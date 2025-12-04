يونيون باي الصين توسّع حضورها في الشرق الأوسط عبر شراكة جديدة

شانغهاي, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- يشهد شهر نوفمبر 2025 تحقيق يونيون باي—مزوّد خدمات بطاقات الدفع الرائد في الصين—تقدّمًا ملموسًا في مجال الابتكار في المدفوعات العابرة للحدود وتعزيز الترابط الشبكي داخل منطقة الشرق الأوسط، وذلك عبر إطلاق بطاقة متعددة العملات وإطلاق مشروع التوافق البيني عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

فقد تعاونت يونيون باي خلال الشهر الماضي مع بنك الصين الصناعي والتجاري (تركيا) المحدود، (ICBC Turkey)، لإطلاق أول بطاقة خصم وائتمان محلية متعددة العملات من يونيون باي في تركيا. كما وقّعت يونيون باي اتفاقية تعاون استراتيجي مع BKM—شبكة المقاصة الوطنية للمدفوعات في تركيا—لإنشاء منظومة تشغيل توافقي بيني عبر رمز الاستجابة السريعة.

تدعم بطاقة الخصم والائتمان متعددة العملات من يونيون باي، التي أُطلقت حديثًا، ما يصل إلى خمس عملات: الرنمينبي (RMB)، والليرة التركية، والجنيه الإسترليني، والدولار الأمريكي، واليورو، ويمكن استخدامها عبر شبكة قبول يونيون باي التي تغطي أكثر من 180 دولة وإقليمًا.

ولا تقتصر فائدة البطاقة على تسهيل المعاملات المالية اليومية للعملاء المحليين في الشرق الأوسط، بل توفر أيضًا لحامليها حلول دفع مرنة وفعّالة داخل الصين وللمعاملات العابرة للحدود، مستفيدةً من شبكة قبول يونيون باي العالمية واسعة الانتشار.

يُمثّل تعاون التوافق البيني عبر رموز الاستجابة السريعة مع BKM التركية أول مشروع عابر للحدود من نوعه ليونيون باي في الشرق الأوسط.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان معًا على تمكين مستخدمي يونيون باي من إجراء المدفوعات عبر المسح الضوئي في شبكة قبول رموز الاستجابة السريعة للمدفوعات في تركيا من خلال تطبيق UnionPay والمحافظ الإلكترونية الشريكة لها. وفي المقابل، سيتمكّن المستخدمون الأتراك من مسح رموز الاستجابة السريعة الخاصة بيونيون باي في جميع أنحاء العالم عبر محافظهم المحلية، بما يحقق فتحًا ثنائي الاتجاه لشبكات الدفع.

ويُنظر إلى هذه الشراكة كخطوة محورية نحو تعميق التعاون بين الجانبين، وتشكّل نموذجًا يُحتذى به لشركة يونيون باي لتنفيذ تعاون مماثل، مثل التوافق البيني عبر رموز الاستجابة السريعة وربط المحافظ الرقمية، مع المزيد من دول الشرق الأوسط.

وبصفتها أحد مزودي البنية التحتية المالية الرئيسيين في الصين وإحدى المؤسسات العالمية لإصدار وقبول البطاقات، رسّخت يونيون باي حضورها في أسواق الشرق الأوسط منذ سنوات. وهي تغطي حاليًا 15 دولة في المنطقة، مع مستويات قبول شبه كاملة في الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وتركيا، وباكستان، إلى جانب تفعيل ملايين من أجهزة الدفع اللاتلامسية وأجهزة رمز الاستجابة السريعة محليًا.

وعلى صعيد إصدار البطاقات محليًا، فقد أقامت يونيون باي تعاونًا متقدمًا مع مؤسسات مالية في باكستان والإمارات والسعودية ودول أخرى،

متجاوزةً بإصداراتها التراكمية عشرات الملايين من البطاقات، مما يجعلها إحدى العلامات التجارية الرائدة في قطاع البطاقات المصرفية في المنطقة.

وفي إطار التزامها بمبادئ الترابط، والتعاون المشترك، وتحقيق المكاسب المتبادلة، تواصل يونيون باي تطوير منظومة الدفع في الشرق الأوسط عبر الابتكار التكنولوجي والتعاون المحلي.

وبالنظر إلى المستقبل، ستعمل يونيون باي على تعميق تعاونها مع المؤسسات المالية الإقليمية وشبكات المقاصة لتعزيز التوافق البيني لمعايير الدفع والأنظمة التقنية، بما يرفد التبادلات الاقتصادية والتجارية العابرة للحدود، ويدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

المصدر: يونيون باي

للاستفسارات الإعلامية فقط: الشخص المسؤول: السيدة تشو، هاتف: 86-10-63074558