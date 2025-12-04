EBCファイナンシャルグループ、南アフリカに進出し、アフリカでの戦略的拡大を進める

南アフリカ、ヨハネスブルグ発, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBCファイナンシャルグループSA (EBC Financial Group SA (Pty) Ltd) は、金融セクター行動監視機構 (Financial Sector Conduct Authority、以下「FSCA」) から認可金融サービスプロバイダー (Authorised Financial Service Provider) としての承認を受け、同社のアフリカ拡大計画における戦略的マイルストーンを達成した。 この規制上の承認は、EBCファイナンシャルグループ (EBC Financial Group、以下「EBC」) が南アフリカにおける急成長中のフィンテックエコシステムにおけるプレゼンス確立に取り組む上で、不可欠な第一歩である。

EBCファイナンシャルグループ (英国)(EBC Financial Group (UK) Ltd.) のデイビッド・バレット (David Barrett) CEOは次のように述べている。「FSCAの承認は、当社の世界的拡張における重要なマイルストーンです。 EBCファイナンシャルグループ (英国) に対する金融行動監視機構 (Financial Conduct Authority: FCA) からのライセンス、ケイマン諸島金融管理局 (Cayman Islands Monetary Authority: CIMA)、オーストラリア証券投資委員会 (Australian Securities and Investments Commission: ASIC)、モーリシャス金融サービス委員会 (Financial Services Commission Mauritius: FSC) によって規制されている当グループ内の他の事業体など、当社の既存のライセンスを補完することになります。 この取得により、当社の世界的事業展開の基本となっている規制基準と透明性を維持しながら、アフリカ大陸で最も活発な取引市場のひとつでサービスを提供するための、良い立場を確保することができます。」

南アフリカ金融市場への戦略的参入

南アフリカは、人口6,300万人、インターネット普及率76%という、デジタル接続が充実した市場であり、魅力的な成長機会となっている。 同国のフィンテックセクターは、2023年の70億8,000万米ドル (約1兆1,026億円) から2033年には148億6,000万米ドル (約2兆3,143億円) に倍増すると予測されており、地域全体の金融サービスの急速なデジタル変革を反映している。 EBCは、この拡大中のエコシステムにおいて、南アフリカのトレーディングコミュニティがコモディティ、指数、新興デジタル資産にわたって強力な参加を示しており、信頼性の高い規制された市場アクセスへの需要を生み出していると見ている。

バレットは続けて次のように述べている。「南アフリカのトレーダーは洗練度が高く、グローバルな視野を持ち、人口の4分の3がオンラインに接続しています。 このようなデジタルの成熟は、多角化された取引機会に対する同地域の意欲と相まって、当社の提供するサービスと良く合致しています。 統合プロセスの完了に伴い、信頼性と透明性の高いトレーディングソリューションを求める南アフリカのトレーダーの方々に、当社の執行能力と包括的なマルチアセット市場へのアクセスを提供するのを楽しみにしています。」

教育とエンパワーメント: EBCの理念の中核

EBCは、市場アクセスにとどまらず、責任ある市場参加の礎石としてトレーダー教育を引き続き支持していく。 昨四半期に、EBCは多言語ウェビナーを1,000回以上開催した。 同社の教育イニシアチブには、スポティファイ (Spotify) のパルス360º (Pulse 360º) ポッドキャストシリーズ、マーケットインサイト、EBCトレーディング・アカデミー (EBC Trading Academy) のトレーダー教育も含まれる。 EBCはまた、オックスフォード大学 (University of Oxford) 経済学部との協力により、「経済学者が実際に行っていること (What Economists Really Do) 」シリーズを企画している。 最近では、2025年11月11日に、「経済学者のように考える: 複雑化する時代における金融リテラシーと経済理解 (Think Like an Economist: Financial Literacy and Economic Understanding in an Age of Complexity)」と題されたウェビナーを開催した。 EBCのデジタルファースト教育イニシアチブは、必要な事実、堅実なリスクマネジメント慣行、金融リテラシーをトレーダーに身につけてもらい、エンパワーメントを実現するのに特に適している。

バレットは次のように指摘している。「教育と十分な情報に基づく意思決定は、トレーディングにおける長期的成功の基本となります。 当社の教育プログラムを通じて、あらゆるレベルのトレーダーが、効果的に市場をナビゲートし、賢明にリスクを管理し、進化しつつある市場環境に適応するための知識を身につけられるようにすることを目指しています。」

明確な使命に導かれる

今回の取得により、規制上のマイルストーンを達成しただけではなく、南アフリカのトレーダーが、卓越した技術と教育の深さを併せ持つ、受賞歴のあるEBCのエコシステムにアクセスできるようになる。 EBCのインフラは、スマートな流動性ルーティングや多言語サポートの拡大とともに、20ミリ秒という素早い執行スピードを実現している。 トレーディング・ブラックボックス (Trading Black Box) およびプライベート・ルーム (Private Room) といった独自のツールは、価格設定と執行についてのトレーダーのコントロールを強化し、プラットフォームの透明性とパフォーマンスへのコミットメントをサポートしている。 この包括的なアプローチは、ワールド・ファイナンス (World Finance) から2025年の「最も信頼できるブローカー (Most Trusted Broker)」賞と「ベスト・トレーディング・プラットフォーム (Best Trading Platform)」賞を含めて3年間にわたり表彰され、また、2025年「オンライン・マネー・アワード (Online Money Awards)」で「ベストCFDプロバイダー (Best CFD Provider)」賞を受けるなど、外部からも高い評価を受けている。

