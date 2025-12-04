BIC: Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d’actions composant le capital au 30 novembre 2025

Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d’actions composant le capital
au 30 novembre 2025
Clichy, France – 04 décembre 2025
Article L 233-8-II du code de Commerce et article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.
Au 30 novembre 2025, le capital social de Société BIC est composé de 41 621 162 actions, représentant :
- 58 357 014 droits de vote,
- 57 409 744 droits de vote nets des actions privées de droits de vote
Contacts
|Brice Paris
VP Relations Investisseurs
+33 6 42 87 54 73
brice.paris@bicworld.com
Relations Investisseurs investors.info@bicworld.com
|Bethridge Toovell
VP Communications Groupe
+1 917 821 4249
bethridge.toovell@bicworld.com
Isabelle de Segonzac
Image 7, Relations Presse
+33 6 89 87 61 39
isegonzac@image7.fr
Agenda
Toutes les dates restent à confirmer
|Résultats de l’exercice 2025
|24 février 2026
|Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026
|28 avril 2026
|Assemblée Générale
|20 mai 2026
À propos de BIC
BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 13 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, BodyMark®, Cello®, Cristal®, Inkbox®, BIC Kids®, Lucky™, Rocketbook®, Tattly®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.
