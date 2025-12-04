Midland et SOQUEM découvrent de nouveaux indices de cuivre, or et argent jusqu’à 13,70% Cu, 4,38 g/t Au et 65,40 g/t Ag sur Nachicapau

MONTRÉAL, 04 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) en partenariat avec SOQUEM inc. (« SOQUEM ») a le plaisir d’annoncer les résultats de la campagne d’exploration 2025 sur le projet Nachicapau. Ce programme d’exploration fait suite à la découverte, entre 2022 et 2024, d’un système hydrothermal majeur à cuivre, or et argent à hautes teneurs, de plusieurs kilomètres d’extension et caractérisé par un fort contrôle structural. Ces nouveaux résultats s’inscrivent dans le cadre de l’alliance stratégique conclue entre Midland et SOQUEM (« l’Alliance ») dans la Fosse du Labrador au Nunavik, Québec.

Faits saillants :

Découverte de 6 nouveaux indices de cuivre, or et argent jusqu’à 13,70 % Cu, 4,83 g/t Au, 65,4 g/t Ag (#C2130416);

Quatre indices caractérisés par des teneurs >1,00 g/t Au dans des veines minéralisées en digénite, bornite et malachite s’étendant sur une distance de 2,7 km à proximité du contact roches mafiques – dolomie et d’une zone de déformation reconnue;

Un indice rapportant 4,66 % Cu, 0,20 g/t Au et 13,8 g/t Ag (#C2130608) associé à une minéralisation disséminée en chalcopyrite dans un secteur présentant une forte anomalie géochimique en cuivre dans l’horizon B et plusieurs blocs minéralisés;

Réalisation d’un levé de polarisation provoquée OreVision® de 20,45 km couvrant plusieurs des indices minéralisés découverts entre 2022 et 2024 et mettant en évidence plusieurs anomalies.

La campagne d’échantillonnage de 2025 a été menée sur 9 jours en septembre et a permis de collecter 213 échantillons de roches. Les résultats d’analyse révèlent que 23 échantillons choisis présentent des teneurs > 0,10 % Cu dont 11 échantillons > 1,00 % Cu jusqu’à 13,70 % Cu. Des teneurs aurifères significatives > 0,1 g/t Au jusqu’à 4,83 g/t Au ont également été identifiées dans ces échantillons et sont accompagnées de teneurs en argent jusqu’à 65,40 g/t Ag. Ces travaux ont permis de mettre en évidence 6 nouveaux indices minéralisés en cuivre, or et argent en affleurement.

Le tableau suivant présente les meilleurs résultats obtenus sur des échantillons choisis.

Numéro échantillon UTM_E (m) UTM_N (m) Type Cu (%) Au (g/t) Ag (g/t) C2130416 560003,98 6275584,91 Affleurement 13,70 4,38 65,4 C2130563 560896,59 6274406,98 Affleurement 13,50 1,01 7,40 C2130509 559375,67 6276563,23 Affleurement 9,97 2,4 61,40 C2130466 559474,88 6276450,37 Bloc 5,71 1,51 52,50 C2130414 559933,53 6275705,25 Affleurement 4,86 1,83 28,60 C2130608 558249,26 6276074,06 Affleurement 4,66 0,2 13,80 C2130467 559473,26 6276449,79 Bloc 3,52 0,73 30,30 C2130471 560895,11 6274411,72 Affleurement 3,27 0,05 11,30 C2130508 559359,10 6276585,28 Affleurement 2,64 0,02 16,60 C2130465 559440,68 6276526,33 Affleurement 1,48 0,2 6,90 C2130457 559062,66 6276514,70 Affleurement 1,46 0,14 9,20 C2130468 559590,96 6276269,81 Affleurement 0,95 0,08 8,00 C2130614 559960,75 6275438,87 Affleurement 0,39 0,04 4,00 C2130410 558225,98 6276037,34 Bloc 0,33 0,05 1,70 C2130626 562726,05 6271931,50 Affleurement 0,33 <0,01 4,80 C2130511 559647,65 6276222,74 Affleurement 0,22 0,05 2,60 C2130473 560975,02 6274235,13 Affleurement 0,20 0,02 0,30 C2130472 560895,45 6274409,50 Affleurement 0,20 0,13 0,90 C2130556 558259,47 6276028,80 Affleurement 0,15 0,01 1,80 C2130507 559240,79 6276321,81 Bloc 0,15 0,02 <0,30 C2130484 536977,88 6304315,94 Bloc 0,13 0,01 0,50 C2130429 563823,99 6270236,01 Affleurement 0,11 0,01 1,10 C2130557 558570,32 6276138,75 Affleurement 0,01 0,56 0,60



