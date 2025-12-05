Tallinna Sadama finantskalender 2026

2026. aastal plaanib AS Tallinna Sadam avalikustada ettevõtte tulemused ja korraldada aktsionäride üldkoosoleku järgnevatel aegadel:

Nädal 2 2025 IV kv ja 12-kuu tegevusmahud
26.02.2026 2025 auditeerimata 12-kuu vahearuanne
02.04.2026 2025 auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek
Nädal 15 I kv tegevusmahud
28.04.2026 Aktsionäride korraline üldkoosolek
11.05.2026 auditeerimata 3-kuu vahearuanne
Nädal 28 II kv tegevusmahud
10.08.2026 auditeerimata 6-kuu vahearuanne
Nädal 41 III kv tegevusmahud
09.11.2026 auditeerimata 9-kuu vahearuanne

 
 

Finantsaruanded ja tegevusmahud avalikustatakse eeltoodud kuupäevadel kell 8.00 kohaliku Ida-Euroopa aja järgi (EET). 

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Angelika Annus
Investorsuhete juht
Tel. +372 5649 6230
E-post: angelika.annus@ts.ee


