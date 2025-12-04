Aduro Clean Technologies collabore avec ECOCE pour faire progresser le recyclage des emballages plastiques souples au Mexique

LONDON, Ontario, 04 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (ci-après « Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, et ECOCE, A.C. (« ECOCE »), une association civile environnementale à but non lucratif basée au Mexique, ont annoncé ce jour la conclusion d’un accord-cadre de collaboration pluriannuel visant à évaluer conjointement la technologie Hydrochemolytic™ (HCT) comme solution potentielle de recyclage chimique pour les emballages plastiques souples et mixtes au Mexique, un flux de déchets important et particulièrement complexe qu’ECOCE a identifié comme prioritaire.

ECOCE est une association civile environnementale à but non lucratif créée et soutenue par l’industrie agroalimentaire au Mexique. Elle administre, pour le compte de ses entreprises membres, le plan national privé mexicain de gestion collective des emballages post-consommation en PET, PEHD, aluminium et autres matériaux. Ce dispositif piloté par l’industrie fonctionne comme un système de responsabilité élargie du producteur, dans lequel les entreprises participantes organisent et financent conjointement la collecte et le recyclage de leurs emballages post-consommation. Grâce à des initiatives nationales de collecte, de sensibilisation et de reprise, ECOCE coordonne la récupération des emballages post-consommation et leur orientation vers des filières de recyclage dans tout le Mexique, qui compte environ 132 millions d’habitants. Ses membres regroupent de nombreux acteurs majeurs du secteur agroalimentaire, y compris des marques de consommation mondiales. Reconnue comme pionnière dans la récupération et le recyclage du PET dans le pays, ECOCE renforce désormais son accent sur la circularité des emballages plastiques souples en créant des débouchés circulaires de valeur pour ces matériaux, en soutien aux engagements de circularité de ses entreprises membres.

Dans le cadre de cette collaboration, ECOCE et Aduro concentrent leurs efforts sur l’évaluation de l’application de la HCT à de véritables emballages plastiques souples post-consommation issus du Mexique, y compris des structures multicouches et mixtes, fournis par les systèmes de collecte et de gestion d’ECOCE. La collaboration prévoit qu’ECOCE identifie, caractérise et fournisse des matériaux représentatifs, tandis qu’Aduro mènera un programme structuré et multi-étapes de tests Hydrochemolytic dans ses installations de développement, du laboratoire jusqu’à l’échelle pilote, afin d’évaluer la capacité de traitement, les rendements, la qualité des produits et les applications potentielles des produits liquides obtenus.

Cette collaboration vise à répondre à l’un des flux de déchets les plus difficiles du Mexique : les emballages plastiques souples post-consommation. Le pays génère près de 60 kg de déchets plastiques par habitant chaque année, soit environ six à sept millions de tonnes de déchets plastiques annuels. Au sein de ce volume, les emballages plastiques souples constituent une catégorie importante et en forte croissance : selon les estimations récentes, environ 1,5 million de tonnes sont générées chaque année au Mexique, soit environ 1,6 fois le volume des bouteilles en PET. Parce que ces matériaux combinent souvent plusieurs polymères, couches, encres et adhésifs dans des formats fins, ils s’intègrent rarement dans les systèmes actuels de collecte ou de recyclage mécanique, et une grande part finit encore en incinération, en décharge ou dispersée dans l’environnement.

La technologie Hydrochemolytic™ (HCT) est une plateforme chimique brevetée développée par Aduro. Elle fonctionne à des températures modérées et utilise des catalyseurs pour décomposer de grandes molécules d’hydrocarbures en produits liquides plus petits et de plus grande valeur. Dans les applications plastiques, la HCT est conçue pour convertir des flux de déchets mixtes et contaminés, dont les emballages plastiques multicouches et souples difficiles à recycler mécaniquement, en hydrocarbures liquides adaptés à un surclassement ultérieur et utilisables comme intrants pétrochimiques, notamment en vapocraquage. De récents essais indépendants de vapocraquage à l’échelle pilote ont montré qu’un échantillon d’huile Hydrochemolytic™ produite à partir de plastiques via la HCT pouvait être traité tel quel, avec peu ou pas de post-traitement coûteux, tout en assurant une stabilité de fonctionnement au four et des rendements en oléfines comparables à ceux des intrants fossiles conventionnels, fournissant ainsi des éléments de base essentiels pour la production de nouveaux plastiques.

