ZenaTech expende su presencia de Drones como Servicio a Australia con una oferta para adquirir una empresa de topografía que presta servicios a los sectores gubernamental, de recursos naturales y comercial

VANCOUVER, Columbia Británica, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones de tecnológicas empresariales, especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia que firmó una oferta para adquirir una empresa de topografía y servicios espaciales con larga trayectoria y varias oficinas en Queensland, Australia, lo que marca un paso significativo en la estrategia de expansión global de la empresa, Esta adquisición estratégica representa la primera entrada de ZenaTech en Australia y proporciona una puerta de acceso clave para expandir la plataforma de Drone como Servicio en la región de Asia-Pacífico (APAC), fortaleciendo la posición de la empresa en uno de los ecosistemas mineros e industriales más activos del mundo.

"Australia es un mercado importante a nivel mundial para la minería, la infraestructura y los datos espaciales de alta precisión, y esta oportunidad se alinea directamente con la visión a largo plazo de ZenaTech para la expansión internacional de DaaS", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Esta adquisición proporciona un punto de entrada estratégico en la región APAC y posiciona a ZenaTech para ofrecer soluciones avanzadas habilitadas por drones a clientes gubernamentales y comerciales en sectores clave".

La empresa objetivo es una firma australiana de topografía y servicios espaciales con larga trayectoria y múltiples oficinas, con un historial comprobado de ofrecer resultados de alta calidad en una variedad de proyectos del sector público y privado. Es una empresa pionera en la adopción de tecnologías de topografía líderes, con capacidades avanzadas de captura de realidad y capacidades geoespaciales, incluyendo flujos de trabajo de topografía habilitados por drones, LiDAR y mapeo móvil, aplicados de manera consistente en toda su oferta de servicios.

Esta adquisición ampliaría el servicio Drone como Servicio hacia un nuevo vertical dentro del sector de recursos naturales. Al integrar las capacidades espaciales avanzadas de la empresa objetivo con las soluciones de drones de ZenaTech, la empresa anticipa una oferta más completa y diversa por sectores dentro de uno de los mercados más intensivos en datos y orientados a recursos de Australia.

La oferta de Drone como Servicio (DaaS) de ZenaTech está diseñada para proporcionar a clientes empresariales y gubernamentales acceso flexible y bajo demanda, o mediante suscripción, a servicios de drones para topografía, inspección, mantenimiento, lavado a presión, gestión de inventarios, agricultura de precisión y otros servicios, sin los costos de capital ni el peso operativo de la propiedad. Al adquirir empresas de servicios establecidas y rentables listas para la innovación con drones, ZenaTech está construyendo una red global y multiservicio de DaaS respaldada por clientes existentes e ingresos recurrentes.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA)Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en el sector agrícola y para transporte crítico de carga en campo en el sector defensa. El IQ Nano se emplea en gestión de inventario y seguridad en los sectores almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron para exteriores diseñado para levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000 IQ Square e IQ Nano; La capacidad de ZenaTech para desarrollar productos para los mercados tal como se contempla actualmente; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech, así como otros riesgos e incertidumbres relacionados divulgados bajo el título ‘Factores de riesgo’ en el Formulario F-1, Formulario 20-F y otros informes de la empresa presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (‘SEC’) en EDGAR, a través del sitio web de la SEC en www.sec.gov. La empresa o asume ninguna obligación de actualizar la información prospectiva, excepto según lo exija la ley aplicable. Esta información prospectiva representa el mejor juicio de la administración basado en la información disponible en la actualidad. No se puede garantizar ninguna declaración prospectiva y los resultados futuros reales pueden diferir sustancialmente. ‎‎‎En consecuencia, se recomienda a los lectores ‎‎ ‎ ‎ ‎ no confiar indebidamente en las declaraciones o información prospectivas.‎