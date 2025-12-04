EL CONCEPTO ROYALTON VESSENCE LLEGA A CANCÚN CON UNA EXPERIENCIA INSPIRADA EN LA CULTURA Y EL BIENESTAR ORIENTADA A ADULTOS

ST. MICHAEL, Barbados, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tras la gran expectación generada por el anuncio de Royalton Vessence Barbados y la notable recepción de este concepto vanguardista, Royalton Hotels & Resorts presenta la siguiente etapa en la evolución de la marca: Royalton Vessence Cancun. Este resort orientado a adultos introducirá una nueva expresión de arte, diseño y conexión sensorial dentro del segmento todo incluido. Con apertura prevista para Otoño-Invierno 2026, marca la expansión continua de Royalton Vessence Resorts y el creciente impulso de la marca en el Caribe.

Royalton Vessence es una marca de nueva generación diseñada para revelar la verdadera esencia de cada destino. Inspirado en el latín veritas essentia, el concepto combina cultura local con serenidad contemporánea a través del arte, el diseño y momentos sensoriales. Sus elementos distintivos incluyen espacios de desconexión digital, áreas para nadar de noche y actividades enriquecedoras como clases de cocina, catas de vino y experiencias culturales. El resultado es un entorno calmado y moderno que invita a los huéspedes a bajar el ritmo, reconectar y vivir un estilo de viaje todo incluido más consciente. Como concepto orientado a adultos, se convierte en el escenario ideal para familias con adolescentes mayores, grupos de amigos, parejas o viajeros que buscan una estancia centrada en la presencia, el equilibrio y el bienestar.

Ubicado a tan solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, el resort contará con 376 suites, de las cuales la mitad serán Presidential Suites dentro de la exclusiva categoría Royalton Suites & Villas. Estas suites incluyen un dormitorio principal y un área independiente equipada con dos colchones individuales Royalton signature DreamBed™ en estilo cama Murphy, lo que añade comodidad y flexibilidad sin comprometer el espacio. Los huéspedes también podrán conectar una Presidential Suite con una Junior Suite Doble, creando una configuración garantizada única en el mercado. Este diseño establece un nuevo estándar de amplitud y versatilidad en el segmento todo incluido.

“Royalton Vessence Cancun refleja nuestro compromiso de crear estancias inspiradas en lo local y diseñadas con un sentido artístico, invitando a los huéspedes a experimentar la verdadera esencia de cada destino”, comentó Jordi Pelfort, Presidente de Royalton Hotels & Resorts. “Los viajeros de hoy buscan alojamientos más amplios, cómodos y cuidadosamente diseñados, y este resort responde a esas expectativas con un estilo calmado y moderno, momentos sensoriales y una conexión cultural más profunda. La gran recepción de Royalton Vessence Barbados ha reforzado la relevancia de esta marca orientada a adultos, y estamos seguros de que Cancún la llevará a un nuevo nivel”.

Más allá de sus alojamientos, Royalton Vessence Cancun ofrecerá un ambiente de calma y creatividad a través de ocho propuestas culinarias, una cafetería y seis bares, incluido un salón de catas dedicado a vinos y destilados. Cada espacio será diseñado para resaltar la belleza natural y el ritmo del Caribe Mexicano, brindando un recorrido culinario y social que fomenta la presencia y la conexión junto al mar.

El resort también contará con un rooftop exclusivo que combinará gastronomía internacional, coctelería artesanal y vistas panorámicas en un ambiente de sofisticación relajada. Desde estaciones culinarias curadas hasta un ambiente sereno junto a la alberca, este rooftop capturará el espíritu creativo de Cancún mediante un servicio personalizado y un diseño atemporal.

Conceptos distintivos como The Studio reforzarán la esencia de la marca. Durante el día, The Studio ofrecerá talleres de arte, cerámica, pintura y expresión culinaria. Por la noche, se transformará en un escenario íntimo para sesiones de música en vivo bajo las estrellas, donde la conversación y el ritmo se mezclan en un entorno diseñado para despertar los sentidos.

Ubicado frente a las impresionantes costas del Caribe Mexicano, Royalton Vessence Cancun combinará comodidad refinada, estética contemporánea y detalles inspirados localmente que celebran la vibrante cultura del destino. Mientras Royalton Hotels & Resorts celebra su 15.º aniversario, el debut de este resort forma parte de la evolución continua de la marca en México, junto con proyectos transformadores como Royalton Riviera Cancun, reafirmando un enfoque constante en la innovación, el diseño y la elevación de las experiencias orientadas a adultos.

Para más información, visite www.royaltonresorts.com

Acerca de Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts es una compañía líder en hospitalidad todo incluido con un portafolio selecto de 24 resorts en siete de los destinos más codiciados del Caribe, cada uno ofreciendo una experiencia distintiva e inmersiva. Sus ocho marcas incluyen Royalton Luxury Resorts con su galardonado concepto All-In Luxury®, donde Todos son Familia, reconocido por su confort elevado y servicio atento a través de características exclusivas como All-In Connectivity™ y DreamBed™. Royalton Hideaway ofrece una escapada exclusiva solo para adultos diseñada en torno al concepto Togetherness, con gastronomía exclusiva y modernas habitaciones. Royalton Vessence Resorts introduce El Arte de Vacacionar con un enfoque de bienestar en el todo incluido, centrado en el equilibrio y la conexión consciente. Royalton CHIC Resorts con su concepto Party Your Way invita a vibrantes escapadas solo para adultos llenas de estilo y espontaneidad, mientras que Mystique by Royalton ofrece retiros boutique A Millas de lo Ordinario que celebran la belleza natural, la cultura local y la sofisticación relajada. En Jamaica, Grand Lido Negril presenta una experiencia única Completamente al Natural para huéspedes de 21 años en adelante, con lujo frente al mar en un ambiente exclusivo.

El portafolio también incluye Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton que invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like A Star™ en entornos llenos de entretenimiento y rodeados de memorabilia icónica, así como Planet Hollywood Adult Scene by Royalton, donde el glamour y la privacidad se unen para ofrecer escapadas solo para adultos definidas por la exclusividad.

Para más información sobre Royalton Hotels & Resorts, visite www.royalton.com

