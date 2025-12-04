NanoXplore annonce les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, 04 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (“NanoXplore” ou la “Société”) (TSX : GRA and OTCQX : NNXPF), leader mondial dans le domaine du graphène, a tenu son assemblée annuelle des actionnaires (l'"Assemblée") en personne le 4 décembre 2025. Toutes les résolutions ont été adoptées par les actionnaires.

Au total, 104 119 646 actions (60,99% des actions ordinaires en circulation) ont été comptabilisées lors de l'Assemblée. Dans le cadre des procédures officielles, les actionnaires de la Société ont élu le conseil d'administration et approuvé la nomination de PricewaterhouseCoopers LLP en tant qu'auditeur indépendant de la Société. Les résultats complets des votes de l'Assemblée sont présentés ci-dessous.

Élection des administrateurs

Le conseil d'administration a fixé à huit le nombre d'administrateurs de la société à élire lors de l'Assemblée. Chacun des huit candidats énumérés dans la circulaire d'information de la direction a été élu en tant qu'administrateur de NanoXplore. Tous les administrateurs désignés étaient déjà membres du conseil d'administration de la Société.

CandidatVotes pourVotes contre
#%#%
Rob Wildeboer101 232 13799,90497 4500,96
Soroush Nazarpour101 263 91499,93565 6730,065
Arinder S. Mahal101 213 04499,885116 5430,115
Joseph G. Peter101 201 77899,874127 8090,126
Catherine Loubier101 223 57799,895106 0100,105
Jesse C.H. Stanley101 202 86799,875126 7200,125
Hélène V. Gagnon101 196 87099,869132 7170,131
     

Nomination de l’auditeur

PricewaterhouseCoopers LLP, comptables professionnels agréés, a été reconduit en tant qu'auditeur de NanoXplore jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération de l'auditeur.

Votes pourAbstentions
#%#%
103 938 92499,826180 7220,174
    

À propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Pour plus d’informations :

Investisseurs et médias

Pierre-Yves Terrisse
Vice-président, Développement corporatif
py.terrisse@nanoxplore.ca
Tel: 1 438 476-1965


