באפריקה

יוהנסבורג, דרום אפריקה, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

EBC Financial Group SA (Pty) Ltd קיבלה אישור מרשות ניהול המגזר הפיננסי ("FSCA") כספקית שירותים פיננסיים מורשית, מה שמסמן ציון דרך אסטרטגי בתוכניות ההתרחבות של החברה באפריקה. אישור רגולטורי זה מהווה צעד ראשון חיוני כאשר קבוצת EBC Financial Group ("EBC") פועלת להקמת נוכחות במערכת הפינטק המתפתחת במהירות בדרום אפריקה.

דיוויד בארט (David Barrett), מנכ"ל EBC Financial Group (UK) Ltd, אמר: "אישור ה-FSCA מהווה ציון דרך חשוב בהתרחבות הגלובלית שלנו. זה משלים את הרישיונות הקיימים שלנו, כגון אלו של רשות ההתנהגות הפיננסית (FCA) עבור EBC Financial Group (UK) Ltd, וגופים נוספים בקבוצה שלנו המפוקחים על ידי רשות המטבע של איי קיימן (CIMA), רשות ניירות ערך והשקעות אוסטרלית (ASIC) וועדת השירותים הפיננסיים של מאוריציוס (FSC). רכישה זו ממקמת אותנו לשרת אחד משוקי המסחר הפעילים ביותר ביבשת, תוך שמירה על הסטנדרטים הרגולטוריים והשקיפות שמגדירים את פעילותנו ברחבי העולם."

כניסה אסטרטגית לשוק הפיננסי של דרום אפריקה

דרום אפריקה מייצגת הזדמנות צמיחה משכנעת, עם אוכלוסייה של 63 מיליון ו-76% חדירת אינטרנט, מה שיוצר שוק דיגיטלי משמעותי. מגזר הפינטק במדינה צפוי להכפיל יותר מ-7.08 מיליארד דולר ב-2023 ל-14.86 מיליארד דולר עד 2033, מה שמשקף את הטרנספורמציה הדיגיטלית המהירה של השירותים הפיננסיים ברחבי האזור. בתוך האקוסיסטם המתרחב הזה, ב-EBC מציינים שקהילת המסחר בדרום אפריקה מפגינה השתתפות חזקה במגוון סחורות, מדדים ונכסים דיגיטליים מתפתחים, מה שיוצר ביקוש לגישה אמינה ומפוקחת לשוק.

"הסוחרים בדרום אפריקה הם מתוחכמים ובעלי גישה גלובלית, כאשר שלושה רבעים מהאוכלוסייה מחוברים לאינטרנט," הוסיף בארט. "הבשלות הדיגיטלית הזו, בשילוב עם התיאבון של האזור להזדמנויות מסחר מגוונות, תואמת באופן הדוק את ההיצע שלנו. כשנסיים את תהליך האינטגרציה, אנו מצפים להביא את יכולות הביצוע שלנו ואת הגישה המקיפה לשוק רב-נכסים לסוחרים מדרום אפריקה המחפשים פתרונות מסחר אמינים ושקופים."

חינוך והעצמה: ליבת הפילוסופיה של EBC

מעבר לגישה לשוק, EBC ממשיכה לקדם את חינוך הסוחרים כאבן יסוד להשתתפות אחראית בשוק. ברבעון האחרון, EBC אירחה יותר מ-1,000 וובינרים רב-לשוניים. היוזמות החינוכיות שלה כוללות גם את סדרת הפודקאסטים Pulse 360º בספוטיפיי, תובנות שוק וחינוך סוחרים ב-EBC Trading Academy. חברת EBC משתפת פעולה גם עם המחלקה לכלכלה באוניברסיטת אוקספורד לארגון סדרת 'מה כלכלנים באמת עושים'. הוובינר האחרון שלו, שכותרתו חשבו כמו כלכלנים: אוריינות פיננסית והבנה כלכלית בעידן של מורכבות', התקיים ב-11 בנובמבר 2025. היוזמות החינוכיות הדיגיטליות של EBC מתאימות במיוחד להעצמת סוחרים עם העובדות הנדרשות, שיטות ניהול סיכונים נכונות ואוריינות פיננסית.

"חינוך וקבלת החלטות מושכלת הם יסוד להצלחת המסחר לטווח הארוך," ציין בארט. "באמצעות תוכניות החינוך שלנו, אנו שואפים לצייד סוחרים בכל הרמות את הידע לנווט בשווקים ביעילות, לנהל סיכונים בזהירות ולהסתגל לתנאי שוק משתנים."

מונחה על ידי משימה ברורה

מעבר לציון הדרך הרגולטורי, רכישה זו ממקמת את הסוחרים הדרום אפריקאים לגישה לאקוסיסטם הזוכה בפרסים של EBC שמשלבת מצוינות טכנולוגית עם עומק חינוכי. התשתית של EBC מספקת מהירויות ביצוע נמוכות עד 20ms לצד ניתוב נזילות חכם ותמיכה מורחבת הרב-לשונית. כלים קנייניים, כולל Trading Black Box ו-Private Room, משפרים את שליטת הסוחרים על תמחור וביצוע, ותומכים במחויבות הפלטפורמה לשקיפות ולביצועים. גישה מקיפה זו זכתה לאישור חיצוני בזכות הכרה בת 3 שנים מ-World Finance – כולל פרסי הברוקר האמין ביותר ופלטפורמת המסחר הטובה ביותר בשנת 2025 – וכן בפרס ספק ה-CFD הטוב ביותר בטקס פרסי הכסף המקוון לשנת 2025.

