Bitget y Julián Álvarez se unen mostrar cómo GetAgent ayuda a todos los operadores a operar de forma más inteligentes

VICTORIA, Seychelles, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, ha lanzado el segundo video de su serie de colaboración con LALIGA, protagonizado en esta ocasión por el campeón de fútbol Julián Álvarez y el asistente de criptomonedas impulsado por IA de la plataforma de bolsa, GetAgent. El nuevo video da un giro divertido: el "entrenador secreto" de Álvarez no es una persona, sino una IA diseñada para pensar rápido, leer patrones y ayudar a los operadores a tomar decisiones más acertadas, del mismo modo que un delantero de primera categoría lee el campo de juego.

El video combina la inteligencia sobre el campo de juego con la estrategia de trading, y muestra cómo los instintos que impulsan a Álvarez en momentos de alta presión reflejan las señales basadas en datos que GetAgent ofrece a los usuarios en tiempo real. En los últimos meses, GetAgent ya ha demostrado su atractivo cultural con Bitcoin Wallpaper Day, un momento mundial en el que los usuarios generaron arte personalizado sobre el mercado de BTC por medio de la IA y el actual AI Trading Camp, que guía a los operadores principiantes por un aprendizaje práctico y conversacional. En conjunto, estas interacciones destacan cómo Bitget ha ido configurando una cultura de trading impulsada por IA mucho antes de esta campaña. La aparición de Julián se convierte ahora en la siguiente capa de esa historia y transforma GetAgent de un discreto avance tecnológico en una personalidad que los usuarios reconocen y con la que interactúan todos los días.

Ignacio Franco, director de Marketing de Bitget, afirmó que la colaboración captura una verdad compartida entre el fútbol de élite y el trading inteligente. “Los grandes jugadores no se definen por la suerte, sino por la preparación, el momento oportuno y la orientación adecuada. GetAgent ofrece esa misma ventaja a los operadores al transformar los datos brutos en decisiones sobre las que pueden actuar con confianza. La colaboración con Julián nos permite mostrar, de una manera cercana, cómo la inteligencia adecuada puede cambiar las reglas del juego”.

El video de Julián Álvarez continúa la expansión de la visión UEX de Bitget, donde la IA, las herramientas de trading y la narración cultural se unen en un único ecosistema. A medida que Bitget evoluciona más allá de los límites de una bolsa tradicional, y funciones como GetAgent se sitúan en el centro de una estrategia más amplia para ofrecer a los usuarios inteligencia de nivel profesional y facilidad de uso en el día a día.

La mejor IA de criptomonedas se está volviendo aún más inteligente. Bitget está preparando un nuevo modo para GetAgent que lleva al asistente de una visión rápida del mercado a un análisis más profundo e intuitivo, lo que ayuda a los usuarios a pasar de la indecisión a la toma de decisiones con confianza en cuestión de segundos.

El nuevo video con Julián Álvarez ya está disponible en todas las plataformas de Bitget, lo que supone una continuación del compromiso de la marca con la fusión de la cultura, el deporte y el trading más inteligente en la era de la UEX.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, que presta servicio a más de 120 millones de usuarios con acceso a millones de tokens de criptomonedas, acciones tokenizadas, fondos cotizados de bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) y otros activos del mundo real, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio del bitcoin, precio del Ethereum, precio del XRP y otros precios de criptomonedas, todo en una sola plataforma. El ecosistema se compromete a ayudar a los usuarios a realizar operaciones de forma más inteligente con sus herramientas de operaciones basadas en IA, la interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, junto con un acceso más amplio a activos del mundo real. En cuanto a la descentralización, Bitget Wallet es una aplicación financiera para el día a día diseñada para que las criptomonedas sean sencillas, seguras y formen parte de las finanzas cotidianas. Esta billetera cuenta con más de 80 millones de usuarios, conecta la blockchain con las finanzas del mundo real, ofrece una plataforma todo en uno para rampas de entrada y salida, operar, ganar y pagar sin complicaciones.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto mundial, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para más información, consulte nuestros Términos de uso.

