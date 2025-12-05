Tallinna Sadama finantskalender 2026

2026. aastal plaanib AS Tallinna Sadam avalikustada ettevõtte tulemused ja korraldada aktsionäride üldkoosoleku järgnevatel aegadel:
|Nädal 2
|2025 IV kv ja 12-kuu tegevusmahud
|26.02.2026
|2025 auditeerimata 12-kuu vahearuanne
|02.04.2026
|2025 auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek
|Nädal 15
|I kv tegevusmahud
|28.04.2026
|Aktsionäride korraline üldkoosolek
|11.05.2026
|auditeerimata 3-kuu vahearuanne
|Nädal 28
|II kv tegevusmahud
|10.08.2026
|auditeerimata 6-kuu vahearuanne
|Nädal 41
|III kv tegevusmahud
|09.11.2026
|auditeerimata 9-kuu vahearuanne
|
|
Finantsaruanded ja tegevusmahud avalikustatakse eeltoodud kuupäevadel kell 8.00 kohaliku Ida-Euroopa aja järgi (EET).
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:
Angelika Annus
Investorsuhete juht
Tel. +372 5649 6230
E-post: angelika.annus@ts.ee