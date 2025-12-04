Nouvelle année. Nouveau siècle. Nouveaux vœux.

Publicis redonne vie à son passé grâce à l’IA et à l’innovation,

pour célébrer son premier centenaire et tracer la voie du suivant

Paris, 04 décembre 2025 – Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40]

De ses débuts en 1926 à Montmartre, à son essor international, en passant par sa transition vers la data et la tech, jusqu’à devenir aujourd’hui le leader mondial du secteur, le moins qu’on puisse dire, c’est que Publicis a connu plus d’une transformation au cours de ces 100 dernières années.



Mais une tradition n’a jamais changé : nos vœux annuels.



Et pour marquer l’entrée dans ce nouveau siècle, qui mieux que Publicis Conseil, notre agence mère créée par notre fondateur, Marcel Bleustein-Blanchet, pour les réaliser ?



En mêlant images réelles et celles générées par nos outils propriétaires en IA, nos vœux racontent l’histoire de l’esprit pionnier, de la volonté constante d’innover et de la résilience qui nous ont permis de traverser la guerre, un incendie, des crises économiques, des révolutions technologiques et une pandémie mondiale en se réinventant au fil des décennies. Ce sont ces mêmes valeurs qui nous permettent de nous réinventer en permanence et d’aborder ce nouveau siècle avec confiance – quoi qu’il nous réserve.



Découvrez l’histoire du lion qui n’abandonne jamais juste ICI.



Cliquez ICI pour visionner le documentaire inédit des 100 ans de Publicis, avec la participation d’Élisabeth Badinter, Maurice Lévy et Arthur Sadoun.

Arthur Sadoun, Président-Directeur Général de Publicis Groupe: « 2026 est une année particulière pour nous, celle où nous clôturons notre premier siècle.

Un siècle pendant lequel nous avons vu la petite agence créative née à Montmartre devenir, ces deux dernières années, le premier groupe de communication au monde.

Un siècle pendant lequel nous avons vu trois fois notre groupe renaître de ses cendres (dont une fois au sens propre) et se réinventer plus souvent encore.

C'est cet esprit de résilience qui nous caractérise depuis cent ans, que nous célébrons dans nos vœux avec ce lion qui n'abandonne jamais.

En 2026, nous entrerons dans notre deuxième siècle et il sera sans aucun doute marqué par l'avènement de l'IA.

Ce film est une épopée humaine, historique et technologique, rendue possible par la rencontre de nos meilleurs talents créatifs avec nos immenses capacités de production IA. Preuve s'il en fallait que le futur de l'IA dépendra d'abord de nos talents. »

A propos du film :

Un projet hybride unique

« Un lion n’abandonne jamais » mêle scènes tournées, IA générative, images en 3D et 2D, pour ouvrir le champ des possibilités créatives et mieux reconstituer les scènes de notre histoire.

Un quart du film est composé de prises de vues traditionnelles, tandis que le reste a été réalisé par l’IA à partir de photos, films et documents issus des archives Publicis.

Un volume d’images colossal

Nos AI prompt artists et archivistes ont sourcé et archivé à la fois les 4500 images d’archives et celles générées par l’IA pour les 150 plans à produire.

Un processus de montage réinventé

Dans une production audiovisuelle classique, quand on arrive au montage, les images ont été tournées et sont figées. Ici, avec l’IA, tout est resté possible jusqu’au dernier jour : chaque plan pouvait être régénéré de zéro.

Crédits :

Publicis Conseil

Global CEO/CCO Leo - CEO/CCO Publicis Conseil - CCO Publicis Groupe France : Marco Venturelli

Agathe Bousquet – Présidente Publicis Groupe France et Présidente de Publicis Conseil

Alexis Ben Behe – Directeur de Création Executif / Executive Creative Director

Maud Robaglia – Directrice de Création / Creation Director

Gurvan Prioul – Creative & UX Design Director / Directeur Créatif et UX Design

Hamza Ben Maadoum – Directeur Artistique Junior

Production : Prodigious Paris

CEO Prodigious : Christopher Thiery

MD Prodigious : Caroline Petruccelli

Producteur Exécutif : Yann Dubois

Post producteur : Cédric Herbet

VFX creative Director : Nico Vogel

DOP : Nicolas LOIR

Chef opérateur son cinéma : Damien PERROLAZ

Directrice de production : Marie Caron

Son : Prodigious

Producteur son : Martin Sumeire

Mix, sound design : KOUZ

Le film « Wishes »

Réalisateur : Matthieu Mantovani

Le documentaire “L’avenir est l’affaire de Publicis »

Réalisation Stanislas Valroff

Production : Eddy Story

Tourné au Studio XR Prodigious

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié́ dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 103 000 collaborateurs.

www.publicisgroupe.com | X | Facebook | LinkedIn | YouTube | Instagram | Viva la Difference!

Contact Publicis Groupe