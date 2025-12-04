Immobilier à Montréal : un premier essoufflement des ventes ouvre la porte à davantage d’options pour les acheteurs

Quelques 3 542 transactions résidentielles ont été conclues en novembre 2025 dans la région de Montréal, soit un repli de 8 % par rapport à novembre 2024. Rappelons cependant que le mois de novembre 2024 avait été particulièrement actif. La performance de cette année demeure donc similaire à la moyenne des 10 dernières années pour un mois de novembre.

Cinq des six grands secteurs ont affiché des diminutions des ventes, allant de 3 % pour l’île de Montréal à 16 % pour la Rive-Sud. Vaudreuil-Soulanges est le seul grand secteur à avoir tiré son épingle du jeu, avec une hausse de 5 %.

Par catégorie, les plex sont les seuls à avoir poursuivi leur envolée avec une hausse des ventes de 12 %. Les 506 ventes représentent la 3e meilleure performance enregistrée en 20 ans pour un mois de novembre. Les ventes d’unifamiliales se sont repliées de 13 % et celles de copropriétés de 8 %.

Les inscriptions en vigueur ont augmenté de 7 % comparativement à novembre 2024, totalisant 18 205 propriétés à vendre. Il s’agissait d’un quatrième mois consécutif de croissance de l’offre, uniquement attribuable aux copropriétés (+17 %). Les unifamiliales et les plex (-1 %) demeurent toujours légèrement moins nombreux sur le marché.

L’offre de propriétés a augmenté de manière plus importante sur l’île de Montréal où sont situées la majorité des copropriétés, ainsi que dans les secteurs les plus près de l’île, soit Laval et la Rive-Sud. Les secteurs plus éloignés continuent de voir leur offre se réduire.

Malgré l’augmentation de l’offre, le marché reste orienté en faveur des vendeurs, y compris pour les copropriétés. Les vendeurs de plex ont renforcé leur position, alors que le nombre de mois d’inventaire pour les unifamiliales s’est stabilisé et celui des copropriétés a progressé légèrement.

Le prix médian des plex a augmenté de 11 % en novembre pour atteindre 855 000 $. Celui des unifamiliales a augmenté de 6 % pour se fixer à 635 000 $. En cohérence avec l’augmentation de l’offre et la détente des conditions du marché, le prix médian des copropriétés est demeuré stable par rapport à l’année dernière, mettant fin à plus de deux ans de hausses consécutives.

Le nombre de jours moyen pour vendre une propriété a encore diminué : 38 jours pour une unifamiliale (-10 jours), 58 jours pour un plex (-8 jours) et 52 jours pour une copropriété (-4 jours).

L'ÎLE-DES-SŒURS, Québec, 04 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois de novembre 2025.

En novembre, 3 542 ventes résidentielles ont été enregistrées sur le territoire de la RMR de Montréal, soit une baisse de 8 % par rapport au même mois en 2024.

« En dépit du recul enregistré en novembre, les ventes cumulées depuis le début de l’année affichent une hausse de 9 %, ce qui fera de 2025 une année particulièrement solide pour le marché montréalais. Celui-ci a été essentiellement porté par le mouvement baissier des taux d’intérêt et les retombées d’une forte croissance de la population en 2023-2024, alors que le solde migratoire, en particulier international, a été largement positif », remarque Camille Laberge, directrice-adjointe et économiste principale, APCIQ.

« Les prix des propriétés à Montréal, notamment sur l’île, atteignent des niveaux qui dépassent largement la capacité financière de nombreux acheteurs, comme l’a démontré notre récente étude sur l’abordabilité. Cette inabordabilité freine l’accès à la propriété de nombreux ménages, toujours en attente de réaliser le projet d’acquisition, et contribue à l’essoufflement du marché. En contrepartie, elle permet aussi à l’inventaire de propriétés mises en marché de se reconstituer progressivement. Ceci profite au processus de rééquilibrage du marché et à l’atténuation de la hausse rapide des prix, notamment dans les secteurs plus centraux », précise Charles Brant, directeur du Service de l’analyse du marché, APCIQ.

