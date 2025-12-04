EBC Financial Group เข้าสู่ตลาดแอฟริกาใต้ เดินหน้าขยายกลยุทธ์ในภูมิภาคแอฟริกา

โจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group SA (Pty) Ltd ได้รับการอนุมัติจาก Financial Sector Conduct Authority ("FSCA") ให้เป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ได้รับอนุญาต ถือเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ในแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในทวีปแอฟริกา การอนุมัติด้านกฎระเบียบครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญ ขณะที่ EBC Financial Group ("EBC") มุ่งสร้างการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบนิเวศด้านฟินเทคที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วของแอฟริกาใต้
David Barrett ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าวว่า "การได้รับการอนุมัติจาก FSCA ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในเส้นทางการขยายธุรกิจระดับโลกของเรา คำอนุมัตินี้ช่วยเสริมความครบถ้วนให้กับใบอนุญาตที่เรามีอยู่ เช่น ใบอนุญาตจาก Financial Conduct Authority (FCA) สำหรับ EBC Financial Group (UK) Ltd รวมถึงนิติบุคคลอื่น ๆ ในเครือของเราที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), Australian Securities and Investments Commission (ASIC) และ Financial Services Commission of Mauritius (FSC) การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ทำให้เราสามารถให้บริการหนึ่งในตลาดซื้อขายที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดของทวีปได้ ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษามาตรฐานด้านกฎระเบียบและความโปร่งใสที่เป็นหลักการสำคัญในการดำเนินงานทั่วโลกของเรา"
การเข้าสู่ตลาดการเงินของแอฟริกาใต้อย่างมีเชิงกลยุทธ์
แอฟริกาใต้ถือเป็นโอกาสการเติบโตที่มีศักยภาพสูง ด้วยจำนวนประชากร 63 ล้านคน และอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 76% ซึ่งสร้างตลาดที่เชื่อมต่อในเชิงดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ ภาคฟินเทคของประเทศคาดว่าจะเติบโตมากกว่าสองเท่า จาก 7.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2023 เป็น 14.86 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2033 สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็วของภาคบริการทางการเงินทั่วทั้งภูมิภาค ภายในระบบนิเวศที่กำลังเติบโตนี้ EBC สังเกตว่าชุมชนนักเทรดในแอฟริกาใต้มีการเข้าร่วมอย่างแข็งแกร่งในสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี และสินทรัพย์ดิจิทัลเกิดใหม่ ซึ่งสร้างความต้องการในการเข้าถึงตลาดที่เชื่อถือได้และอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
"นักเทรดในแอฟริกาใต้มีความเชี่ยวชาญและมีมุมมองระดับโลก โดยมีประชากรกว่าสามในสี่ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต" Barrett กล่าวต่อ "ความพร้อมทางดิจิทัลนี้ ผสานกับความต้องการของภูมิภาคในการเข้าถึงโอกาสการเทรดที่หลากหลาย สอดคล้องอย่างยิ่งกับข้อเสนอของเรา เมื่อเราดำเนินกระบวนการบูรณาการเสร็จสมบูรณ์ เราหวังว่าจะได้นำศักยภาพด้านการดำเนินคำสั่งซื้อขายและการเข้าถึงตลาดหลายสินทรัพย์ที่ครอบคลุมมาสู่นักเทรดชาวแอฟริกาใต้ที่ต้องการโซลูชันการเทรดที่เชื่อถือได้และโปร่งใส"
การศึกษาและการเสริมพลัง: แก่นสำคัญของปรัชญา EBC
นอกเหนือจากการเข้าถึงตลาดแล้ว EBC ยังคงส่งเสริมการให้ความรู้แก่เทรดเดอร์ในฐานะเสาหลักของการมีส่วนร่วมในตลาดอย่างรับผิดชอบ ในไตรมาสที่ผ่านมา EBC ได้จัดเว็บบินาร์หลายภาษาไปแล้วมากกว่า 1,000 ครั้ง โครงการด้านการศึกษาของ EBC ยังรวมถึงซีรีส์พอดแคสต์ Pulse 360° บน Spotify, มุมมองด้านตลาด และหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับการเทรดใน EBC Trading Academy EBC ยังร่วมมือกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เพื่อจัดซีรีส์ 'What Economists Really Do' เว็บบินาร์ล่าสุดของ EBC ในหัวข้อ 'Think Like an Economist: Financial Literacy and Economic Understanding in an Age of Complexity' จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2025 โครงการการศึกษาแบบดิจิทัลเป็นหลักของ EBC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเสริมศักยภาพให้เทรดเดอร์ด้วยข้อมูลที่จำเป็น แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้อง และความรู้ทางการเงิน
"การศึกษาและการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล คือพื้นฐานสำคัญของความสำเร็จในการเทรดระยะยาว" Barrett กล่าว "ผ่านโครงการด้านการศึกษาของเรา เรามุ่งมั่นที่จะมอบความรู้ให้เทรดเดอร์ในทุกระดับ เพื่อให้สามารถนำทางตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ"
ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจที่ชัดเจน
