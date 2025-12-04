Partenaires Ninepoint LP annonce un changement concernant le Fonds d’actions argentifères Ninepoint

TORONTO, 04 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint »), le gestionnaire du Fonds d’actions argentifères Ninepoint (le « Fonds »), a annoncé aujourd’hui que le Fonds n’aura plus de sous-conseiller à compter du 15 décembre 2025 ou aux alentours de cette date (la « date d’entrée en vigueur ») pour passer à une approche plus intégrée de la gestion de portefeuille du Fonds.

La convention de sous-conseils entre le Fonds et Sprott Asset Management LP (SAM) prendra fin le ou vers le 25 février 2026. À compter de la date d’entrée en vigueur, Ninepoint, le gestionnaire de portefeuille actuel, deviendra le seul conseiller en placement du Fonds. Nawojka Wachowiak, gestionnaire de portefeuille principale chez Ninepoint, assumera le rôle de gestionnaire de portefeuille principale du Fonds et à ce titre, supervisera l’orientation stratégique et les processus de prise de décision en matière de placement. Mme Wachowiak apporte 25 ans d’expérience dans les marchés financiers, après avoir occupé des fonctions de premier plan dans la gestion de placements et la recherche sur les actions (côté vente), ainsi que des postes de direction dans une société minière multinationale. L’objectif de placement du Fonds reste inchangé.

Le Fonds d’actions argentifères Ninepoint continuera à investir principalement dans des titres de participation de sociétés qui participent directement ou indirectement à l’exploration, à l’exploitation minière, à la production ou à la distribution d’argent. Le Fonds peut également effectuer des placements dans l’argent et dans des certificats d’argent.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site www.ninepoint.com/fr/ ou communiquez avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, ainsi qu’à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental. Rien ne garantit qu’un fonds sera en mesure de maintenir sa VL par titre à un montant constant ou que le montant total de votre placement dans un fonds vous sera restitué. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur.

Énoncés à caractère prévisionnel

Le présent communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada (les « déclarations prospectives »). Souvent, mais pas toujours, les déclarations prospectives peuvent être relevées par l’utilisation de mots tels que « planifie », « s’attend », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l’intention », « anticipe », ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et phrases, ou indiquent que certaines actions, certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints ». Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels de Partenaires Ninepoint LP soient sensiblement différents des résultats, des rendements ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont faites à la date du présent communiqué de presse et Partenaires Ninepoint LP décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou de résultats futurs ou autres. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Partenaires Ninepoint LP ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la législation sur les valeurs mobilières l’exige. En conséquence, le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles.

Questions relatives aux ventes :

Partenaires Ninepoint LP

Neil Ross

416 945-6227

nross@ninepoint.com