EBC Financial Group 进军南非，加速推进非洲战略布局

南非约翰内斯堡, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group SA (Pty) Ltd 已获得南非金融行为监管局 (FSCA) 批准，正式成为授权金融服务提供商，此举标志着 EBC 在非洲市场扩张战略中迈出关键一步。 此次监管批准标志着 EBC Financial Group (“EBC”) 在南非建立业务网络的重要起点，为公司在该国快速发展的金融科技生态系统奠定基础。

EBC Financial Group (UK) Ltd. 首席执行官 David Barrett 表示：“FSCA 的批准是我们全球扩张计划中的重要里程碑。 这一批准进一步完善了公司现有的监管牌照体系，包括 EBC Financial Group (UK) Ltd 受英国金融行为监管局 (FCA) 监管，以及集团旗下其他实体分别受开曼群岛金融管理局 (CIMA)、澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 以及毛里求斯金融服务委员会 (FSC) 监管。 此次获批使我们能够在继续恪守全球业务监管标准与透明度原则的同时，更好地服务非洲最活跃的交易市场之一。

进军南非金融市场的战略布局

南非人口达 6,300 万，互联网普及率高达 76%，形成了一个规模可观的数字化市场，展现出强劲的增长潜力。 该国金融科技行业预计将从 2023 年的 70.8 亿美元增长至 2033 年的 148.6 亿美元，实现翻倍以上增长，反映出该地区金融服务领域的快速数字化转型。 在这一不断扩展的生态系统中，EBC 观察到南非交易社区在大宗商品、股指及新兴数字资产等领域活跃参与，对可靠且受监管的市场准入的需求持续增长。

“南非交易者成熟且具全球视野，全国约四分之三的人口已接入互联网。”Barrett 补充道, “这种数字化成熟度，加上当地市场对多元化交易机会的强烈需求，与我们的业务定位高度契合。 随着整合工作的推进，我们期待为南非交易者提供高效稳定的交易执行能力，以及覆盖多资产类别的透明、可靠交易通道。”

知识赋能与培训：EBC 的核心理念

在提供市场准入服务的同时，EBC 始终将交易者教育作为推动责任市场参与的基石。 过去一个季度，EBC 已举办逾 1,000 场多语种线上研讨会。 其教育项目还包括在 Spotify 上推出的 Pulse 360º 播客系列、市场洞察资讯，以及 EBC 交易学院提供的系统化培训课程。 EBC 还与牛津大学经济系合作开展 “经济学家到底做什么” ('What Economists Really Do') 系列活动。 该系列最新一场网络研讨会题为 “像经济学家一样思考：复杂时代下的金融素养与经济认知” ('Think Like an Economist: Financial Literacy and Economic Understanding in an Age of Complexity')，已于 2025 年 11 月 11 日顺利举行。 EBC 以数字化为核心的系列培训与知识传播举措，旨在为交易者提供必要信息、建立稳健的风险管理实践，并提升金融素养。

“知识赋能与理性决策是实现长期交易成功的基础。”Barrett 指出， “通过我们的教育项目，我们旨在帮助不同经验水平的交易者有效驾驭市场、谨慎管理风险，并灵活应对不断变化的市场环境。”

以明确使命为指引

此次获批不仅是监管层面的重要里程碑，还使南非交易者能够接入 EBC 屡获殊荣的综合交易生态系统，该平台将卓越技术与深度知识赋能相结合。 EBC 技术平台可提供低至 20ms 的交易执行速度，同时具备智能流动性路由和多语言支持服务。 包括 Trading Black Box 和 Private Room 在内的专有工具进一步提升交易者对报价和执行的掌控力，彰显平台在透明度与交易性能上的承诺。 这一全方位战略已获得业界广泛认可：连续三年荣获《世界金融》(World Finance) 奖项，包括 2025 年的“最受信赖经纪商” (Most Trusted Broker) 和“最佳交易平台” (Best Trading Platform)，以及 2025 年 Online Money Awards 的“最佳差价合约提供商” (Best CFD Provider)。

“此次获批体现了我们在技术卓越与知识赋能方面的承诺。”Barrett 补充道， “在建立南非业务的同时，我们带来的不仅是屡获殊荣的技术平台，更是一整套以透明度、执行质量和持续创新为核心的综合交易解决方案，助力交易者在市场中取得优势。 我们承诺以全球统一的高标准服务南非交易者，这些标准正是让我们赢得国际市场广泛认可的关键。”

如需了解更多信息，请访问：https://www.ebc.com/。

免责声明：本资料仅供参考，不构成 EBC Financial Group 及其所有实体 (简称“EBC”) 的推荐或建议。 外汇和差价合约 (CFD) 保证金交易存在高风险，未必适合所有投资者。 亏损可能超过您的本金。 在交易前，您应仔细考虑您的交易目标、经验水平和风险承受能力，并在必要时咨询独立的财务顾问。 历史数据或过往投资表现并不能保证未来收益。 EBC 不对因依赖本信息而造成的任何损失承担责任。

关于 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立于伦敦，是以金融经纪和资产管理领域的专业知识而闻名的全球品牌。 通过在主要金融管辖区（包括英国、澳大利亚、开曼群岛、毛里求斯等地）运营的受监管实体，EBC 帮助零售、专业和机构投资者进入全球市场，并获得包括货币、大宗商品、差价合约等方面的交易机会。



作为备受全球 100 多个国家和地区投资者信赖的经纪商，EBC 屡获国际殊荣，其中包括 World Finance 连续多年的认可，更凭借“最佳交易平台”和“最受信赖券商”等荣誉，跻身全球顶尖经纪商行列。 凭借其强大的监管合规资质和对透明度的坚守，EBC 持续稳居顶级经纪商行列，其在竞争激烈的国际市场中提供安全、创新、客户至上的交易解决方案的能力赢得了广泛信任。



EBC 的子公司均在各自司法管辖区内获得许可并受到监管。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英国金融行为监管局 (FCA) 监管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受开曼群岛金融管理局 (CIMA) 监管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 监管，EBC Financial (MU) Ltd 受毛里求斯金融服务委员会 (FSC) 授权和监管。



EBC 的核心团队由行业资深人士组成，拥有超过 40 年在主要金融机构的丰富经验。 从广场协议、2015 年瑞士法郎危机到新冠疫情引发的市场动荡，无不显示出其卓越的专业能力。 我们秉持诚信、尊重和客户资产安全至上的文化，确保认真对待每一位投资者，给予他们应有的重视。



作为 FC Barcelona 的官方外汇合作伙伴，EBC 持续致力于推动富有成效的合作以赋能社区。EBC 通过参与联合国基金会“United to Beat Malaria”（联合抗击疟疾）倡议、与牛津大学经济系展开合作，并联合多方合作伙伴，共同推动全球健康、经济、教育和可持续发展领域的各项倡议。

https://www.ebc.com/

媒体联系方式：

Susindhraseghar Chandrasekar

全球公关主管

susindhra.c@ebc.com

Aldric Tinker

全球公共关系负责人

aldric.tinker@ebc.com