バレットは次のように付け加えている。「今回の取得は、卓越した技術と教育的サポートの両方を提供するという、当社のコミットメントを反映したものです。 当社は、南アフリカにおけるプレゼンス確立に伴い、受賞歴のあるインフラだけでなく、トレーダーの方々が市場を支配するための透明性、執行品質、継続的なイノベーションを優先する、取引への包括的なアプローチをもたらします。 当社の基準は世界的に高い評価を得ており、南アフリカのトレーダーの方々にも同等のサービスを提供することをお約束します。」

詳しくは、https://www.ebc.com/を参照されたい。

免責事項: 本資料は情報提供のみを目的としており、EBCファイナンシャルグループおよびその関連会社 (「EBC」) による推奨または助言を構成するものではない。 外国為替および差金決済取引 (CFD) の証拠金取引は高いリスクを伴い、すべての投資家に適しているとは限らない。 損失が預託金額を上回る場合がある。 取引を行う前に、取引目的、経験レベルおよびリスク許容度を慎重に検討し、必要に応じて独立したファイナンシャル・アドバイザーに相談されたい。 統計情報または過去の投資実績は、将来の成果を保証するものではない。 EBCは、本情報に依拠したことにより生じたいかなる損害についても一切の責任を負わない。

EBCファイナンシャルグループについて

EBCファイナンシャルグループ (EBC) はロンドンで設立され、金融ブローカー業務および資産運用の専門知識で知られるグローバルブランドである。 英国、オーストラリア、ケイマン諸島、モーリシャスなどの主要な金融管轄区域において規制を受ける関連企業を通じて、EBCはリテール投資家、プロフェッショナル投資家、機関投資家に対し、通貨、コモディティ、CFDを含むグローバル市場および取引機会へのアクセスを提供している。



100以上の国・地域の投資家から信頼され、ワールド・ファイナンス (World Finance) による複数年にわたる表彰を含む国際的なアワードも受賞してきたEBCは、最優秀取引プラットフォーム (Best Trading Platform) および最も信頼されるブローカー (Most Trusted Broker) などのタイトルを有し、世界有数のブローカーとして広く認められている。 強固な規制体制と透明性への継続的な取り組みにより、EBCは競争の激しい国際市場において、安全性、革新性、顧客第一の取引ソリューションを提供できるブローカーとして常に上位にランク付けされている。



EBCの子会社は、それぞれの管轄区域においてライセンスを取得し、規制を受けている。 EBCファイナンシャルグループ (英国) リミテッド (EBC Financial Group (UK) Limited) は、英国金融行動監視機構 (Financial Conduct Authority: FCA) によって規制されている。EBCファイナンシャルグループ (ケイマン) リミテッド (EBC Financial Group (Cayman) Limited) は、ケイマン諸島金融庁 (Cayman Islands Monetary Authority: CIMA) によって規制されている。EBCファイナンシャルグループ (オーストラリア) プライベート・リミテッド (EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd) およびEBCアセット・マネジメント・プライベート・リミテッド (EBC Asset Management Pty Ltd) は、オーストラリア証券投資委員会 (Australian Securities and Investments Commission: ASIC) によって規制されている。EBCファイナンシャル (モーリシャス) リミテッド (EBC Financial (MU) Ltd) は、モーリシャス金融サービス委員会 (Financial Services Commission Mauritius: FSC) により認可および規制されている。



EBCの中核を担うのは、主要な金融機関で40年以上の経験を持つ業界のベテランチームである。 プラザ合意や2015年のスイスフラン危機、新型コロナウイルスのパンデミックによる市場混乱といった主要な経済サイクルを乗り越えてきた実績を持つ。 EBCは、誠実さ、敬意、顧客資産の安全性を最優先する企業文化を育み、すべての投資家との関係を最大限の真剣さをもって取り扱うことを徹底している。



EBCは、FCバルセロナの誇り高き公式外国為替パートナーであり、影響力あるパートナーシップを通じてコミュニティの力を高める取り組みを継続している。具体的には、国連財団による「団結してマラリア撲滅へ (United to Beat Malaria)」イニシアチブ、オックスフォード大学経済学部との連携、さらにはグローバルヘルス、経済、教育、サステナビリティ分野の取り組みを推進する多様なパートナーとの協働が挙げられる。

https://www.ebc.com/

報道関係者向けの問い合わせ先:

スシンドラセガー・チャンドラセカー (Susindhraseghar Chandrasekar)

グローバル広報担当エグゼクティブ

susindhra.c@ebc.com

オルドリック・ティンカー (Aldric Tinker)

グローバル広報リード

aldric.tinker@ebc.com