Aduro poursuit un programme de mise à l’échelle structuré de la HCT, son usine pilote « Next Generation Process (NGP) » approchant de l’achèvement, et les travaux de développement de son usine de démonstration, incluant la sélection de sites à l’échelle mondiale et l’évaluation d’équipements à long délai de livraison, étant en cours.

Sur la base des résultats obtenus dans le cadre de la collaboration, ECOCE et Aduro prévoient d’étudier des modèles commerciaux et des voies d’accès au marché susceptibles de créer de la valeur pour les membres d’ECOCE, les collecteurs de déchets et les partenaires commerciaux en aval. Les conclusions devraient orienter les futures décisions concernant le déploiement potentiel de solutions de recyclage fondées sur la HCT au Mexique. Les options envisagées pourraient inclure des installations HCT détenues et exploitées par Aduro, les membres d’ECOCE ou des tiers sous licence d’Aduro, ainsi que la possible implantation d’Aduro au Mexique. Tout projet de ce type ferait l’objet d’accords définitifs distincts et, le cas échéant, d’autorisations réglementaires, et dépendrait des progrès du programme global de mise à l’échelle plus large de la Société.

La collaboration, structurée en programme pluriannuel et par phases, devrait débuter officiellement en janvier 2026. À chaque étape, les partenaires examineront les résultats et détermineront les prochaines étapes appropriées, garantissant que les avancées vers des solutions de recyclage basées sur la HCT au Mexique soient guidées par les données et alignées sur les objectifs des deux organisations.

Avant même le lancement officiel, certaines activités préliminaires ont déjà débuté. L’annonce coïncide avec la participation d’Aduro à la conférence 2nd Sustainable Flexible Packaging LATAM à Mexico, où Eric Appelman, directeur financier, doit présenter la collaboration et le rôle du recyclage chimique dans la gestion des films et emballages souples le 3 décembre 2025. Par ailleurs, Aduro présentera sa technologie et son plan de projet aux membres d’ECOCE le 15 décembre 2025 à Guadalajara. En parallèle, la direction d’ECOCE prévoit de visiter les installations de développement de la Société à London, en Ontario, en janvier 2026, et notamment une nouvelle usine pilote entièrement en continu, récemment mise en service qui devrait jouer un rôle clé dans la collaboration.

« ECOCE occupe une position centrale dans la chaîne de valeur des emballages au Mexique, avec des membres internationaux dotés d’une présence mondiale, et Aduro s’emploie à développer la technologie Hydrochemolytic™ comme nouvelle voie de recyclage chimique pour diverses applications et différents segments de flux de déchets », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « En travaillant ensemble sur des déchets mexicains réels, nous souhaitons étudier et définir une vision claire et partagée de la manière dont la HCT peut créer de la valeur, compléter les systèmes existants et contribuer à l’élaboration de futures solutions de recyclage pour les membres d’ECOCE et pour le Mexique. »

« ECOCE dispose de plus de vingt ans d’expérience dans la coordination de la récupération et du recyclage des emballages post-consommation au Mexique, avec des progrès notables dans des matériaux comme le PET », a souligné Adrián Velasco, directeur des emballages plastiques souples chez ECOCE, A.C. « Les emballages plastiques souples constituent aujourd’hui l’une des principales priorités de notre association et de nos entreprises membres. Une grande partie de ces matériaux est toujours considérée comme “problématique”, car elle ne s’intègre pas facilement dans les systèmes existants. Notre collaboration avec Aduro vise à nous permettre d’évaluer conjointement une voie supplémentaire de recyclage chimique adaptée au contexte mexicain. Notre objectif est de générer les informations et les partenariats nécessaires pour transformer les emballages souples et multicouches d’un flux de déchets difficile en une ressource qui contribue à l’économie circulaire, profite aux communautés locales et renforce les engagements des marques qui soutiennent ECOCE. »

À propos d’ECOCE, A.C.

