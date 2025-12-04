EBC Financial Group 進駐南非，推進非洲策略擴展

南非約翰內斯堡, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group SA (Pty) Ltd 已獲得金融業行為監管局 (「FSCA」) 批准，成為授權金融服務供應商，標誌着公司非洲擴張計劃中的策略里程碑。 EBC Financial Group (「EBC」) 致力在高速發展的南非金融科技生態系統中建立據點，因此本次監管批准實乃重要的第一步。

EBC Financial Group (UK) Ltd. 行政總裁 David Barrett 表示：「獲得 FSCA 的批准是我們全球擴展策略中的一大重要里程碑。 此與我們現有的許可相得益彰，例如 EBC Financial Group (UK) Ltd 獲得的金融行為監管局 (FCA) 牌照，以及我們集團內其他受開曼群島金融管理局 (CIMA) 、澳洲證券及投資事務委員會 (ASIC) 和毛里裘斯金融服務委員會 (FSC) 監管的實體牌照。 此資格使我們能夠服務非洲大陸其中一個最活躍的交易市場，同時恪守確立我們全球業務的監管標準及透明原則。」

進軍南非金融市場的策略舉措

南非市場增長潛力豐厚，擁有 6,300 萬人口及 76% 的互聯網滲透率，造就出規模可觀的數碼連接市場。 預計該國金融科技行業規模將從 2023 年的 70.8 億美元增加一倍多，至 2033 年的 148.6 億美元，反映該區域金融服務正經歷快速的數碼轉型。 在這個不斷擴大的生態系統中，EBC 發現南非的交易群體廣泛參與商品、指數及新興數碼資產領域，從而產生對可靠監管市場准入的需求。

Barrett 續說：「南非交易商見多識廣、放眼全球，該國有四分之三的人口連線上網。 這種成熟的數碼發展，結合該區對多元交易機會的強烈興趣，與我們的服務內容非常吻合。 隨著我們完成整合流程，我們期待將執行能力及全面的多資產市場准入服務帶給南非交易商，以獻上穩妥可靠、公開透明的交易解決方案。」

教育與賦能：EBC 的理念核心

EBC 不僅提供市場准入，還持續致力推動交易商教育，視之為負責任市場參與的基礎。 在過去一個季度，EBC 已舉辦超過 1,000 場多語言網上研討會。 公司的教育項目還涵蓋 Spotify 平台的 Pulse 360º Podcast 系列、市場洞察分析，以及 EBC Trading Academy 的交易商教育課程。 EBC 亦與牛津大學經濟學系合作，組織「經濟學家工作實錄」(What Economists Really Do) 系列活動。 近期一場題為「培養經濟學家頭腦：複雜時局中的理財知識與經濟解讀」(Think Like an Economist: Financial Literacy and Economic Understanding in an Age of Complexity) 的網上研討會於 2025 年 11 月 11 日舉行。 EBC 以數碼為先的教育計劃，非常適合增強交易商的能力，助其獲取必需的資訊、完善的風險管理實務以及金融素養。

Barrett 指出：「對長期交易成功而言，教育及知情決策非常重要。 透過教育計劃，我們旨在讓各級交易商掌握知識，使其能夠有效駕馭市場、審慎管理風險並適應市場變動。」

明確使命導向

除了監管里程碑外，這次亦使南非交易商得以接入 EBC 屢獲殊榮的生態系統，從中獲享卓越技術及深入教育。 EBC 的基礎設施提供低至 20 毫秒的執行速度，同時具備智能流動性路由及擴展的多語言支援。 Trading Black Box 及 Private Room 等專有工具，可加強交易商對報價及訂單執行的控制，協助平台實踐其對透明原則及優越表現的承諾。 此全面策略已獲外部認可，包括連續三年獲得 World Finance 的認可 (包括 2025 年最可靠經紀商 (Most Trusted Broker) 及最佳交易平台 (Best Trading Platform) 獎項) 以及在 2025 年 Online Money Awards 中獲得的最佳差價合約供應商 (Best CFD Provider) 獎項。

Barrett 補充道：「是次批准反映我們致力提供卓越技術及教育支援的承諾。 隨著我們在南非建立業務據點，我們帶來獲獎的基礎設施之餘，還引入全面的交易方式，當中優先考慮透明度、執行質素及持續創新，以助交易商主宰市場。 我們矢志以公司在世界各地獲得認可的同等標準，服務南非交易商。」

有關更多資訊，請造訪：https://www.ebc.com/。

免責聲明：本材料僅供參考，並不構成 EBC Financial Group 及其所有實體 (「EBC」) 的推薦或建議。 採用保證金制度買賣外匯及差價合約 (CFD) 涉及高風險，並非適合所有投資者。 損失可能超過您存入的資金。 交易前，您應仔細考慮交易目標、經驗水平及風險承受能力，並按需要諮詢獨立財務顧問。 統計數據或過往投資表現並不保證未來表現。 EBC 對因依賴本資訊而產生的任何損失概不負責。

關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立於倫敦，是一家以其在金融經紀和資產管理方面的專業知識而聞名的全球品牌。 透過在主要金融管轄區（包括英國、澳洲、開曼群島、毛里裘斯等地）營運的受監管分支機構，EBC 讓零售、專業和機構投資者可接觸全球市場和交易機會，包括貨幣、大宗商品、差價合約及其他領域。



EBC 深受來自 100 多個國家的投資者的信賴，並榮獲多個全球獎項（例如連續數年獲得 World Finance 的認可），獲公認為是全球最佳經紀商之一，獲得 Best Trading Platform（最佳交易平台）和 Most Trusted Broker（最可靠經紀商）大獎等殊榮。 憑藉在監管方面的強大實力和對透明度的承諾，EBC 一直獲評為頂級經紀商之一，因其能夠在競爭激烈的國際市場中提供安全、創新和客戶至上的交易解決方案而深受信賴。



EBC 的子公司在其各自所屬的司法管轄區內均持有牌照並受到監管。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 監管，EBC Financial (MU) Ltd 受毛里裘斯金融服務委員會 (FSC) 授權和監管。



EBC 的核心是一支由行業資深人士組成的團隊，擁有超過 40 年在主要金融機構服務的經驗。 這支團隊經歷了廣場協議、2015 年瑞士法郎危機及 2019 冠狀病毒病疫情市場動盪等重要經濟週期，積累了豐富的經驗。 我們促進企業文化以誠信、尊重和客戶資產安全為重，確保給予最高級別審慎態度對待與投資者的每一次交流。



EBC 很榮幸能成為 FC Barcelona 的官方外匯合作夥伴，並將持續推動建立具有影響力的合作夥伴關係，為社群賦能——即透過與 UN Foundation 的「United to Beat Malaria」倡議、牛津大學經濟學系以及其他多個合作夥伴的合作，倡導在全球衛生、經濟、教育和可持續發展方面的舉措。

https://www.ebc.com/

媒體聯絡人：

Susindhraseghar Chandrasekar

全球公共關係行政人員

susindhra.c@ebc.com

Aldric Tinker

全球公共關係主管

aldric.tinker@ebc.com