EBC Financial Group, 남아공 진출하며 아프리카에서 전략적 확장에 속도

남아공 요하네스버그, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group SA(Pty) Ltd가 Financial Sector Conduct Authority(“FSCA”)로부터 정식 금융 서비스 공급사로 인정받았다. 이번 승인은 회사의 아프리카 진출 계획에서 전략적인 이정표를 의미한다. 또한 이번 규제 승인은 빠르게 성장하고 있는 남아공 핀테크 생태계에서 입지를 다지고자 하는 EBC Financial Group(“EBC”)에 꼭 필요한 첫 단계다.

EBC Financial Group(UK) Ltd.의 CEO David Barrett은 “FSCA 승인은 우리의 글로벌 확장에서 중요한 이정표를 의미한다. 이는 EBC Financial Group(UK) Ltd를 비롯해 케이맨제도 통화당국(CIMA), 호주 증권투자위원회(ASIC), 모리셔스 금융 서비스 위원회(FSC) 등의 규제를 받는 우리 그룹 내 기관들이 금융행위감독청(FCA) 등으로부터 받은 기존 라이선스를 보완한다. 이번 승인을 통해 우리는 아프리카 대륙에서 가장 활발한 트레이딩 시장에 서비스를 제공할 수 있게 되었고, 세계적으로 우리 사업을 대표하는 규제 표준과 투명성을 유지할 수 있게 되었다”라고 말했다.

남아공 금융 시장으로의 전략적 진출

남아공은 6,300만 명 인구, 76%의 인터넷 보급률로 상당히 발달한 디지털 시장을 이뤄 매력적인 성장 기회를 제공하는 나라다. 남아공의 핀테크 부문은 2023년 70억 8,000만 달러 규모를 기록했는데, 아프리카 전반에서 일어나고 있는 금융 서비스의 빠른 디지털 전환에 힘입어 2033년까지 148억 6,000만 달러로 2배 넘게 성장할 것으로 전망된다. EBC는 이렇게 팽창하고 있는 생태계 속 남아공 트레이딩 커뮤니티가 상품, 지수, 신흥 디지털 자산 전반에 적극적으로 참여하며 신뢰할 수 있고 규제받는 시장 접근에 대한 수요를 창출하고 있다고 본다.

또한 Barrett은 “인구 4명 중 3명이 온라인으로 연결되어 있는 남아공의 트레이더들은 수준이 높고 글로벌 마인드를 갖추었다. 이와 같은 디지털 성숙도와 역내 다양한 트레이딩 기회에 대한 수요는 우리가 제공하는 서비스와 밀접하게 일치한다. 현재 통합 과정을 마무리 짓고 있으며, 신뢰할 수 있고 투명한 트레이딩 솔루션을 바라는 남아공 트레이더들에게 우리의 실행 역량과 포괄적인 멀티 자산 접근성을 제공할 날을 기대하고 있다”라고 말했다.

교육과 임파워먼트: EBC 철학의 핵심

EBC는 시장 접근성뿐 아니라 책임 있는 시장 참여의 시작으로서 트레이더 교육을 꾸준히 지원하고 있다. 지난 분기 동안 EBC는 1,000번 이상의 다국어 웨비나를 개최했다. 교육 프로그램으로는 스포티파이에서 연재되는 Pulse 360º 팟캐스트 시리즈, EBC Trading Academy의 시장 인사이트, 트레이더 교육 등이 있다. EBC는 또한 옥스퍼드대 경제학과와 협력해 ‘경제학자들이 실제로 하는 일’ 시리즈를 이어오고 있다. 이 시리즈의 최근 웨비나 ‘경제학자처럼 생각하기: 복잡성의 시대 속 금융 리터러시와 경제적 이해’는 2025년 11월 11일 열렸다. EBC의 디지털 퍼스트 교육 프로그램은 트레이더들을 대상으로 꼭 알아야 하는 정보, 건강한 리스크 관리 방법, 금융 문해력을 제공하는 데 최적화되었다.

Barrett 은 “교육과 정보에 입각한 의사결정은 장기적인 트레이딩 성공의 핵심이다. 우리가 진행하는 교육 프로그램의 목표는 모든 수준의 트레이더들이 시장을 효과적으로 탐색하고, 신중하게 위험을 관리하고, 진화하는 시장 상황에 적응할 수 있는 지식을 갖추는 것이다”라고 말했다.

명확한 목표를 지향

이번 승인으로 규제 차원의 이정표를 달성한 것은 물론, 남아공 트레이더들이 탁월한 기술과 깊이 있는 교육을 결합해 수상 실적에 빛나는 EBC 생태계에 접근할 수 있게 되었다. EBC의 인프라는 20ms 미만의 체결 속도를 구현하며 스마트 유동성 라우팅과 확장된 다국어 지원을 제공한다. Trading Black Box, Private Room 등 독자적인 도구는 가격 책정 및 거래 체결에 대한 트레이더의 통제력을 강화하고, 플랫폼의 투명성과 퍼포먼스를 뒷받침한다. 이렇게 포괄적인 접근 방식은 외부에서도 검증되어 World Finance로부터 3년 연속 우수성을 인정받았고 2025년에는 가장 신뢰받는 브로커(Most Trusted Broker), 최우수 트레이딩 플랫폼(Best Trading Platform) 상을 받았다. 2025년 온라인 머니 어워즈(Online Money Awards)에서는 최고의 CFD 공급사(Best CFD Provider)로 선정되었다.