นอกเหนือจากก้าวสำคัญด้านกฎระเบียบ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ยังช่วยให้เทรดเดอร์ชาวแอฟริกาใต้สามารถเข้าถึงระบบนิเวศระดับรางวัลของ EBC ที่ผสานความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเข้ากับความลึกซึ้งด้านการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานของ EBC มอบความเร็วในการส่งคำสั่งต่ำสุดถึง 20 มิลลิวินาที พร้อมด้วยระบบจัดสรรสภาพคล่องอัจฉริยะและการรองรับหลายภาษาที่ขยายเพิ่มขึ้น เครื่องมือเฉพาะของ EBC เช่น Trading Black Box และ Private Room ช่วยเพิ่มการควบคุมด้านราคาและการส่งคำสั่งให้แก่เทรดเดอร์ สนับสนุนความมุ่งมั่นของแพลตฟอร์มด้านความโปร่งใสและประสิทธิภาพ แนวทางที่ครอบคลุมนี้ได้รับการยืนยันจากแหล่งภายนอกผ่านการยอมรับจาก World Finance ต่อเนื่อง 3 ปี รวมถึงรางวัล Most Trusted Broker และ Best Trading Platform 2025 เช่นเดียวกับรางวัล Best CFD Provider จากงาน 2025 Online Money Awards
"การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการมอบทั้งความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและการสนับสนุนด้านการศึกษา" Barrett กล่าวเสริม "ในขณะที่เราสร้างการเติบโตในแอฟริกาใต้ เรานำเสนอไม่ใช่เพียงโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับรางวัลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวทางการเทรดแบบครบวงจรที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส คุณภาพการดำเนินคำสั่ง และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ก้าวนำตลาด ความมุ่งมั่นของเราคือการให้บริการเทรดเดอร์ชาวแอฟริกาใต้ด้วยมาตรฐานเดียวกับที่ทำให้เราเป็นที่ยอมรับในระดับสากล"
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และมิได้ถือเป็นคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะจาก EBC Financial Group และทุกหน่วยงานในเครือ ("EBC") การซื้อขายฟอเร็กซ์และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) บนมาร์จิ้นมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน การขาดทุนอาจสูงกว่ายอดเงินฝากของคุณ ก่อนทำการซื้อขาย คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย ระดับประสบการณ์ และความพร้อมในการรับความเสี่ยง และหากจำเป็น ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สถิติหรือผลการลงทุนในอดีตไม่ใช่สิ่งรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต EBC จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการอาศัยข้อมูลนี้
เกี่ยวกับ EBC Financial Group
EBC Financial Group (EBC) ได้รับการก่อตั้งขึ้นในลอนดอน โดยเป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญในการเป็นโบรกเกอร์ทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ EBC ช่วยให้ผู้ลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบันสามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกและโอกาสการซื้อขาย รวมถึงสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ CFD และอีกมากมาย โดยดำเนินการผ่านหน่วยงานที่ได้รับการกำกับดูแลซึ่งดำเนินงานในเขตอำนาจศาลทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และอื่น ๆ
ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนในกว่า 100 ประเทศ และได้รับเกียรติด้วยรางวัลระดับโลก รวมถึงการยกย่องต่อเนื่องหลายปีจาก World Finance ทำให้ EBC ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดในโลก ด้วยตำแหน่งอย่าง Best Trading Platform และ Most Trusted Broker เนื่องจากมีจุดยืนด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดและความมุ่งมั่นในการสร้างความโปร่งใส EBC จึงได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสุดยอดโบรกเกอร์อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความไว้วางใจจากตลาดนานาชาติที่มีการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นความไว้วางใจในด้านความสามารถในการส่งมอบโซลูชันการซื้อขายที่ปลอดภัย เป็นนวัตกรรม และให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก
บริษัทย่อยของ EBC ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามเขตอำนาจศาลของแต่ละประเทศ EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australia's Securities and Investments Commission (ASIC), EBC Financial (MU) Ltd ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Services Commission Mauritius (FSC)
หัวใจสำคัญของ EBC คือทีมผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในอุตสาหกรรม ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 40 ปีในสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก พวกเขาได้ผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจสำคัญ ตั้งแต่วิกฤตพลาซาและวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 ไปจนถึงความปั่นป่วนของตลาดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์ของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ
EBC เป็นพันธมิตรด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona และยังคงเดินหน้าสร้างความร่วมมือที่ทรงอิทธิพลเพื่อเสริมพลังให้กับชุมชน ไม่ว่าจะผ่านโครงการ United to Beat Malaria ของมูลนิธิสหประชาชาติ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด หรือพันธมิตรที่หลากหลายในการสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขระดับโลก เศรษฐศาสตร์ การศึกษา และความยั่งยืน
