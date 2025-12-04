Offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i North Media A/S

Selskabsmeddelelse nr. 14-2025
04. december 2025
I henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (med senere ændringer) skal ledende medarbejdere i North Media A/S og/eller disses nærtstående indberette til Finanstilsynet og underrette North Media A/S om transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i North Media A/S.
North Media A/S offentliggør hermed i henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (med senere ændringer) følgende information modtaget fra ledende medarbejdere i North Media A/S og/eller disses nærtstående (se vedhæftede).
Transaktionen omhandler:
|Navn
|Beholdning
før transaktion,
antal aktier
|Transaktion,
antal aktier
|Beholdning
efter transaktion,
antal aktier
|Lasse Ingemann Brodt
|30.000
|-10.000
|20.000
Yderligere oplysninger
Bestyrelsesformand Ole Borch, telefon +45 25 18 35 55.
