HOHHOT, Chine, 04 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 29 novembre 2025, la conférence annuelle 2025 « True Story of Inner Mongolia » (La véritable histoire de la Mongolie-Intérieure) s’est déroulée à Hohhot, réunissant des experts, des universitaires, des professionnels des médias et des représentants de divers secteurs afin d’explorer de nouvelles façons attrayantes de partager la véritable histoire de la Mongolie-Intérieure avec le monde entier.

La Mongolie-Intérieure est réputée pour ses paysages à couper le souffle et ses ressources naturelles abondantes. Elle a su développer des capacités industrielles remarquables et maintenir une dynamique d’ouverture, le tout porté par une culture d’une richesse inestimable. Ce mélange unique continue de renforcer la réputation de la région, qui gagne en popularité tant au niveau national qu’international. Grâce à une publicité multidimensionnelle, l’image que le monde extérieur se fait de cette région ne cesse d’évoluer. Elle dépasse le cliché classique des « prairies et troupeaux paissant » pour devenir un portrait plus vivant et nuancé d’une région tournée vers l’avenir.

Lors de la conférence, des leaders d’opinion ont examiné sous plusieurs angles les stratégies de communication et le potentiel de croissance de la Mongolie-Intérieure. Le lancement du livre « What Makes Inner Mongolia Unique » (Ce qui fait la spécificité de la Mongolie-Intérieure), ainsi qu’une série de « cartes de communication » régionales, ont joué le rôle d’outils innovants dans la stratégie de renforcement de l’image de marque de la région. Des présentations phares de douze villes et entreprises clés ont su mettre en évidence le dynamisme du développement et le potentiel de communication de la Mongolie-Intérieure.

Les nouveaux médias jouant un rôle de plus en plus crucial dans la communication internationale, la conférence a mis en avant l’activité « Inner Mongolia Through Influencers' Eyes » (La Mongolie-Intérieure vue par les influenceurs). Six créateurs de contenu, totalisant plus de 20 millions d’abonnés, se sont rendus dans plusieurs villes de la région. Ils ont su capturer son dynamisme et son charme unique à travers le prisme des nouveaux médias. Le hashtag principal de l’activité, #True Story of Inner Mongolia, a dépassé les 100 millions de vues en ligne.

De « grenier et dépôt de viande » à « capitale des produits laitiers et du cachemire », des vastes prairies aux destinations de sports d’hiver, de la carbochimie à l’énergie propre, et de l’informatique durable à l’innovation technologique... comment la Mongolie-Intérieure peut-elle présenter au mieux son identité multiforme au monde ?

« Nous avons besoin d’une communication intégrée, d’un contenu de qualité et d’une résonance émotionnelle pour que l’histoire du développement de haute qualité de la Mongolie-Intérieure soit diffusée plus loin et plus largement », a souligné un intervenant. Et un autre intervenant d’ajouter : « En nous appuyant sur des propriétés intellectuelles locales distinctives, une réflexion axée sur le public, une communication facilitée par la technologie et la participation du public, nous pouvons transformer les réalisations en matière de développement en récits auxquels chacun peut s’identifier, rendant ainsi les progrès de la Mongolie-Intérieure visibles, tangibles et significatifs. » La conférence a servi de groupe de réflexion collectif, contribuant à convertir la croissance de la Mongolie-Intérieure en un système narratif captivant, qui met en valeur de manière exhaustive sa richesse culturelle, sa beauté écologique et son développement innovant. Grâce à ces efforts, de plus en plus de gens découvrent, apprécient et comprennent véritablement la Mongolie-Intérieure, qui révèle les possibilités infinies de la frontière nord de la Chine de manière toujours plus diversifiée et dynamique.

Source : The Organizing Committee of the 2025 True Story of Inner Mongolia Annual Conference