Communiqué de presse

Lesquin, 5 décembre 2025, 7h00

Bigben Interactive annonce entamer des discussions avec les porteurs d’obligations senior conditionnellement garanties échangeables en actions de la société Nacon arrivant à échéance le 19 février 2026

BIGBEN INTERACTIVE (la « Société ») annonce entamer des discussions avec les porteurs d’obligations senior conditionnellement garanties échangeables en actions ordinaires existantes de la société Nacon et arrivant à échéance le 19 février 2026 (les « Obligations »).

Le 12 février 2021, la Société annonçait la mise en place d’un emprunt obligataire sous forme d’obligations senior conditionnellement garanties échangeables en actions ordinaires existantes de la société Nacon, pour un montant de 87,3 millions d’euros, à échéance au 19 février 2026 (la « Date d’échéance ») et admises à la négociation sur le marché Euronext AccessTM d’Euronext à Paris.

A la date du présent communiqué, l’encours des Obligations encore en circulation sur le marché Euronext AccessTM d’Euronext à Paris s’élève à un montant global de 57.4 millions d’euros (l’« Encours des Obligations »), remboursable à l’échéance à 103% soit 59.1M€.

Le 24 novembre 2025, la Société a publié un communiqué de presse annonçant notamment avoir obtenu un accord de refinancement auprès d’un pool de prêteurs d’un montant de 43 millions d’euros via la mise en place d’un contrat de crédit sécurisé par des sûretés usuelles pour ce type de financement, remboursable sur une période de 6 ans (le « Refinancement Partiel »).

Compte-tenu du Refinancement Partiel, le solde de l’Encours des Obligations, non-refinancé à la date des présentes, représente une somme globale d’environ 16 millions d’euros (le « Solde Résiduel Non-Refinancé »).

Un remboursement intégral en numéraire par la Société, à la Date d’Echéance mobiliserait de façon anticipée la trésorerie de la Société, ce qui limiterait significativement ses perspectives de développement. Par conséquent, dans son intérêt social, afin de conserver une flexibilité opérationnelle et financière et en lien avec ses objectifs stratégiques, la Société envisage de proposer aux porteurs d’Obligations une renégociation des modalités des Obligations, incluant notamment, sans s’y limiter, une modification des termes et conditions des Obligations, et/ou une éventuelle prorogation du terme des Obligations.

A l’issue de ces discussions, le cas échéant, la masse des porteurs d’Obligations pourrait être convoquée, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur, à l’effet de se prononcer sur toute modification des termes et conditions des Obligations.

* * *





A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE







CHIFFRE D’AFFAIRES 2024-2025

288 M€











EFFECTIF

Plus de 1 300 collaborateurs











INTERNATIONAL

36 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays

www.bigben-group.com



Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audiovidéo. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés..







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD long

ISIN: FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP







CONTACT PRESSE

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01





Pièce jointe