"רכישה זו משקפת את המחויבות שלנו לספק מצוינות טכנולוגית ותמיכה חינוכית," הוסיף בארט. "כשאנו מבססים את נוכחותנו בדרום אפריקה, אנו מביאים לא רק תשתית זוכת פרסים, אלא גם גישה מקיפה למסחר שמעמידה בראש סדר העדיפויות שקיפות, איכות ביצוע וחדשנות מתמשכת כדי לסייע לסוחרים לשלוט בשווקים. המחויבות שלנו היא לשרת סוחרים דרום אפריקאים עם אותם סטנדרטים שזיכו אותנו בהכרה עולמית".

למידע נוסף, בקרו בכתובת: https://www.ebc.com/.

כתב ויתור: הודכעה לעיתונות זו מיועדת למידע בלבד ואינה מהווה המלצה או ייעוץ מקבוצת EBC Financial Group וכל גופיה ("EBC"). מסחר במט"ח וחוזים להפרשים (CFDs) על מרווח טומן בחובו רמת סיכון גבוהה וייתכן שלא יתאים לכל המשקיעים. הפסדים יכולים לעלות על הפיקדונות שלכם. לפני המסחר, עליכם לשקול היטב את מטרות המסחר שלכם, רמת הניסיון והתיאבון לסיכון, ולהתייעץ עם יועץ פיננסי עצמאי במידת הצורך. סטטיסטיקות או ביצועי השקעות בעבר אינם ערובה לביצועים עתידיים. EBC אינה אחראית לנזקים הנובעים מהסתמכות על מידע זה.

אודות EBC Financial Group

EBC - Financial Group EBC, שנוסדה בלונדון, היא מותג עולמי הידועה במומחיות שלה בתיווך פיננסי וניהול נכסים. באמצעות הגופים המפוקחים שלה הפועלים בתחומי שיפוט פיננסיים מרכזיים - כולל בריטניה, אוסטרליה, איי קיימן, מאוריציוס ואחרים, EBC מאפשרת למשקיעים קמעונאיים, מקצועיים ומוסדיים לגשת למגוון רחב של שווקים גלובליים והזדמנויות מסחר, כולל מטבעות, סחורות, מניות ומדדים ועוד.

מהימנה על ידי משקיעים בלמעלה מ-100 מדינות וזכייה בפרסים גלובליים כולל הכרה רב-שנתית מ-World Finance, חברת EBC נחשבת לאחת הברוקריות הטובות בעולם עם תארים כולל פלטפורמת המסחר הטובה ביותר והברוקר המהימן ביותר. עם מעמדה הרגולטורי החזק והמחויבות לשקיפות, EBC דורגה באופן עקבי בין הברוקרים המובילים - מהימנה ביכולתה לספק פתרונות מסחר מאובטחים, חדשניים וראשונים ללקוח בשווקים בינלאומיים תחרותיים.

EBC, המוכרת גם בזכות הפרסים הרבים שקיבלה, מתגאה בכך שהיא עומדת ברמות הגבוהות ביותר של סטנדרטים אתיים ורגולציה בינלאומית. חברות הבת של EBC Financial Group מוסדרות ומורשות בתחומי השיפוט המקומיים שלהן. EBC Financial Group (UK) Limited מוסדרת על ידי רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited מוסדרת על ידי הרשות המוניטרית של איי קיימן (CIMA) וקבוצת EBC Financial (Australia) Pty Ltd ו- EBC Asset Management Pty Ltd מוסדרים על ידי הוועדה לניירות ערך והשקעות באוסטרליה (ASIC). חברת EBC Financial (MU) Ltd מורשית ומוסדרת על ידי נציבות השירותים הפיננסיים של מאוריציוס (FSC).

בליבת קבוצת EBC נמצאים אנשי מקצוע מנוסים עם למעלה מ -40 שנות ניסיון מעמיק במוסדות פיננסיים גדולים, לאחר שניווטו במיומנות דרך מחזורים כלכליים משמעותיים מהסכם פלאזה למשבר הפרנק השוויצרי בשנת 2015 לתהפוכות השוק של מגיפת COVID-19. אנו דוגלים בתרבות שבה יושרה, כבוד ואבטחת נכסי לקוחות הם בעלי חשיבות עליונה, ומבטיחים שכל מעורבות משקיעים תטופל במלוא הרצינות הראויה.

EBC היא שותפת המט"ח הרשמית של מועדון הכדורגל ברצלונה וממשיכה להניע שותפויות בעלות השפעה להעצמת קהילות – בעיקר באמצעות יוזמת United to Beat Malaria של קרן האו"ם, המחלקה לכלכלה של אוניברסיטת אוקספורד, ומגוון רחב של שותפים לקידום יוזמות בבריאות גלובלית, כלכלה, חינוך וקיימות.

