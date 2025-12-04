























Selskabsmeddelelse nr. 61/2025

Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

4. december 2025

Konstituering af bestyrelsen

På Sydbanks ekstraordinære generalforsamling d.d., hvor fusionen mellem Sydbank A/S, Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank A/S blev godkendt, blev følgende nye bestyrelsesmedlemmer valgt til bestyrelsen:

Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal, Investment Director Caroline Søeborg Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Forbundsformand Henning Egon Josefsen Overgaard, Fagligt Fælles Forbund - 3F, og Partner, advokat Christian Riewe, Advokatfirmaet Bjørst.

Efter den ekstraordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Ellen Trane Nørby som formand og Claus Jensen som næstformand.

Bestyrelsen består herefter af følgende:

Ellen Trane Nørby (formand), Claus Jensen (næstformand), Søren Holm, Janne Moltke-Leth, Jon Stefansson, Susanne Schou, Brian Østergaard Roed, Caroline Søeborg Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Henning Egon Josefsen Overgaard, Christian Riewe, samt følgende 4 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Jarl Oxlund, Jørn Krogh Sørensen, Carsten Andersen og Pia Wrang.

Sydbank A/S

