Offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i North Media A/S

Selskabsmeddelelse nr. 14-2025
04. december 2025

I henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (med senere ændringer) skal ledende medarbejdere i North Media A/S og/eller disses nærtstående indberette til Finanstilsynet og underrette North Media A/S om transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i North Media A/S.

North Media A/S offentliggør hermed i henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (med senere ændringer) følgende information modtaget fra ledende medarbejdere i North Media A/S og/eller disses nærtstående (se vedhæftede).

Transaktionen omhandler:

NavnBeholdning
før transaktion,
antal aktier		Transaktion,
antal aktier		Beholdning
efter transaktion,
antal aktier
Lasse Ingemann Brodt30.000-10.00020.000

Yderligere oplysninger 
Bestyrelsesformand Ole Borch, telefon +45 25 18 35 55.

