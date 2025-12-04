BIC : Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres De Novembre 2025

Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres

De Novembre 2025

Clichy, France – 04 décembre 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Société BIC déclare au mois de novembre 2025 les transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :

Séance du Nombre de titres achetés Prix moyen

pondéré en € Montant en € 03/11/2025 17 605 48,5147 854 101,29 04/11/2025 18 399 48,2263 887 315,69 05/11/2025 18 230 47,9602 874 314,45 06/11/2025 19 374 47,9787 929 539,33 10/11/2025 1 845 47,5054 87 647,42 10/11/2025 17 930 47,5054 851 771,43 11/11/2025 5 686 47,6867 271 146,58 11/11/2025 14 241 47,6867 679 106,29 12/11/2025 4 461 48,3415 215 651,43 12/11/2025 15 539 48,3415 751 178,57 13/11/2025 13 198 47,5547 627 626,93 13/11/2025 4 124 47,5547 196 115,58 14/11/2025 5 254 46,9203 246 519,26 17/11/2025 21 198 46,6885 989 702,82 18/11/2025 21 547 46,8677 1 009 858,33 19/11/2025 21 866 47,1917 1 031 893,71 20/11/2025 21 566 47,7462 1 029 694,55 21/11/2025 22 005 47,4371 1 043 853,39 24/11/2025 22 571 47,8579 1 080 200,66 25/11/2025 233 47,4851 11 064,02 25/11/2025 4 997 47,4851 237 282,92 26/11/2025 8 147 47,9500 390 648,65 26/11/2025 13 084 47,7828 625 190,30 27/11/2025 21 000 48,7496 1 023 741,60 28/11/2025 14 098 49,0632 691 692,99 TOTAL 348 198 47,7799 16 636 858,21

Contacts

Brice Paris

VP Relations Investisseurs

+33 6 42 87 54 73

brice.paris@bicworld.com







Relations Investisseurs

investors.info@bicworld.com











Bethridge Toovell

VP Communications Groupe

+1 917 821 4249

bethridge.toovell@bicworld.com







Isabelle de Segonzac

Image 7, Relations Presse

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr





Agenda

Toutes les dates restent à confirmer

Résultats de l’exercice 2025 24 février 2026 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 28 avril 2026 Assemblée Générale 20 mai 2026

