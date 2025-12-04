«Por la cooperación y la solidaridad mundiales»: el Imperial Springs International Forum 2025 da comienzo en Guangzhou

GUANGZHOU, China, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Del 1 al 3 de diciembre de 2025, se celebró el Imperial Springs International Forum 2025, organizado por la Asociación de Amistad e Intercambio entre Australia y China, la Asociación Popular China para la Amistad con Países Extranjeros, el Gobierno Popular de la provincia de Guangdong y la Alianza Mundial de Liderazgo Club de Madrid, en el Centro Internacional de Convenciones Imperial Springs de Guangzhou. Más de 200 invitados distinguidos, entre los que se encontraban antiguos jefes de Estado, líderes gubernamentales, líderes de organizaciones internacionales, expertos y académicos chinos e internacionales de renombre, amigos internacionales y líderes empresariales de más de 30 países y regiones, se reunieron para debatir sobre las vías hacia el desarrollo global.

Bajo el lema «Por la cooperación y la solidaridad mundiales», el foro de este año contó con diez eventos, entre los que se incluyeron las ceremonias de inauguración y clausura, reuniones a puerta cerrada, debates generales, foros paralelos y la recepción «Noche de Guangzhou». Los participantes debatirán en profundidad temas como «Los retos de la seguridad mundial en tiempos de incertidumbre», «Recalibrar la gobernanza mundial: en busca de una mayor estabilidad y certeza», «Comprensión, inclusión y cooperación en un mundo diverso», «Inteligencia artificial: equilibrio entre innovación, seguridad y gobernanza», «Cuenta atrás para 2030: cumplimiento de los bienes públicos globales», «La dinámica del desarrollo ecológico y con bajas emisiones de carbono» y «Tendencias económicas globales en medio de conflictos comerciales y arancelarios».

Yang Zhen, vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, asistió a la ceremonia inaugural y pronunció unas palabras. Señaló que la Iniciativa de Desarrollo Global, la Iniciativa de Seguridad Global, la Iniciativa de Civilización Global y la Iniciativa de Gobernanza Global del presidente Xi Jinping ofrecen «sabiduría china y soluciones chinas» a los retos comunes a los que se enfrenta la humanidad. China no solo es defensora de estos conceptos, sino también firme practicante de los mismos. China está dispuesta a colaborar con todos sus socios para hacer frente a los riesgos y retos mediante la solidaridad, promover el desarrollo a través de la apertura y la inclusión, impulsar el espíritu de cooperación mediante el beneficio mutuo y obtener resultados concretos mediante acciones prácticas, con el fin de crear conjuntamente un futuro mejor para la humanidad.

Como plataforma principal para los amplios intercambios de China con el mundo, el Imperial Springs International Forum se celebra anualmente desde su creación en 2014. Es una plataforma dedicada a fomentar el diálogo, crear consenso y promover la cooperación. El Dr. Chau Chak Wing, fundador del foro, presidente de la Asociación de Amistad e Intercambio entre Australia y China, presidente de la Región Asia-Pacífico de la Alianza Mundial de Liderazgo y copresidente mundial del Centro Internacional Nizami Ganjavi, afirmó que la creación y el desarrollo del foro responden a las necesidades de nuestro tiempo: «Cuanto mayores son las diferencias, más necesitamos el diálogo; cuanto mayores son los retos, más necesitamos el compromiso». Hizo hincapié en que la reforma y la mejora de la gobernanza mundial, así como los esfuerzos por salvaguardar la paz y el desarrollo mundiales, siguen siendo las principales preocupaciones compartidas por todos los participantes, y que se necesitan urgentemente nuevas visiones y perspectivas.

Durante la celebración del foro, más de 30 exlíderes extranjeros y exdirectores de organizaciones internacionales, junto con representantes de las comunidades política, empresarial y académica de 23 países, participaron en importantes intercambios en torno al tema central del evento. En la sesión titulada «Recalibrar la gobernanza mundial: en busca de una mayor estabilidad y certeza», numerosos ponentes ofrecieron ideas constructivas.

Volkan Bozkir, presidente de la 75.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, destacó que, a medida que la ONU se acerca a su 80.º aniversario, el sistema internacional se encuentra en una nueva encrucijada. Fundada tras la Segunda Guerra Mundial, la ONU y sus instituciones se enfrentan ahora a los nuevos retos del siglo XXI, que requieren urgentemente una reforma y un fortalecimiento. «No hay ninguna organización que pueda sustituir a las Naciones Unidas», afirmó. «Debemos permitir que desempeñe un papel aún más importante».

Han Seung-soo, ex primer ministro de la República de Corea, observó que a lo largo de la historia, las revoluciones industriales han traído consigo enormes avances, pero también perturbaciones inevitables debido a los monopolios tecnológicos. Propuso aprovechar la experiencia del Organismo Internacional de Energía Atómica para promover la creación de un organismo internacional de supervisión de la inteligencia artificial, con el fin de garantizar que la IA siga siendo segura, controlable y beneficiosa para toda la humanidad, y que estas tecnologías no sean monopolizadas por un pequeño número de países o grupos.

Ahora, que estamos asistiendo a la acleración de una nueva ola de revolución científica y tecnológica que se da en esta época de profundos cambios geopolíticos, los riesgos de seguridad tradicionales y modernos presentan una interrelación cada vez mayor. Retos como el desarrollo global desequilibrado, las tensiones geopolíticas, la gobernanza de la IA y el cambio climático cobran cada vez más importancia, lo que hace que la acción global coordinada sea más esencial que nunca.

Muchos participantes destacaron el foro como una plataforma eficaz para la comunicación constructiva. El exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, calificó el tema del foro como «oportuno», ya que alcanzar un consenso a través del entendimiento, la inclusión y el diálogo es fundamental para restablecer la confianza, reducir el distanciamiento y consolidar las bases de la cooperación. «Debemos salvaguardar conjuntamente la paz mundial y promover el desarrollo sostenible, garantizando que los beneficios lleguen tanto a las generaciones presentes como a las futuras», subrayó.

El expresidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, destacó que, en un panorama internacional en rápida evolución, el mundo se enfrenta a una serie de retos nuevos y críticos. Al mismo tiempo, algunas organizaciones internacionales no cumplieron plenamente sus mandatos, una cuestión que debe abordarse, ya que estas instituciones son plataformas cruciales para la cooperación mundial.

Fundado en 2014, el Imperial Springs International Forum ha celebrado con éxito nueve ediciones hasta la fecha, reuniendo a más de 200 figuras políticas internacionales de alto nivel y a más de 600 expertos, académicos y líderes empresariales de China y del extranjero. En el foro, se han mantenido profundos debates en torno a temas como «Acción colectiva para un futuro común», «Multilateralismo: más intercambio, mayor inclusión y cooperación», «Multilateralismo 2.0: Cooperación global en la era pospandémica», «Multilateralismo y desarrollo sostenible», «Avanzar en la reforma y la apertura, promover la cooperación beneficiosa para todos», «Gobernanza global y propuestas de China», «Ciudades inclusivas, sostenibles y resilientes en la Iniciativa de la Franja y la Ruta», «La Iniciativa de la Franja y la Ruta: nuevas oportunidades y nueva cooperación» y «Relaciones económicas y comerciales entre China y Australia», lo que ha dado lugar a resultados fructíferos y ha tenido un amplio impacto internacional.

Fuente: The 2025 Imperial Springs International Forum