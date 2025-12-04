Estimerede udbytter for 2025 - Kapitalforeningen BLS Invest

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2025 har Kapitalforeningen BLS Invest nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2025

Afdeling ISIN Valuta Udbytte pr. andel Globale Aktier KL DK0060189041 DKK 138





Det bemærkes, at der alene er tale om estimerede udlodninger, hvorfor der vil kunne ske ændringer. Der gøres endvidere opmærksom på at f.eks. handelsaktivitet m.v. i den resterende del af året kan påvirke de estimerede udlodninger i såvel opadgående som nedadgående retning.

Endelige reviderede udlodninger forventes offentliggjort på Nasdaq Copenhagen A/S den 20. januar 2026 og udbetalt til investorerne den 23. januar 2026.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til foreningens bestyrelses­formand, Chris Bigler, på tlf. 29 74 06 55.

Med venlig hilsen

Kapitalforeningen BLS Invest