ECOCE, A.C. (Ecología y Compromiso Empresarial) est une association civile environnementale à but non lucratif créée et soutenue par l’industrie agroalimentaire au Mexique. ECOCE administre le plan national privé de gestion collective des emballages post-consommation en PET, PEHD, aluminium et autres matériaux pour le compte de grands producteurs, coordonnant des programmes nationaux de collecte et de recyclage, des initiatives d’éducation environnementale et des projets collaboratifs avec le secteur privé, le gouvernement et la société civile. En promouvant la responsabilité partagée à travers la chaîne de valeur, ECOCE œuvre à faire progresser les pratiques liées à l’économie circulaire et à la durabilité environnementale au Mexique.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées destinées à chimiquement recycler les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les carburants renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement d’entreprise et des relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

ECOCE AC

Carla Gamboa

Responsable communication

cgamboa@ecoce.mx

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières, ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995 (collectivement, les « déclarations prospectives »). Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué ne relevant pas uniquement de faits historiques sont des déclarations prospectives et reposent sur des attentes, estimations et projections en date du présent communiqué. Les déclarations prospectives se caractérisent par l’emploi de termes comme « anticiper », « croire », « continuer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « devoir », « cibler », « vouloir » ou expressions de même sens. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué incluent, sans s’y limiter, des déclarations concernant : le développement, la performance, l’évolutivité, les applications potentielles et les avantages environnementaux de la technologie Hydrochemolytic™ (« HCT ») et des autres technologies d’Aduro Clean Technologies Inc. (la « Société ») ; les programmes de recherche et développement, d’Usine Pilote, d’Usine de Démonstration et de Commercialisation de la Société ; les plans et attentes de la Société concernant sa collaboration avec ECOCE et les opportunités potentielles au Mexique ; les échéanciers prévus pour la collaboration, y compris sa date de début anticipée, sa structure par phases et son processus de révision ; les déclarations relatives à l’évaluation de la HCT sur des emballages plastiques souples post-consommation, y compris des structures multicouches et mixtes ; les déclarations concernant les modèles d’affaires potentiels, les voies d’accès au marché et le déploiement de solutions de recyclage fondées sur la HCT au Mexique ; les déclarations sur la possible implantation d’Aduro au Mexique et sur des éventuels accords de licence ; ainsi que les déclarations quant aux avantages prévus pour les membres d’ECOCE, les collecteurs de déchets, les partenaires commerciaux en aval et l’économie circulaire.

Les déclarations prospectives reposent sur un certain nombre d’hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la Société à la date du présent communiqué, sont par nature soumises à d’importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles. Ces hypothèses incluent notamment : le rendement de la HCT aux échelles laboratoire, pilote et industrielle ; la disponibilité et la pertinence des intrants plastiques (y compris les films et emballages souples post-consommation) ; la capacité à concevoir et exploiter des actifs pilotes et de démonstration pour générer des données de qualité décisionnelle ; l’intérêt continu et l’engagement des partenaires actuels et potentiels ; la disponibilité de capitaux à des conditions acceptables ; l’hypothèse que les processus réglementaires et d’octroi de permis progresseront sans retards imprévus ; l’hypothèse que la demande de produits issus du recyclage chimique continuera de croître ; et l’hypothèse d’une stabilité générale des conditions économiques, réglementaires et politiques dans les juridictions pertinentes.

Ces déclarations prospectives impliquent des risques identifiés et non identifiés, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner des résultats, des performances ou des réalisations réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent notamment : les risques liés au développement et à la mise à l’échelle de la technologie ; la possibilité que les résultats obtenus en laboratoire ou à l’échelle pilote ne soient pas reproduits à plus grande échelle ; les risques de collaboration et de partenariat (y compris le risque que la collaboration avec ECOCE ne se déroule pas comme actuellement envisagé) ; la disponibilité et la qualité des intrants ; le choix des sites, l’obtention des permis et les autorisations réglementaires ; le financement ; les modifications des lois et de la réglementation relatives à la gestion des déchets et au recyclage ; la concurrence d’autres technologies ; les risques liés aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement ou aux retards dans l’approvisionnement en équipement ; les risques liés à l’évolution des engagements des consommateurs ou des marques en matière de circularité ; ainsi que les conditions générales économiques, commerciales, géopolitiques et des marchés financiers. Des facteurs de risque supplémentaires figurent dans les documents d’information publique de la Société déposés sur SEDAR+ et auprès de la United States Securities and Exchange Commission.

Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont faites en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de les actualiser ou de les réviser, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres circonstances, sauf si les lois applicables en matière de valeurs mobilières l’exigent.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3fb6f6e-bcbe-46c5-81a7-cf958ed3b0a1