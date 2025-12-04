BIC : Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres De Novembre 2025

Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres
De Novembre 2025

Clichy, France – 04 décembre 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Société BIC déclare au mois de novembre 2025 les transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :

Séance duNombre de titres achetésPrix moyen
pondéré en €		Montant en €
03/11/202517 60548,5147854 101,29
04/11/202518 39948,2263887 315,69
05/11/202518 23047,9602874 314,45
06/11/202519 37447,9787929 539,33
10/11/20251 84547,505487 647,42
10/11/202517 93047,5054851 771,43
11/11/20255 68647,6867271 146,58
11/11/202514 24147,6867679 106,29
12/11/20254 46148,3415215 651,43
12/11/202515 53948,3415751 178,57
13/11/202513 19847,5547627 626,93
13/11/20254 12447,5547196 115,58
14/11/20255 25446,9203246 519,26
17/11/202521 19846,6885989 702,82
18/11/202521 54746,86771 009 858,33
19/11/202521 86647,19171 031 893,71
20/11/202521 56647,74621 029 694,55
21/11/202522 00547,43711 043 853,39
24/11/202522 57147,85791 080 200,66
25/11/202523347,485111 064,02
25/11/20254 99747,4851237 282,92
26/11/20258 14747,9500390 648,65
26/11/202513 08447,7828625 190,30
27/11/202521 00048,74961 023 741,60
28/11/202514 09849,0632691 692,99
TOTAL348 19847,779916 636 858,21

Contacts

Brice Paris
VP Relations Investisseurs
+33 6 42 87 54 73
brice.paris@bicworld.com

 

Relations Investisseurs
investors.info@bicworld.com

 

 

 		Bethridge Toovell
VP Communications Groupe
+1 917 821 4249
bethridge.toovell@bicworld.com  

 

Isabelle de Segonzac
Image 7, Relations Presse
+33 6 89 87 61 39
isegonzac@image7.fr

 

Agenda

Toutes les dates restent à confirmer

Résultats de l’exercice 202524 février 2026
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 202628 avril 2026
Assemblée Générale20 mai 2026

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 13 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, BodyMark®, Cello®, Cristal®, Inkbox®, BIC Kids®, Lucky™, Rocketbook®, Tattly®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

Pièce jointe


