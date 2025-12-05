Tallinna Sadama finantskalender 2026

2026. aastal plaanib AS Tallinna Sadam avalikustada ettevõtte tulemused ja korraldada aktsionäride üldkoosoleku järgnevatel aegadel:

Nädal 2 2025 IV kv ja 12-kuu tegevusmahud 26.02.2026 2025 auditeerimata 12-kuu vahearuanne 02.04.2026 2025 auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek Nädal 15 I kv tegevusmahud 28.04.2026 Aktsionäride korraline üldkoosolek 11.05.2026 auditeerimata 3-kuu vahearuanne Nädal 28 II kv tegevusmahud 10.08.2026 auditeerimata 6-kuu vahearuanne Nädal 41 III kv tegevusmahud 09.11.2026 auditeerimata 9-kuu vahearuanne





Finantsaruanded ja tegevusmahud avalikustatakse eeltoodud kuupäevadel kell 8.00 kohaliku Ida-Euroopa aja järgi (EET).

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Angelika Annus

Investorsuhete juht

Tel. +372 5649 6230

E-post: angelika.annus@ts.ee