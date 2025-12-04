شركة MBAK Energy Solutions, Inc. تعلن عن توجيهات عام 2026 التي تُظهر نموًا هائلاً تحت المؤشر الجديد للتداول خارج البورصة - OTC:MBAK

سيول، كوريا الجنوبية، وشنزن، الصين، وويلمنجتون، كارولينا الشمالية, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

وقَّعت شركة MBAK Energy Solutions, Inc. (OTC:MBAK) (المعروفة سابقًا باسم Alternet Systems, Inc.) أوامر إنتاج مُلزمة لعام 2026 تبلغ قيمتها الإجمالية 65.000.000 دولار أمريكي. يشمل حجم المبيعات القياسي العقد الأصلي الموقّع بهدف توفير قدرة 100 ميجاوات في الساعة لشبكة الطاقة الهندية التي تم توسيعها إلى 350 ميجاوات في الساعة بالإضافة إلى تصنيع خلايا البطاريات لسوق مراكز البيانات المتنامية. وتعتبر وحدات أنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS) حلقة حيوية في التوسع المُستدام لإنتاج الطاقة المتجددة حيث تقدم التخزين وموازنة الأحمال على الشبكة لضمان إمداد مستقر وثابت للطاقة. يدعم عقد شركة MBAK الجهود الهندية دعمًا مباشرًا لزيادة القدرة الوطنية لإنتاج الطاقة من خلال الاستفادة من توليد الكهرباء وتخزينها من مصادر متجددة. بالإضافة إلى ذلك، ترد تساؤلات مستمرة من دول جنوب شرق آسيا الأخرى بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

علاوة على ذلك، ونظرًا لموثوقية خلايا البطاريات التي تنتجها شركة MBAK التي تتميز بعوامل الأمان وكثافة الطاقة، فقد شهدت الشركة أيضًا زيادة غير مسبوقة في الطلب على منتجاتها من الدراجات الكهربائية ذات العجلتين في أوروبا والهند وإفريقيا. وستصدر الشركة المزيد من التحديثات بشأن المشروعات المُعلَّقة وطلبات الشراء في المستقبل القريب.

تشارك شركة MBAK Energy Solutions, Inc. في تطوير منتجات الطاقة المتولدة من الوقود غير الأحفوري وتصنيعها وتسويقها. حيث تتمتع الشركة بخبرةٍ واسعةٍ في مجال تصميم بطاريات الليثيوم والصوديوم وبطاريات الحالة الصلبة وإنتاجها لاستخدامها في المجالات الصناعية والطبية ومجال الأجهزة الإلكترونية المحمولة والمركبات الكهربائية.

التواصل: info@mbakcorp.com، press@mbakcorp.com

الموقع الإلكتروني: www.mbakcorp.com

إخلاء المسؤولية/ بيان الملاذ الآمن: إخلاء المسؤولية/ بيان الملاذ الآمن: يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية. حيث تعكس البيانات وجهة النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية التي تنطوي على مخاطر وشكوك. وتشمل هذه المخاطر، من بين مخاطر أخرى، توقُّع أن تحقق أي من الشركات المذكورة في هذا البيان مبيعات هائلة، والإخفاق في الالتزام بالجدول الزمني أو متطلبات الأداء لعقود الشركات، والموقف المالي لدى الشركات، وقدرة الشركات على الحصول على عقود جديدة، وظهور منافسين بموارد مالية أكبر، بالإضافة إلى تأثير التسعير التنافسي. وفي ضوء هذه الشكوك، قد لا تقع الأحداث التطلعية المُشار إليها في هذا البيان