Minéralisation en digénite, bornite, malachite dans des veines

Parmi les nouveaux indices minéralisés, 5 sont associés à des veines de calcite, quartz, chlorite, amphibole, spécularite renfermant des proportions variables de digénite, bornite et malachite. Ces veines, dont la concentration varie selon les secteurs, sont injectées dans des roches mafiques fortement altérées de la formation de Murdoch. Quatre de ces indices sont caractérisés par un contenu aurifère supérieur à 1,00 g/t Au, plus élevé que dans des veines similaires découvertes au cours des années précédentes dans d’autres secteurs du projet. Ces veines aurifères se trouvent toutes à proximité du contact roches mafiques – dolomie ainsi que d’une zone de déformation identifiée par les données géochimiques et géophysiques acquises depuis 2023. Leur distribution spatiale sur près de 2,7 km le long de cette interface représente un métallotecte d’intérêt et souligne le potentiel du secteur pour de futurs travaux d’exploration.

Minéralisation disséminée en chalcopyrite

Le sixième indice, situé de 1 à 1,5 km à l’ouest des indices précédemment décrits, se distingue par une minéralisation en chalcopyrite finement disséminée dans une roche ultramafique et rapporte 4,66 % Cu, 0,20 g/t Au et 13,8 g/t Ag (#C2130608). Une forte anomalie de sol en cuivre et plusieurs blocs minéralisés ont aussi été identifiés depuis 2023, renforçant le potentiel de ce secteur.

Levé de polarisation provoquée OreVision®

Un levé de polarisation provoquée OreVision® a été réalisé en juillet 2025 le long de 13 lignes totalisant 20,45 km. Ce levé a couvert plusieurs des indices minéralisés découverts en surface entre 2022 et 2024 et a révélé la présence de plusieurs anomalies. La pertinence de ces anomalies repose sur leur intensité, leur taille, le contexte géologique et structural ainsi que sur les valeurs de la constante de temps obtenues par traitement spectral. Ces anomalies font actuellement l’objet d’une analyse approfondie afin de déterminer la meilleure stratégie pour une investigation en forage lors des prochaines étapes d’exploration.

Ces travaux effectués en 2025, continuent d’étendre l’empreinte en surface de ce système hydrothermal à cuivre, or et argent. Ces résultats s’ajoutent à une série de découvertes réalisées entre 2022 et 2024 qui positionnent le secteur comme une cible d’exploration de premier plan dans la Fosse du Labrador.

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roches du projet sont analysés au laboratoire Actlabs de Ancaster (Ontario) par ICP-MS avec dissolution 4 acides pour les métaux et par pyroanalyse standard sur des fractions de 50 grammes avec fini par absorption atomique pour l’or. Le design du programme d’exploration et l’interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées utilisant un programme d’assurance contrôle/qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie, incluant l’utilisation de standards et de blancs pour chaque tranche de 20 échantillons.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et ne sont pas nécessairement représentatifs des zones minéralisées. La minéralisation observée aux gîtes et indices mentionnés dans le présent communiqué n’est pas nécessairement représentative de la minéralisation qui pourrait être observée sur le projet dont il est question dans le présent communiqué.

À propos de l’alliance stratégique avec SOQUEM

L’Alliance stratégique permet à Midland et SOQUEM de combiner leurs efforts et leur expertise pour explorer conjointement l’excellent potentiel aurifère et en minéraux stratégiques du vaste territoire sous-exploré de la Fosse du Labrador. La zone d’intérêt de l’Alliance se situe au Nunavik. Géologiquement, elle couvre la Fosse du Labrador, la zone de Rachel-Laporte et le domaine de Kuujjuaq. La zone d’intérêt s’étend de Schefferville au sud jusqu’à environ 100 km au nord-ouest de Kangirsuk. Cette entente totalise des investissements en exploration pouvant atteindre 5 M$ sur une période de quatre (4) ans et les deux (2) premières années de cette entente représentent un engagement ferme de 2 M$. En mars 2023, une entente de coentreprise a été signée entre Midland et SOQUEM afin de définir les termes qui régissent les travaux d’exploration et de développement sur le groupe de titres miniers définissant la propriété Nachicapau. En 2025, l’Alliance a poursuivi ses travaux dans la Fosse du Labrador et sur le projet Nachicapau avec un budget annuel conjoint d’un million $ (50 % Midland et 50 % SOQUEM).

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d’Investissement Québec a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d’une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l’innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que SOQUEM inc., BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Centerra Gold inc. Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Electric Elements Mining Corp., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et Directeur Exploration, Richard D St-Cyr., géo, a révisé et approuvé ce communiqué de presse et les données du projet Nachicapau à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlandexploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

Des figures accompagnant ce communiqué sont disponibles à

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/53fd3197-9ff8-4e50-b2ad-30fb754dfc0f/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/341bca16-900d-4ae1-9996-21d0dbe5cc0a/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/873d1df8-e837-4fb3-894d-bffaf3620ac5/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84831967-9afa-492d-a399-1196e396c8fd/fr