Lavide dient prospectus in

Conform de recente kwartaalupdate van 3 november 2025 bevestigt Lavide Holding NV (“Lavide”) hierbij de indiening van het prospectus on 2 december 2025, ter goedkeuring in voorbereiding op de openbare emissie in 2026.

Het indienen van het prospectus is een belangrijke stap in het omvormingsproces van Lavide naar Triple Finance Group N.V. (“Triple Finance Group”).

Tijdens de recente aandeelhoudersvergadering op 15 september 2025 stemden de aandeelhouders al in met de strategische herpositionering van het bedrijf tot een investeringsholding die zich richt op private equity en private debt en met de verhoging van het aandelenkapitaal tot EUR 130 miljoen.

