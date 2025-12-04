Volatus Aerospace nomme le lieutenant-général (retraité) Christopher J. Coates au conseil consultatif

MONTRÉAL et TORONTO, 04 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT) (OTCQB : TAKOF) (Francfort : A3DP5Y/ABB. F) (« Volatus » ou « la Compagnie »), un chef de file dans les solutions aériennes et de défense, a le plaisir d'annoncer la nomination du lieutenant-général (retraité) Christopher J. Coates, CMM, MSM, CD, LOM, à son conseil d'administration. Sa nomination renforce l'expertise de la compagnie en défense alors que Volatus fait progresser sa vision pour soutenir les Forces armées canadiennes (CAF), la modernisation du NORAD et les partenaires alliés de la défense avec des systèmes aériens non habités (UAS) fabriqués au Canada, la formation et les capacités opérationnelles.

Le lieutenant-général Coates est l'un des leaders canadiens les plus respectés en matière de défense et de sécurité, ayant occupé des postes de direction au sein du Commandement des opérations interarmées du Canada (CJOC), du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD), ainsi que dans plusieurs commandements internationaux et interarmées. En tant que commandant du CJOC, il supervisait toutes les opérations canadiennes nationales et mondiales, synchronisant la préparation entre l'Armée, la Marine, l'Armée de l'air et les forces des opérations spéciales. En tant que commandant adjoint du NORAD, il a conjointement dirigé la défense aérienne de l'Amérique du Nord en partenariat avec le département de la Défense des États-Unis et a dirigé la préparation, les exercices et le développement des capacités pour la défense continentale.

Après une longue carrière militaire comme pilote d'hélicoptère et commandant de l'aviation tactique, le lieutenant-général Coates a continué à servir le Canada et ses alliés à travers des postes de direction dans la formation avancée, les environnements synthétiques et la transformation de la défense. Son travail inclut la direction du développement des environnements synthétiques uniques au CAE, le conseil sur la modernisation de la défense au Moyen-Orient, et la direction actuelle du programme de politique étrangère, de défense nationale et de sécurité nationale à l'Institut Macdonald-Laurier. Il continue de publier abondamment sur la sécurité nationale, la modernisation du NORAD, la souveraineté arctique et l'évolution du paysage stratégique.

Renforcement de l'orientation stratégique de Volatus en matière de défense et de capacité souveraine

Le Conseil consultatif de Volatus fournit des conseils stratégiques de haut niveau sur les achats de défense, la politique gouvernementale, les besoins émergents en capacités et les marchés internationaux, tout en soutenant la construction de relations avec les acteurs gouvernementaux, militaires et industriels. Elle agit à titre consultatif afin de renforcer l'orientation stratégique à long terme de la société.

« Christopher apporte une profonde compréhension opérationnelle de la défense de l'Amérique du Nord, une compréhension sophistiquée des menaces émergentes et une expérience pratique en leadership dans les opérations militaires les plus complexes du Canada », a déclaré Glen Lynch, PDG de Volatus Aerospace. « Alors que nous faisons progresser nos programmes de fabrication domestique, élargissons nos capacités de formation et soutenons les CAF et ses partenaires alliés, ses conseils seront inestimables. Sa nomination reflète notre engagement à bâtir l'écosystème consultatif et de leadership le plus solide possible en soutien aux besoins de défense et industriels du Canada. »

Christopher J. Coates – Déclaration

« Je suis honoré de me joindre à Volatus Aerospace à ce moment charnière de l'évolution de la défense canadienne », a déclaré le lieutenant-général (retraité) Christopher J. Coates. « Le Canada doit accélérer l'adoption des technologies modernes, de la fabrication souveraine et des capacités de formation avancées pour relever les défis croissants en matière de sécurité. La vision et la maturité opérationnelle de Volatus positionnent l'entreprise pour apporter une contribution significative à la CAF, à la modernisation du NORAD et à nos alliés. »

À propos de Christopher J. Coates

Le lieutenant-général Coates a servi plus de 30 ans dans les Forces armées canadiennes, commandant à tous les niveaux de l'aviation tactique et supervisant conjointement les opérations militaires continentales et mondiales. Il apporte une vaste expérience en puissance aérienne, sécurité nationale, développement des capacités et coordination de la défense multinationale. Il détient un baccalauréat ès sciences (chimie et biochimie) et une maîtrise en études stratégiques, et il est couramment bilingue (anglais/français).

À propos de Volatus Aerospace

Volatus Aerospace est un fournisseur mondial de solutions aériennes intégrées pour des applications commerciales et de défense, exploitant à la fois des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés (RPAS). L'entreprise dessert des secteurs tels que le pétrole et le gaz, les services publics, la santé et la sécurité publique. La mission de Volatus est d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la résilience grâce à des technologies aériennes réelles et évolutives.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations constituant des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la Société en ce qui concerne les activités commerciales futures et la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l'information prospective et les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend », « est attendu », « budget », « planifié », « prévisions », « prévoit », « anticipe », « croit » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des déclarations formées au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « voudrait », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L'information prospective comprend des renseignements concernant : (i) les plans d'affaires et les attentes de la Société; et (ii) les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. Les informations prospectives sont basées sur des données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, stratégies ou croyances opérationnelles à la date de ce communiqué, mais impliquent des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réelles de la Société diffèrent substantiellement de tout résultat futur, la performance ou les réalisations exprimées ou implicites par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur des informations actuellement disponibles pour la Société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément qualifiée par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs basés sur les opinions, hypothèses et estimations jugées raisonnables par la direction à la date de publication des déclarations. Les informations prospectives et les déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la Société et reposent sur des informations actuellement disponibles ainsi que sur des hypothèses qu'elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs importants ou des hypothèses sont discutés dans ce communiqué de presse en lien avec des déclarations contenant des informations prospectives. Ces facteurs et hypothèses matériels incluent, sans s'y limiter : la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de vue visuelle et les avantages potentiels pour l'entreprise; et le respect des exigences de cotation continue de la TSXV. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de manière significative de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou intentionnels. Les informations prospectives contenues ici sont faites à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société se nie de toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Il n'y a aucune garantie que les informations prospectives seront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier excessivement à l'information prospective.

Ni la Bourse de capital-risque TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de capital-risque TSX) n'assument la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de cette déclaration.

