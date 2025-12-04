Déclaration du nombre de droits de vote

 | Source: AIR FRANCE - KLM AIR FRANCE - KLM

             

Déclaration du nombre de droits de vote
                 

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L.233-8 II du code du commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
  

Date Nombre
d’actions 		Nombre total de droits de vote  

 
30/11/2025262 769 869  Nombre de droits de vote théoriques1 :

 		 

369 987 425

 
     


1 Les droits de vote théoriques intègrent l’ensemble des droits de vote, y compris les droits de vote doubles.

Pièce jointe


Attachments

Droitsdevote_30 novembre

