EBC Financial Group Entra na África do Sul, Avançando a Expansão Estratégica na África

JOANESBURGO, África do Sul, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O EBC Financial Group SA (Pty) Ltd recebeu a aprovação da Financial Sector Conduct Authority ("FSCA") como Prestador de Serviços Financeiros Autorizado, um marco estratégico nos planos de expansão da empresa na África. Esta aprovação regulatória representa um primeiro passo essencial, pois o EBC Financial Group ("EBC") trabalha para estabelecer uma presença no ecossistema de fintechs em rápido crescimento da África do Sul.

David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd., disse: "A aprovação do FSCA representa um marco importante para a nossa expansão global. Isso complementa nossas licenças existentes, como as da Financial Conduct Authority (FCA) para o EBC Financial Group (UK) Ltd, e outras entidades dentro do nosso grupo reguladas pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), pela Australian Securities and Investments Commission (ASIC) e pela Financial Services Commission of Mauritius (FSC). Esta aquisição nos posiciona para atender a um dos mercados comerciais mais ativos do continente, mantendo os padrões regulatórios e a transparência que definem nossas operações em todo o mundo."

Entrada Estratégica no Mercado Financeiro da África do Sul

A África do Sul representa uma oportunidade de crescimento decisiva, com sua população de 63 milhões e 76% de penetração na Internet, criando um substancial mercado conectado digitalmente. O setor de fintech do país deve mais que dobrar de US $7,08 bilhões em 2023 para US $14,86 bilhões até 2033, refletindo a rápida transformação digital dos serviços financeiros em toda a região. Dentro desse ecossistema em expansão, a EBC observa que a comunidade comercial da África do Sul demonstra forte participação em commodities, índices e ativos digitais emergentes, criando demanda de acesso confiável e regulamentado ao mercado.

"Os traders da África do Sul são sofisticados e têm uma mentalidade global, com três quartos da população conectados online", continuou Barrett. “Essa maturidade digital, aliada ao apetite da região por oportunidades de negociações diversificadas, se alinha de perto com a nossa oferta. Com a finalização do processo de integração, estamos prontos para oferecer nossa capacidade de execução e acesso abrangente ao mercado de múltiplos ativos para os traders sul-africanos que buscam soluções de negociações confiáveis e transparentes."

Educação e Empoderamento: Núcleo da Filosofia do EBC

Além do acesso ao mercado, o EBC continua a defender a educação dos traders como parte essencial da participação responsável no mercado. No último trimestre, o EBC apresentou mais de 1.000 webinars multilíngues. Suas iniciativas educacionais também incluem a série de podcasts Pulse 360º no Spotify, insights de mercado e educação de traders na EBC Trading Academy. O EBC também colabora com o Departamento de Economia da University of Oxford na organização da série "What Economists Really Do" (O que os economistas realmente fazem). O webinar recente, "Think Like an Economist: Financial Literacy and Economic Understanding in an Age of Complexity” (Pense Como Um Economista: Educação Financeira e Entendimento da Economia em uma Era Complexa) foi realizado no dia 11 de novembro de 2025. As iniciativas educacionais digitais do EBC são particularmente adequadas para capacitar os traders com os fatos necessários, práticas sólidas de gerenciamento de riscos e educação financeira.

"A educação e a tomada de decisão informada são fundamentais para o sucesso comercial a longo prazo", disse Barrett. "Através dos nossos programas educacionais, pretendemos equipar os traders em todos os níveis com o conhecimento necessário para navegar nos mercados de forma eficaz, gerir o risco com prudência e adaptar-se às condições de mercado em evolução."

Voltado por Uma Missão Clara

Além do marco regulatório, essa aquisição posiciona os traders sul-africanos para acessar o ecossistema premiado do EBC, que combina a excelência tecnológica com a profundidade educacional. A infraestrutura do EBC oferece velocidades de execução de até 20 ms, além de roteamento inteligente de liquidez e suporte multilíngue expandido. Ferramentas proprietárias, incluindo Trading Black Box e Private Room, aumentam o controle dos traders nos preços e execução, apoiando o compromisso da plataforma com a transparência e o desempenho. Esta abordagem abrangente foi validada por terceiros com 3 anos de reconhecimento da World Finance – incluindo os prêmios de Corretora Mais Confiável e Melhor Plataforma de Negociação em 2025 – bem como Melhor Provedor de CFD no Prêmio de Dinheiro Online de 2025.

"Esta aquisição reflete nosso compromisso de fornecer excelência tecnológica e suporte educacional", acrescentou Barrett. "Com a nossa presença na África do Sul, além da infraestrutura premiada, passamos a oferecer uma abordagem abrangente das negociações, priorizando a transparência, a qualidade da execução e a inovação contínua para ajudar os traders a dominar os mercados. Nosso compromisso é oferecer aos traders sul-africanos os mesmos padrões pelos quais somos reconhecidos em todo o mundo."

Para mais informações, visite: https://www.ebc.com/.

Isenção de responsabilidade: Este material é para fins de informação e não é uma recomendação ou conselho do EBC Financial Group e de todas as suas entidades ("EBC"). Trading Forex and Contracts for Difference (CFDs) na margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. As perdas podem exceder seus depósitos. Antes de negociar, você deve analisar cuidadosamente seus objetivos de negociação, nível de experiência e apetite ao risco, e consultar um consultor financeiro independente, se necessário. Estatísticas ou desempenho de investimento passados não são uma garantia de desempenho futuro. O EBC não é responsável por quaisquer danos decorrentes da confiança nessas informações.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado em Londres, o EBC Financial Group (EBC) é uma marca global conhecida por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Por meio de suas entidades regulamentas localizadas em centros financeiros proeminentes, como Reino Unido, Ilhas Cayman, Mauritius e muitos outros, o EBC viabiliza que investidores de varejo, profissionais e institucionais tenham acesso a oportunidades de mercados e de trading globais, inclusive de moedas, commodities, CFDs e mais.



Com a confiança de investidores de mais de 100 países e premiações globais, incluindo durante vários anos do World Finance, o EBC é amplamente considerado uma das melhores corretoras do mundo, com títulos que incluem Melhor Plataforma de Negociação e Corretora Mais Confiável. Com sua forte posição regulatória e compromisso com a transparência, o EBC também tem sido consistentemente classificado entre as principais corretoras - confiável por sua capacidade de fornecer soluções de negociação seguras, inovadoras e voltadas para o cliente em mercados internacionais competitivos.



As subsidiárias do EBC são licenciadas e regulamentadas nas suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC); o EBC Financial (MU) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Services Commission Mauritius (FSC).



O EBC conta com uma equipe de veteranos do setor com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. O grupo tem experiência com os principais ciclos econômicos, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço em 2015 até as convulsões do mercado da pandemia de COVID-19. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.



O EBC tem orgulho de ser parceiro oficial de câmbio do FC Barcelona e continua a impulsionar parcerias impactantes para capacitar as comunidades – nomeadamente através da iniciativa United to Beat Malaria da Fundação das Nações Unidas, do Departamento de Economia da Universidade de Oxford e de uma gama diversificada de parceiros que defendem iniciativas em saúde, economia, educação e sustentabilidade globais.

Contato com a Mídia:

Susindhraseghar Chandrasekar

Executivo de Relações Públicas Globais

susindhra.c@ebc.com

Aldric Tinker

Líder de RP Global

aldric.tinker@ebc.com