Bundesliga-Legende Stefan Kießling besucht LumenHaus auf der Solar Solutions Düsseldorf 2025

DÜSSELDORF, Germany, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LumenHaus sorgte am ersten Messetag der Solar Solutions Düsseldorf 2025 für große Aufmerksamkeit. Das Unternehmen präsentierte sein mehrfach ausgezeichnetes All-in-One Home Energy System sowie das neueste, mit Emotion-AI erweiterte Home Energy Management System (HEMS). Ein besonderes Highlight des Tages war der Besuch der Bundesliga-Legende Stefan Kießling, der aus erster Hand erlebte, wie KI - als "Kundenzentrierte Intelligenz" - die Energieversorgung im privaten Haushalt verändert.





vlnr: Adrian Bühler (LumenHaus Marketing Director), Stefan Kießling, Dr. Dai Wang (LumenHaus Co-Founder)

Das weiterentwickelte LumenHaus HEMS nutzt fortschrittliche KI-Algorithmen, um das Verhalten im Haushalt, die PV-Erzeugung und Wetterprognosen zu analysieren. So entstehen personalisierte Energiestrategien, die Kosten senken und die Energieunabhängigkeit erhöhen. Der neue Smart-Eco-Modus kombiniert dynamische Stromtarife mit Deep-Learning-Vorhersagen, um Strombezug und Verbrauch im Tagesverlauf optimal zu steuern — und so Haushalten zu ermöglichen, bis zu 96 % Stromkosten einzusparen.

Die KI-Assistenz Lumi unterstützt nun natürliche Sprachinteraktionen und ermöglicht eine intuitive Steuerung alltäglicher Szenarien — von der Wärmepumpeneinstellung über das Planen des Elektroauto-Ladens bis hin zur Diagnose von Systemmeldungen. Gemeinsam bieten der Smart-Eco-Modus und Lumi eines der intelligentesten und benutzerfreundlichsten Energieerlebnisse für Nutzer auf dem deutschen Markt.

Kießling zog Parallelen zwischen Entscheidungsfindung im Fußball und KI-gestützter Energieoptimierung und bezeichnete den Smart-Eco-Modus als „Spielmacher auf dem Feld“, der das Heimsystem jederzeit in Topform hält. Als offizieller Premium-Partner von Bayer 04 Leverkusen verbindet LumenHaus weiterhin intelligente Energie mit Gemeinschaft, Innovation und Alltag.

Die Messe markierte zudem ein neues Kapitel in der Zusammenarbeit von LumenHaus mit Installationsbetrieben. Das Unternehmen stellte erweiterte Partnerschaftsprogramme für die Installation von Solar, Stromspeichern und Wärmepumpen vor — inklusive technischer Onboarding-Prozesse, Marketing-Support und vollständig integrierter Service-Workflows. LumenHaus lud weitere Installateure ein, Teil des Ökosystems zu werden und gemeinsam mit der Marke zu wachsen, während Deutschlands Energiewende weiter Fahrt aufnimmt.

Im Rahmen der Solar Solutions Düsseldorf 2025 präsentierte LumenHaus zusätzliche Vorteile des Partnerschaftsprogramms für Installateure: attraktive Projektanreize, strukturierte Produktschulungen sowie durchgängige operative Unterstützung. Ziel der Initiative ist es, Installationsbetrieben einen effizienteren Weg für mehr Wachstum zu ermöglichen — ganz nach dem Motto: „Work Smart, Not Hard!“

Mit Blick auf die fortschreitende Transformation der Energieversorgung bleibt LumenHaus seinem Anspruch treu, intelligente, zuverlässige und zukunftsorientierte Energielösungen für Zuhause zu liefern. Geleitet von den Kernwerten "Intelligence, Commitment und Legacy" möchte das Unternehmen langfristige smarte Energie-Erlebnisse bieten, die Familien in ganz Deutschland unterstützen und zu einer nachhaltigeren Energielandschaft beitragen.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac23dd77-e82f-46b1-ac52-dccae4e60a19/de