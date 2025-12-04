Rackspace Technology wurde im ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners Report 2025 in vier Kategorien als führendes Unternehmen ausgezeichnet

SAN ANTONIO, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), Rackspace Technology®, ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in vier Quadranten des 2025 ISG Provider LensTM AWS Ecosystem Partners Report für die USA als führend eingestuft wurde: AWS Professional Services, AWS Managed Services, AWS Enterprise Data Modernization und AI Services, AWS SAP Workloads. Rackspace wurde außerdem in zwei Quadranten für Deutschland als führendes Unternehmen ausgezeichnet: AWS Professional Services und AWS Managed Services.

Der „2025 ISG Provider Lens AWS Ecosystem Partners Report“ ist eine umfassende Forschungsstudie, die auf AWS spezialisierte Dienstleister in verschiedenen Bereichen der Cloud- und KI-Transformation bewertet. Der Bericht bewertet Anbieter hinsichtlich ihrer Fähigkeit, umfassende AWS-Services bereitzustellen, von Migration und Modernisierung bis hin zu KI-gesteuerten Innovationen und SAP-Workload-Management.

„Rackspace Technology fördert die Geschäftsergebnisse während des gesamten Cloud-Lebenszyklus seiner Kunden durch Workload-orientierte Migration, Anwendungsmodernisierung, Cloud-native Datendienste und KI-Industrialisierung mithilfe seiner proprietären Foundry for AI by Rackspace (FAIR™), RITA und ICE-Assets.“ -- ISG Provider Lens: AWS Ecosystem Partners, 2025.

„Die Anerkennung als führendes Unternehmen in mehreren Quadranten des ISG Provider Lens AWS Ecosystem Partners Report unterstreicht die Fähigkeit von Rackspace Technology, umfassende professionelle und verwaltete AWS-Services anzubieten, die eine KI-gesteuerte Transformation in großem Maßstab vorantreiben“, erklärte D K Sinha, President, Public Cloud bei Rackspace Technology. „Diese Auszeichnungen spiegeln unsere globale Expertise in den Bereichen Migration, Modernisierung und Workload-Optimierung wider und unterstützen Kunden dabei, Innovationen zu beschleunigen und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.“

Rackspace Technology verfügt weltweit über mehr als 2.700 AWS-Zertifizierungen mit 19 AWS-Kompetenzen, darunter Generative KI.

Klicken Sie hier, um den vollständigen Bericht herunterzuladen: https://www.rackspace.com/lp/2025-isg-aws-ecosystem-partners-report

Die ISG Provider Lens™-Studie wird von der Information Services Group (ISG) erstellt, einem weltweit führenden Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen.