Barrett 은 “이번 승인은 탁월한 기술과 교육 지원을 제공하겠다는 우리의 의지를 보여준다. 남아공에서 입지를 다지고 있는 가운데, 우리는 수상 실적을 보유한 인프라를 가져오는 것에 그치지 않고, 투명성, 높은 수준의 실행 역량, 꾸준한 혁신을 우선시하는 포괄적인 접근 방식으로 트레이더들이 시장을 주도할 수 있도록 돕고자 한다. 우리의 목표는 세계적으로 인정받은 기준 그대로 남아공 트레이더들에게 서비스를 제공하는 것이다”라고 말했다.

더 많은 정보는 웹사이트에서 확인할 수 있다. https://www.ebc.com/.

면책 조항: 이 자료는 정보 제공 목적으로만 작성된 것으로, EBC Financial Group 및 모든 계열사(‘EBC”)의 권유 또는 조언으로 해석될 수 없다. 마진을 통한 외환 거래 및 차액결제거래(CFDs)는 높은 수준의 위험을 수반하며, 모든 투자자에게 적합하다고 볼 수 없다. 예치금을 초과하는 손실이 발생할 가능성이 있다. 따라서 거래 전에 반드시 본인의 거래 목표, 경험 수준, 리스크 감수 능력을 신중히 고려하고, 필요한 경우 외부의 금융 자문과 상담해야 한다. 투자 통계 또는 과거의 일부 성과는 미래의 성과를 보장하지 않는다. EBC는 이 자료에 실린 정보에 의거해 발생한 손실에 관해 어떠한 책임도 지지 않는다.

EBC Financial Group 소개

런던에서 설립된 EBC Financial Group(EBC)은 금융 중개 및 자산 관리 분야의 전문성을 바탕으로 글로벌 브랜드로 자리 잡고 있다. 영국, 호주, 케이맨제도, 모리셔스 등 주요 금융 관할권에서 규제를 받는 법인을 통해, EBC는 개인 투자자, 전문 투자자 및 기관 투자자가 외환, 원자재, CFD 등 전 세계 시장과 다양한 거래 기회에 접근할 수 있도록 지원한다.

100개국 이상에서 투자자의 신뢰를 받고 있으며 World Finance에서 다년간 수상하는 등 글로벌 수상 경력을 보유한 EBC는 최고의 거래 플랫폼, 가장 신뢰받는 브로커 등의 타이틀을 보유한 세계 최고의 브로커 중 하나로 널리 알려져 있다. 강력한 규제 준수와 투명성을 위한 노력으로 EBC는 경쟁이 치열한 국제 시장에서 안전하고 혁신적인 고객 우선 거래 솔루션을 제공하는 능력으로 신뢰받는 최고의 브로커 중 하나로 꾸준히 선정되었다.

다양한 수상 경력에 빛나는 EBC 그룹은 최고 수준의 윤리 기준과 국제 규제 준수에 자부심을 갖고 있다. EBC 파이낸셜 그룹의 자회사는 현지 관할 구역에서 규제 및 인허가를 받아 사업을 영위하고 있다. EBC 파이낸셜 그룹(영국)은 영국 금융감독청(FCA)의 규제를 받으며, EBC 금융 그룹(케이맨)은 케이맨제도 통화당국(CIMA)의 규제를 받고 있고, EBC 금융 그룹(호주)는 호주증권투자위원회(ASIC)의 규제를 받고 있다.

EBC 그룹의 핵심 부서에는 주요 금융 기관에서 40년 이상의 풍부한 경험을 쌓은 노련한 전문가들이 근무하고 있다. 플라자 합의부터 2015년 스위스 프랑 위기 사태까지 금융시장에서 중요한 경제 사이클을 노련하게 헤쳐 나가고 있다. EBC 그룹은 윤리적 기준에 대한 엄격한 고수, 존중감, 고객 자산의 보안을 가장 중요시하는 문화를 장려하고 있으며, 투자자 모두에게 최대한 진중한 태도로 임하고 있다.

EBC는 FC 바르셀로나의 공식 외환 파트너로서 지역사회에 힘을 실어주기 위한 영향력 있는 파트너십을 지속적으로 추진하고 있으며, UN 재단의 말라리아 퇴치 이니셔티브, 옥스퍼드 대학교 경제학과 및 글로벌 보건, 경제, 교육 및 지속가능성 분야의 이니셔티브를 지지하는 다양한 파트너와 함께하고 있다.

https://www.ebc.com/

언론 연락처 정보:

Susindhraseghar Chandrasekar

Global Public Relations Executive

susindhra.c@ebc.com

Aldric Tinker

Global PR Lead

aldric.tinker@ebc.com

보도자료 관련 사진: