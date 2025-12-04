BIC : Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres De Novembre 2025

Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres
De Novembre 2025
Clichy, France – 04 décembre 2025
Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Société BIC déclare au mois de novembre 2025 les transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :
|Séance du
|Nombre de titres achetés
|Prix moyen
pondéré en €
|Montant en €
|03/11/2025
|17 605
|48,5147
|854 101,29
|04/11/2025
|18 399
|48,2263
|887 315,69
|05/11/2025
|18 230
|47,9602
|874 314,45
|06/11/2025
|19 374
|47,9787
|929 539,33
|10/11/2025
|1 845
|47,5054
|87 647,42
|10/11/2025
|17 930
|47,5054
|851 771,43
|11/11/2025
|5 686
|47,6867
|271 146,58
|11/11/2025
|14 241
|47,6867
|679 106,29
|12/11/2025
|4 461
|48,3415
|215 651,43
|12/11/2025
|15 539
|48,3415
|751 178,57
|13/11/2025
|13 198
|47,5547
|627 626,93
|13/11/2025
|4 124
|47,5547
|196 115,58
|14/11/2025
|5 254
|46,9203
|246 519,26
|17/11/2025
|21 198
|46,6885
|989 702,82
|18/11/2025
|21 547
|46,8677
|1 009 858,33
|19/11/2025
|21 866
|47,1917
|1 031 893,71
|20/11/2025
|21 566
|47,7462
|1 029 694,55
|21/11/2025
|22 005
|47,4371
|1 043 853,39
|24/11/2025
|22 571
|47,8579
|1 080 200,66
|25/11/2025
|233
|47,4851
|11 064,02
|25/11/2025
|4 997
|47,4851
|237 282,92
|26/11/2025
|8 147
|47,9500
|390 648,65
|26/11/2025
|13 084
|47,7828
|625 190,30
|27/11/2025
|21 000
|48,7496
|1 023 741,60
|28/11/2025
|14 098
|49,0632
|691 692,99
|TOTAL
|348 198
|47,7799
|16 636 858,21
