Selskabsmeddelelse nr. 61/2025
|4. december 2025
Konstituering af bestyrelsen
På Sydbanks ekstraordinære generalforsamling d.d., hvor fusionen mellem Sydbank A/S, Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank A/S blev godkendt, blev følgende nye bestyrelsesmedlemmer valgt til bestyrelsen:
Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal, Investment Director Caroline Søeborg Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Forbundsformand Henning Egon Josefsen Overgaard, Fagligt Fælles Forbund - 3F, og Partner, advokat Christian Riewe, Advokatfirmaet Bjørst.
Efter den ekstraordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Ellen Trane Nørby som formand og Claus Jensen som næstformand.
Bestyrelsen består herefter af følgende:
Ellen Trane Nørby (formand), Claus Jensen (næstformand), Søren Holm, Janne Moltke-Leth, Jon Stefansson, Susanne Schou, Brian Østergaard Roed, Caroline Søeborg Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Henning Egon Josefsen Overgaard, Christian Riewe, samt følgende 4 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Jarl Oxlund, Jørn Krogh Sørensen, Carsten Andersen og Pia Wrang.
