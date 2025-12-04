Boralex annonce la nomination de Jean-Christophe Dall’Ava au poste de premier vice-président et directeur général, Europe

PARIS, 04 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) annonce la nomination de Jean-Christophe Dall’Ava en qualité de premier vice-président et directeur général Europe. Succédant à Nicolas Wolff, il aura pour charge de poursuivre le développement des activités de Boralex en Europe.

Jean-Christophe Dall’Ava dispose de près de 20 ans d’expérience dans le secteur des énergies renouvelables, en France et à l’international. Il a rejoint Boralex en 2014, et consacré ses quatre premières années à la croissance de l’entreprise en pilotant plusieurs opérations de fusions et acquisitions, puis en prenant la tête des équipes de développement. En 2019, il a créé le département de commercialisation et structuré la stratégie de Boralex en Europe, positionnant notamment l’entreprise en pionnier du marché des contrats d’achat d’électricité (CAÉ ou PPA) en France.

Administrateur du Syndicat des Énergies Renouvelables (SER), Jean-Christophe Dall’Ava allie une connaissance approfondie du secteur, une compréhension fine des marchés d’électricité et une capacité reconnue à fédérer les équipes autour d’objectifs communs. Il incarne pleinement les valeurs qui font la force de Boralex : respect, communication, esprit d’équipe, créativité et entrepreneurship.

« Je souhaite tout d’abord remercier Nicolas Wolff pour son engagement et le travail accompli au cours des dernières années. C’est avec une grande fierté que je prends aujourd’hui le relais, animé par la volonté de poursuivre la mise en en œuvre de notre plan stratégique 2030. Boralex dispose d’importants atouts pour réussir : une base d’actifs solide, un portefeuille de projets en croissance, des équipes talentueuses et engagées que j’ai la chance de côtoyer depuis plus de dix ans, ainsi que des valeurs fortes qui guident chacune de nos décisions. Ensemble, nous allons continuer à innover, à créer de la valeur et à remplir pleinement notre mission : fournir une énergie renouvelable et abordable pour tous », a déclaré Jean-Christophe Dall’Ava, premier vice-président et directeur général, Europe.

Consulter la biographie complète de Jean-Christophe Dall’Ava

« J’offre toutes mes félicitations à Jean-Christophe pour sa nomination. Sa connaissance approfondie de nos métiers, sa vision stratégique et sa passion pour notre mission représentent des atouts précieux pour poursuivre notre développement. Je suis convaincu que son leadership humain et rassembleur permettra à la fois de maintenir une continuité et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour Boralex en Europe. Finalement, je tiens à remercier chaleureusement Nicolas Wolff pour son engagement et la qualité de son travail tout au long de ces années, qui ont contribué à faire grandir nos activités en Europe », a déclaré Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex.

En ligne avec la stratégie de Boralex à horizon 2030, Jean-Christophe Dall’Ava aura pour mission de consolider un modèle industriel intégré et diversifié en Europe, afin de fournir une énergie renouvelable compétitive et adaptée aux besoins des clients ; de renforcer le leadership de Boralex en France tout en construisant une plateforme de croissance durable au Royaume-Uni ; et enfin, de poursuivre le développement d’une organisation sécuritaire, inclusive et responsable, engagée vers une trajectoire net zéro à l’horizon 2050.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 35 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a augmenté de plus de 50 % et elle s’établit aujourd’hui à 3 403 GW. Nous développons un portefeuille de projets en développement et Chemin de croissance équivalent à plus de 8 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, reconnue comme entreprise la plus responsable au Canada par « Corporate Knights », participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedarplus.com. Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

Renseignements

MÉDIAS – EUROPE Adrien Chambon

Chargé de Relation Presse

Boralex inc.

06 44 39 82 91

presse.france@boralex.com MÉDIAS RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS Camille Laventure

Conseillère principale, affaires publiques et communications externes

Boralex inc.

438 883-8580

camille.laventure@boralex.com Coline Desurmont

Directrice, relations avec les investisseurs

Boralex inc.

+33 7 85 37 75 10

coline.desurmont@boralex.com

Source : Boralex inc.

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/25cd6edd-6ea6-44ad-b8f6-e234d096d9b9/fr