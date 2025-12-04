Indberetning af transaktioner foretaget af medlemmer af bestyrelsen eller direktionen eller disses nærtstående personer

I henhold til markedsmisbrugsforordningen, artikel 19 skal FirstFarms A/S, CVR nr. 28 31 25 04 (”FirstFarms”) hermed meddele modtagelse af oplysninger om følgende transaktioner foretaget af medlemmer af bestyrelsen eller direktionen eller disses nærtstående personer i FirstFarms’ aktier, der er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S.

Der henvises til vedhæftede skemaer.

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt Co-CEO Michael Hyldgaard på telefon 75 86 87 87.

Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

